США и Китай намерены продлить «тарифное перемирие»

США и Китай намерены продлить действие «тарифного перемирия», в рамках которого обе стороны снизили пошлины на импорт, ранее достигшие запретительного уровня.

Об этом во вторник заявил представитель Китая по международной торговле Ли Чэнган. Заявление прозвучало по итогам прошедших в Стокгольме двухдневных переговоров китайской делегации с представителями администрации США, в том числе с министром финансов США Скоттом Бессентом. По словам Бессента, окончательное решение о продлении «перемирия» будет принимать президент Дональд Трамп.

В этом году США и КНР многократно увеличили друг для друга тарифные ставки на импорт, что привело к крайней нестабильности в глобальных цепочках поставок. Однако после переговоров, состоявшихся в мае в Женеве, стороны договорились временно снизить пошлины. Эта договорённость действует до 12 августа. Десятки других стран рискуют столкнуться с ужесточением американской тарифной политики уже в пятницу, 1 августа, если не достигнут торгового соглашения с Вашингтоном.

Между тем, Дональд Трамп угрожает ввести 100-процентные пошлины на импорт для России и ее торговых партнеров, если в отведенный срок Москва не достигнет договорённости с Киевом о прекращении огня в Украине. 14 июля Трамп заявил, что даёт президенту России Владимиру Путину на это 50 дней. Во вторник он объявил, что, если сделки по Украине не будет, то санкции против России будут введены «через 10 дней, начиная с сегодняшнего дня». Трамп добавил, что не обеспокоен возможным влиянием таких санкций на мировой нефтяной рынок и цены на нефть. По его словам, США нарастят внутреннюю добычу нефти, чтобы компенсировать любые последствия.

Китай, наряду с Индией, является одним из крупнейших импортёров российской нефти.