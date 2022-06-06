Глава Госдумы: Россия перестанет исполнять решения ЕСПЧ с 15 марта

Россия не будет исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года. Компенсации по постановлениям, вступившим в силу до этой даты, будут выплачиваться только в рублях на счета в российских банках. Об этом сообщил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Володин отметил, что соответствующие предложения уже рассматриваются в Госдуме. По словам спикера, одобрить законодательство о неисполнении решений ЕСПЧ планируется на этой неделе.

"Европейский суд по правам человека стал инструментом политической борьбы против нашей страны в руках западных политиков. Некоторые его решения прямо противоречили Конституции РФ, нашим ценностям, традициям", — написал Володин. Среди подобных решений Володин отметил требование ЕСПЧ признать в России однополые браки, заключённые в других странах.

Также, согласно законопроекту, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.