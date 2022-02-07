США и Германия готовы объединиться против российской угрозы Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня приедет в Москву, чтобы обсудить с президентом России Владимиром Путиным кризис вокруг Украины. Во вторник французский лидер отправится с визитом в Киев.

Макрон за последнюю неделю трижды говорил по телефону с Путиным как о ситуации вокруг Украины, так и о российских требованиях так называемых гарантий безопасности.

В интервью французскому изданию Journal du Dimanche президент Франции рассказал о целях своего визита в Москву. По его мнению, Запад может заключить сделку с Россией, которая позволит предотвратить военный конфликт. Французский президент отметил, что действия России направлены "не на Украину, а на уточнение правил c НАТО и ЕС". "Мы должны защитить наших европейских братьев, предложив новый баланс, который позволит сохранить их суверенитет и мир, – сказал Макрон. – Это должно делаться с уважением к России и с пониманием современных травм этой великой нации и великой страны", – цитирует Макрона Русская служба Би-би-си.

Накануне встречи с Путиным, Макрон провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. По сообщению Белого дома, лидеры США и Франции обсудили последние шаги в области дипломатии и сдерживания в ответ на наращивание российского военного потенциала на украинских границах. Они также подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Сегодня же с визитом в США отправляется канцлер ФРГ Олаф Шольц. Ожидается, что на следующей неделе германский лидер посетит Киев, а потом – Москву.

Ранее Шольц пообещал Москве "очень масштабные и очень жесткие санкции" в случае эскалации вокруг Украины. В ответ на вопрос, коснутся ли они "Северного потока – 2" он ответил, что "нет ничего, что исключено".

Франция и Германия, наряду с Россией и Украиной, являются участниками так называемого "нормандского формата", в котором обсуждается мирное урегулирование конфликта в Донбассе. Эти 4 страны, в частности, подписали Минские соглашения, которые считаются основой для урегулирования, хотя стороны по-разному подходят к трактовке ряда их положений.

Визиты президента Франции и канцлера Германии проходят на фоне резкого роста напряженности в Европе, связанной с опасениями Запада по поводу возможности российского военного вторжения в Украину. Москва планы вторжения на территорию соседнего государства категорически отрицает.