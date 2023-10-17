Spiegel: наземная операция Израиля в Газе отложена из-за визита Байдена

Израильская армия не начнёт наземную операцию в секторе Газа, пока в Израиле будет находиться с визитом президент США Джо Байден. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на источники.
Они назвали такой сценарий «практически невозможным». При этом, как пишет издание, армия Израиля готовится к активным наступательным действиям в секторе Газа – палестинской территории между Израилем и Египтом, который контролирует радикальная группировка ХАМАС.
Визит Байдена в Израиль ожидается в среду, 18 октября.
15 октября издание The New York Times со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля писало, что наземная операция должна была начаться в эти выходные, но её отложили на несколько дней. Одной из причин называются погодные условия, в частности облачность, которая может помешать беспилотникам и авиации, поддерживающим пехоту с воздуха.
В преддверии ожидаемой наземной операции Израиль рекомендовал жителям сектора Газа эвакуироваться на юг региона – это затрагивает более миллиона человек, ООН охарактеризовала такую эвакуацию как «гуманитарный кризис».
Во вторник представитель израильской армии подполковник Ричард Хехт заявил, что израильские военные готовятся к следующей фазе кампании против ХАМАС в секторе Газа, но их планы не обязательно совпадут с ожиданиями аналитиков относительно скорого наземного наступления. «Все говорят о наземном наступлении. Возможно, это будет что-то другое», — цитирует слова Хехта на брифинге для журналистов Русская служба Би-би-си.
Сегодня же Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что во вторник утром нанесла серию авиаударов по сектору Газа, поразив штаб-квартиру ХАМАС, военные объекты и укрытия.
По данным ЦАХАЛ, удары были нанесены по району Зейтун в городе Газа, северной части Рафаха, Джабалии и Хан-Юнису.
- Предыдущая наземная операция ЦАХАЛ в Газе, «Нерушимая скала», происходила в 2014 году . Её целью было заявлено уничтожение тоннелей, которые ХАМАС и другая группировка, «Исламский джихад», использовали для проникновения на израильскую территорию. В тоннелях, которые прорыты внутри Газы, по-прежнему сосредоточены десятки военных объектов группировки, вплоть до заводов по производству вооружений. Уничтожить их все с воздуха невозможно. Вероятнее всего, в подземных сооружениях ХАМАС держит и захваченных на израильской территории заложников.
- ХАМАС напал на Израиль в субботу, 7 октября. В ответ Израиль наносит удары по сектору Газа, который контролируется ХАМАС. В результате нападения ХАМАС на Израиль в стране погибли более 1400 человек, из-за ответных ударов Израиля по сектору Газа – больше 2750, по официальным данным сторон. В заложниках у палестинской радикальной группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, находятся 199 человек.