Spiegel: наземная операция Израиля в Газе отложена из-за визита Байдена

Израильская армия не начнёт наземную операцию в секторе Газа, пока в Израиле будет находиться с визитом президент США Джо Байден. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.

Они назвали такой сценарий «практически невозможным». При этом, как пишет издание, армия Израиля готовится к активным наступательным действиям в секторе Газа – палестинской территории между Израилем и Египтом, который контролирует радикальная группировка ХАМАС.

Визит Байдена в Израиль ожидается в среду, 18 октября.

15 октября издание The New York Times со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля писало, что наземная операция должна была начаться в эти выходные, но её отложили на несколько дней. Одной из причин называются погодные условия, в частности облачность, которая может помешать беспилотникам и авиации, поддерживающим пехоту с воздуха.

В преддверии ожидаемой наземной операции Израиль рекомендовал жителям сектора Газа эвакуироваться на юг региона – это затрагивает более миллиона человек, ООН охарактеризовала такую эвакуацию как «гуманитарный кризис».

Во вторник представитель израильской армии подполковник Ричард Хехт заявил, что израильские военные готовятся к следующей фазе кампании против ХАМАС в секторе Газа, но их планы не обязательно совпадут с ожиданиями аналитиков относительно скорого наземного наступления. «Все говорят о наземном наступлении. Возможно, это будет что-то другое», — цитирует слова Хехта на брифинге для журналистов Русская служба Би-би-си.

Сегодня же Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что во вторник утром нанесла серию авиаударов по сектору Газа, поразив штаб-квартиру ХАМАС, военные объекты и укрытия.

По данным ЦАХАЛ, удары были нанесены по району Зейтун в городе Газа, северной части Рафаха, Джабалии и Хан-Юнису.