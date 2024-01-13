США нанесли еще один удар по объекту хуситов в Йемене. Утверждается, что целью был радарный комплекс. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на двух чиновников, а также американские СМИ.

Принадлежащий хуситам телеканал «Аль-Масира» передает, что в столице страны были слышны взрывы: атаке подверглась расположенная недалеко авиабаза Аль-Дайлами.

Удар был нанесен на следующий день после скоординированной атаки по позициям хуситов со стороны США и Великобритании при поддержке ряда других стран. По данным Пентагона, военные поразили 60 целей на 28 объектах. Среди них радары, системы ПВО, склады, места запуска беспилотников и ракет. Хуситы сообщили, что в результате обстрела погибли пять военных, еще шесть были ранены.

Президент США Джо Байден предупредил, что удары могут продолжиться, если хуситы не прекратят атаковать торговые и военные суда в экономически важном районе. На вопрос журналистов, можно ли назвать хуситов террористической группировкой, Байден ответил: «Думаю, что это так», пишет Reuters. В феврале 2021 года США исключили группировку хуситов из списка террористов – и сейчас могут в него вернуть.

Иран, поддерживающий хуситов, Катар, Россия, Саудовская Аравия и Турция осудили удары США и Великобритании. Сами хуситы заявили, что продолжат атаковать корабли, идущие в Израиль или из него. Ранее хуситы объявляли, что включаются в войну против Израиля на стороне группировки ХАМАС, признанной в США и ЕС террористической.