США наложили вето на резолюцию ООН о прекращении огня в Газе

США наложили вето на проект резолюции ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

Документ поддержали 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН, включая Россию. Великобритания при голосовании воздержалась. Соавторами проекта, разработанного ОАЭ, выступили 97 стран.

Заместитель посла США в ООН Роберт Вуд назвал резолюцию «несбалансированной и оторванной от реальности» и заявил, что она не приведет к позитивным изменениям на местах. Вуд утверждает, что соавторы документа отказались включить в него осуждение нападения группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, на Израиль и соболезнования жертвам, что просто «непостижимо».

Представитель Палестины в ООН Рияд Мансур обвинил США в «двойных стандартах» и заявил, что американское вето «дает военным преступникам больше времени для совершения новых преступлений». По данным Министерства здравоохранения сектора Газа, который находится под контролем ХАМАС, в ходе войны погибло более 17 000 палестинцев.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш впервые применил статью 99 Устава ООН, позволяющую ему предупреждать Совет Безопасности о проблеме, которая может нести угрозу международному миру и безопасности.