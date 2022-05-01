Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси посетила Киев

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси побывала с визитом в Киеве.

О поездке заранее не сообщалось. Видео встречи с Пелоси опубликовал утром в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский. «Соединенные Штаты являются лидером мощной поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ. Спасибо, что помогаете защищать суверенитет и территориальную целостность нашего государства!» - написал Зеленский.

В твиттере Пелоси впоследствии появилось сообщение, подтверждающее визит в Киев делегации Конгресса. Сейчас она направляется в Польшу. В состав делегации вошли видные политики-демократы.

Как сказала на встрече с Зеленским Нэнси Пелоси, Украина сегодня героически борется за свободу, и США готовы помогать Украине, пока эта борьба не завершится. Президент Украины наградил спикера орденом княгини Ольги.

Из-за боевых действий небо над Украиной по-прежнему закрыто, и посещающие Киев зарубежные лидеры ездят туда на поезде. Ранее в Киеве - после начала российского вторжения - побывали госсекретарь и министр обороны США, британский премьер и лидеры ряда европейских государств.