США анонсировали крупный пакет санкций в связи со смертью Навального

Соединённые Штаты анонсировали крупный пакет санкций против России в связи со смертью в российской колонии оппозиционного политика Алексея Навального и двухлетней войной в Украине.

О мерах будет объявлено 23 февраля, сообщил президент США Джо Байден, общаясь с журналистами во время поездки в Калифорнию. Подробностей Байден не привёл, отмечает Reuters.

Ранее во вторник о готовящихся санкциях сообщил представитель Белого дома по нацбезопасности Джон Кирби, также пока без подробностей. Анонсируя меры, Кирби подчеркнул, что Соединённые Штаты требуют от России полной прозрачности в разъяснении обстоятельств гибели Алексея Навального в исправительной колонии на Ямале.

«Какую бы историю ни решило рассказать миру российское правительство, очевидно, что ответственность за смерть Навального несут президент Путин и его окружение», – сказал Кирби, добавив, что в отсутствие достоверного расследования обстоятельств смерти российского оппозиционера, тому, что говорят российские власти, доверять нельзя. Кирби добавил, что посольство США в Москве пытается получить больше информации о смерти Навального, передаёт «Голос Америки».

О смерти Навального российские власти объявили 16 февраля. По версии ФСИН, оппозиционер, отбывавший наказание в колонии особого режима «Полярный волк», умер днём после прогулки. За несколько дней до смерти его в 27-й раз отправили в ШИЗО с ещё более жёсткими условиями содержания, чем в обычных камерах.