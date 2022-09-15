США и ЕС давят на Турцию из-за работы с картами «Мир»

США и Евросоюз усиливают давление на Турцию для соблюдения санкций в отношении России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, Вашингтон собирается обратить внимание на турецкие банки, которые работают с российской платёжной системой "Мир". Брюссель намеревается переговорить с турецкими чиновниками и обсудить с ними свои опасения напрямую.

Ранее о сбоях в обслуживании российских карт в Турции сообщали туроператоры. По их словам, некоторые банки остановили работу с "Миром" после предупреждения Центробанка о вторичных санкциях.

Гендиректор российской Национальной системы платежных карт Владимир Комлев в разговоре с ТАСС пояснил, что "Мир" в Турции обслуживают, как и прежде. Комлев признал, что некоторые турецкие фининституты не обслуживают карты, выданные российскими подсанкционными банками.

В ответ на нападение России на Украины страны Запада ввели санкции против Москвы. Тысячи международных компаний, включая платёжные системы Visa, MasterCard и American Express, остановили операции в России.

Турция, несмотря на поддержку Украины, не стала присоединяться к ограничениям в отношении Кремля. Вместе с тем Анкара заявила, что не станет посредником для обхода санкций.