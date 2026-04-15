США не продлили лицензии на покупку российской и иранской нефти

Вашингтон не будет продлевать генеральные лицензии на покупку российской и иранской нефти, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

По его словам, США также рассчитывают, что Китай прекратит закупки. Бессент отметил, что два китайских банка уже получили предупреждения о возможных вторичных санкциях. Если будет доказано, что через них проходят иранские деньги, ограничения будут введены.

Бессент также допустил введение вторичных санкций против стран, закупающих иранскую нефть.

Как сообщает Politico, санкции против российской нефти вновь вступили в силу после истечения 11 апреля срока действия специальной лицензии. Она позволяла реализовать нефть, уже находившуюся в транзите, и носила временный характер.

Ранее в США обсуждалось продление разрешения, но часть сенаторов призывала отказаться от этого шага, указывая, что за месяц Россия получила около четырёх миллиардов долларов от нефтяных сделок.

Генлицензии были выданы на фоне роста цен на нефть из-за войны с Ираном и ситуации в Ормузском проливе. После провала переговоров США и Ирана в Исламабаде цены на нефть Brent вновь выросли, превысив 100 долларов за баррель.