Спикер Палаты представителей поручил начать расследование против Байдена

Палата представителей США намерена начать официальное расследование, итогом которого может стать объявление импичмента президенту страны Джо Байдену. Об этом заявил спикер палаты, республиканец Кевин Маккарти.

Как сказал Маккарти во вторник, расследование «будет сосредоточено на обвинениях в злоупотреблении властью, препятствовании и коррупции». В беседе с журналистами политик сказал, что уже отдал соответствующие поручения комитетам законодательного органа. Маккарти подчеркивает, что в отношении главы государства существуют «серьезные и заслуживающие доверия» подозрения.

Би-би-си отмечает, что члены Республиканской партии расследуют действия президента-демократа с тех пор, как в январе 2023 года взяли Палату представителей под свой контроль. Сомнительными, в частности, они считают деловые связи Хантера Байдена - сына 46-го президента США. Впрочем, до сих пор организуемые республиканцами слушания не нашли конкретных доказательств неправомерных действий нынешнего главы Белого дома.

В президентской администрации после анонса расследования против Байдена заявили, что республиканцы не представили никаких доказательств правонарушений. «Экстремальная политика в худшем ее проявлении», - добавил представитель Белого дома Ян Сэмс.

Расследование будет проходить на фоне предвыборной президентской кампании, о намерении участвовать в которой уже объявили и Байден, и экс-президент США Дональд Трамп. Как пишет Reuters, любая попытка импичмента нынешнего президента-демократа вряд ли увенчается успехом. Даже если Палата представителей проголосует за его отстранение, процесс почти наверняка потерпит неудачу в Сенате, где контроль у демократов.