США нанесли удары по объектам проиранских группировок в Сирии

Два американских истребителя F-15 нанесли удары по объекту на востоке Сирии, который использовался иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и связанным с ним группировками. Как сообщил министр обороны США Ллойд Остин, удары были нанесены по приказу президента Джо Байдена в ответ на недавнюю серию атак на американские базы в Ираке и Сирии.

По данным телеканала Al Mayadeen со ссылкой на источники, вечером в среду после американского воздушного удара сирийские правительственные войска вступили в столкновение с вооруженными силами США и курдскими отрядами на востоке от города Дейр-эз-Зор. В бою применялись в том числе тяжелая артиллерия и ракеты, сообщает телеканал.



В среду же йеменские хуситы, которых поддерживает Иран, сбили американский военный беспилотник MQ-9, передаёт «Голос Америки».

Официальные лица США на условиях анонимности рассказали, что беспилотник был сбит у берегов Йемена. При этом они не уточнили, произошло ли это в международном воздушном пространстве.



Представитель хуситов утверждает, что беспилотник был сбит в воздушном пространстве над территориальными водами Йемена.

В прошлом месяце корабль ВМС США перехватил четыре крылатые ракеты и более дюжины дронов, запущенных хуситами в сторону Израиля.



По данным Пентагона, с середины октября боевики, пользующиеся поддержкой Ирана, совершили не менее 40 атак беспилотниками и ракетами на американские военные базы в Ираке и Сирии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября радикальные палестинские группировки ХАМАС и «Исламский джихад» совершили нападение на Израиль, убив не менее 1400 человек и захватив более 200 заложников. В ответ Израиль объявил войну ХАМАС. В целях сдерживания Соединенные Штаты перебросили в регион военные корабли и авиацию.

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