США арестовали самолёт российского миллиардера Андрея Скоча

Заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент страны Дмитрий Медведев в интервью ТАСС заявил, что не сомневался и не сомневается в правильности решения о вводе российских войск на территорию Грузии в 2008 году. Кроме того, он оправдал и российское вторжение в Украину.

«К сожалению, и в Грузии, и на Украине власти этих стран не оставили России выбора, сорвав процессы политического урегулирования этих конфликтов. И мы осознанно пошли на военное вмешательство», – сказал он.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Медведев в интервью назвал «кровавым придурком», «безумным фриком» и «дурилкой картонной».

«Мы не могли просто утереть слезы и склонить голову перед кровавым придурком, бросив ему на растерзание людей. То, что мы действовали правильно, подтвердил весь последующий ход событий. В том числе — бесславный провал агрессивных доктрин, которые с таким апломбом и напором пытался провести в жизнь их убогий вожак. Спустя короткое время его отверг собственный же народ. Впрочем, без дела он долго не был и с радостью продался «оранжевым» деятелям на Украине. Плоды их русофобской политики мы видим сегодня в этой стране», – заявил российский политик.

Медведев также считает, что нынешние власти Грузии «не будут вступать в противоборство с такой державой, как Россия».

«По поводу новой возможной агрессии Грузии против отделившихся от нее территорий – это невозможно. Для нас сегодня Абхазия и Южная Осетия – это самостоятельные государства, с которыми мы выстроили дружественные отношения и где находятся наши военные базы. И это хорошо понимают нынешние власти Грузии. Они не станут еще раз испытывать судьбу и вступать в противоборство с такой державой, как Россия», – добавил Медведев.

Он также считает, что Украине и Грузии «не видать членства ни в НАТО, ни в Евросоюзе, куда можно попасть только сквозь узкое отверстие Североатлантического альянса».