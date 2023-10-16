Среди оружия, поставленного КНДР России, могли быть ракеты

Среди боеприпасов и вооружений, предположительно поставляемых России Северной Кореей, были и ракеты. Это утверждает центр «Досье», ссылаясь на корабельные документы российского судна «Ангара», которое, как утверждают расследователи, участвует в перевозках из КНДР. В этих документах, в частности, говорится, что в трюме сухогруза «перевозились 50,69 тонн ракет с разрывным зарядом». В качестве пункта назначения указан залив Стрелок в Приморском крае, на берегу которого располагается российская военная база Дунай. При этом в документах не упоминается, что судно посещало Северную Корею.

О том, что Северная Корея в последнее время ведёт секретные поставки боеприпасов, и, возможно, военной техники России, в пятницу заявили Соединённые Штаты. Поставки вооружения ожидались – на фоне недавнего визита северокорейского лидера Ким Чен Ына в Россию и поддержки Пхеньяном России в войне против Украины.

Сообщения о поставках в понедельник подтверждает британский исследовательский центр RUSI. Он исследовал спутниковые снимки и пришёл к выводу, что российские суда «Мария» и «Ангара» в течение последних двух месяцев забирали грузы в северокорейском порту Раджин и доставляли их на российскую базу на Дальнем Востоке. Расследование цитирует издание The Washington Post, на него также ссылается «Досье».

Сообщается, что суда курсируют между КНДР и российской базой Дунай, расположенной в закрытом территориальном образовании Фокино в Приморском крае.

Фотографии не позволяют определить, что именно перевозили суда, но аналитики предполагают, что речь идет о поставках боеприпасов. Это предположение основано в том числе на том, что конечной станцией для грузов, поступающих из КНДР, является Тихорецк в Краснодарском крае. Эта станция расположена относительно недалеко от театра боевых действий в Украине. Сообщается, что в последние недели число грузов, поступающих на эту станцию, резко возросло. Речь идёт о контейнерах, идентичных тем, что поступают из КНДР на базу Дунай.

Ранее сообщалось о том, что поставки оружия из Северной Кореи в Россию осуществляются также по железной дороге. В пятницу 13 октября советник по нацбезопасности Белого дома Джон Кирби назвал тревожными сообщения о поставках вооружений из КНДР. Он выразил обеспокоенность по поводу расширения военных отношений между Москвой и Пхеньяном. Белый дом сослался на спутниковые данные, которые свидетельствуют о резком увеличении железнодорожного движения вдоль границы Северной Кореи и России. По информации Центр стратегических и международных исследований США, спутниковые снимки по состоянию на 5 октября зафиксировали беспрецедентный уровень движения грузовых вагонов на пограничной станции Туманган.

Американское разведсообщество подозревает, что Ким Чен Ын хочет получить сложные российские оружейные технологии в обмен на боеприпасы для развития своей ядерной программы.

Москва сообщения о поставках из КНДР пока не прокомментировала.