США и Западный берег работают над планом послевоенной Газы

Администрация на Западном берегу Иордана работает с официальными представителями Вашингтона над планом будущего управления сектором Газа после окончания там боевых действий Израиля против группировки ХАМАС, признанной террористической США и Евросоюзом. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам собеседника агентства, ранее на этой неделе американские чиновники встретились с главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом для обсуждения дальнейших действий вокруг Газы.

Участники переговоров сошлись во мнении, что Израиль не должен оккупировать сектор, сокращать его территорию для создания буферной зоны или изгонять из региона местных жителей.

Вместе с тем глава правительства на Западном берегу Муххамед Штайе ранее заявил, что ХАМАС может стать «младшим партнером» в рамках Организации освобождения Палестины. Чиновник допустил, что группировка в таком случае сможет присоединиться к созданию независимого палестинского государства, включающего Западный берег Иордана, Газу и Восточный Иерусалим.

Штайе назвал нереалистичным план Израиля полностью ликвидировать ХАМАС.

Источники издания The Times of Israel в октябре утверждали, что Аббас якобы готов рассмотреть переход Газы под контроль его администрации, но только в том случае, если это будет согласовано в рамках широкой мирной инициативы с Израилем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что страна не намерена оккупировать Газу, но существование в секторе ХАМАС считает недопустимым.

В пятницу, 8 декабря, состоялось заседание Совбеза ООН по ситуации в секторе Газа. По словам генерального секретаря организации, в регионе больше нет условий для эффективной доставки гуманитарной помощи.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, в секторе с начала боевых действий израильской армии, начатых в ответ на нападение джихадистов на юг Израиля 7 октября, погибли свыше 16 тысяч человек, большинство из которых женщины и дети. Независимого подтверждения этим данным нет.