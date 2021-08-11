Госдепартамент назначил советника для «снижения рисков» от Nord Stream 2

Госсекретарь США Энтони Блинкен назначил известного критической позицией по отношению к России дипломата Амоса Хохштайна советником по энергетической безопасности, главной задачей которого будет разработка мер по "снижению рисков" от запуска газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Как говорится в заявлении Блинкена, это назначение подчёркивает решимость США не допустить того, чтобы Россия превратила газопровод в геополитическое оружие для давления на Европу и Украину.

В администрации Барака Обамы Хохштайн работал специальным посланником по энергетической безопасности, а затем работал в частном секторе, в том числе в наблюдательном совете "Нафтогаза Украины".

Президент США Джо Байден и члены его администрации не раз утверждали, что выступают против ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2", считая, что Москва хочет использовать его для оказания давления на ЕС и Украину. Против причастных к строительству компаний и судов был введён ряд санкций. Однако Байден признал, что, поскольку газопровод уже почти достроен, усиление санкций вряд ли помешало бы его сооружению, и при этом испортило бы отношения США с Германией. В результате Вашингтон и Берлин договорились действовать совместно, чтобы не допустить злоупотреблений Москвы после возможного запуска газопровода - против которого по-прежнему выступают Украина и ряд стран ЕС.

Компания-оператор газопровода, принадлежащая "Газпрому", накануне сообщила, что 11 августа начнутся пусконаладочные работы по заполнению газом уже достроенной первой нитки газопровода, проложенного по дну Балтийского моря. Завершение строительства второй нитки ожидается в ближайшие недели.