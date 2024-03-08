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США и Великобритания предупредили об угрозе терактов в Москве

Здание посольства США в Москве
Здание посольства США в Москве

Вечером 7 марта посольство США в России предупредило об угрозах терактов в Москве в ближайшие двое суток.

«Посольство отслеживает сообщения о готовящихся планах экстремистов атаковать большие скопления людей в Москве, в том числе концерты. Гражданам США рекомендуется избегать толп в ближайшие 48 часов», говорится на сайте посольства США.

Также Государственный департамент США повысил уровень опасности путешествий в Россию до максимального четвёртого, обратил внимание «Коммерсантъ».

Предупреждение США разместил на своём сайте МИД Великобритании.

Российские власти пока не комментировали эту информацию. В Москве на сегодня запланировано множество мероприятий, посвящённых Международному женскому дню.

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