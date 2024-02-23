США обвинили главу ВТБ Андрея Костина в попытке обойти санкции

Соединенные Штаты обвинили главу банка ВТБ Андрея Костина в нарушении санкций, введённых против России. Арестован его помощник, известный российский банкир, входивший в список богатейших людей России.

Обвинения, в частности, касаются обслуживания двух яхт, принадлежащих банкиру и оцениваемых в 150 миллионов долларов, а также дома в курортном городе Аспен в штате Колорадо.

Как пишет Reuters, в США были арестованы два сотрудника Андрея Костина. Вадим Вольфсон и Гэннон Бонд обвиняются в том, что помогали обеспечивать уход за домом в Колорадо и при этом скрывали, что владелец дома — Костин. Под именем Вольфсона скрывается сменивший фамилию известный российский банкир, бывший совладелец банка «Открытие» Вадим Беляев, отмечает газета «Коммерсантъ».

В 2016 году году журнал Forbes включал Беляева в список 200 богатейших людей России оценив его состояние в 400 миллионов долларов. «Открытие» тогда был одним из крупнейших частных банков России, годом позже он был фактически национализирован.

«Министерство юстиции США более чем когда-либо привержено прекращению потока незаконных средств, подпитывающих путинскую войну. Те, кто продолжает действовать в интересах Путина, будут привлекаться к ответственности», – заявил генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Андрей Костин был подвергнут санкциям США ещё в 2018 году. По предъявленным обвинениям банкиру грозит до 20 лет тюрьмы.