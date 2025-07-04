«Спортивное братство». Гурам Тушишвили поздравил Инала Тасоева с победой на ЧМ

Российский дзюдоист Инал Тасоев 19 июня завоевал золото на чемпионате мира в Будапеште в весовой категории свыше 100 кг, победив в финале грузинского спортсмена Гурама Тушишвили.

Став двухкратным чемпионом мира, Тасоев 2 июля вернулся в Северную Осетию, где его в аэропорту встретили болельщики и официальные лица. Позже во владикавказском ресторане «Торне» состоялось его чествование.

Как сообщили в соцсетях, во Владикавказ приехал и его соперник по финалу – Гурам Тушишвили. На опубликованных видеокадрах видно, как Тасоев и Тушишвили вместе разрезают торт с изображением золотой медали и символически делят её. «Вот оно – спортивное братство», – пишет Judo News Online.

Власти Северной Осетии подарили Иналу Тасоеву трёхкомнатную квартиру во Владикавказе. На чествовании присутствовал и премьер самопровозглашённой республики Южная Осетия Константин Джуссоев.

Отметим, что российские дзюдоисты выступают на турнирах в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов.