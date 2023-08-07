США официально одобрили первую отправку танков «Абрамс» Украине

США официально одобрили отправку первой партии танков «Абрамс» Украине. Об этом на брифинге в понедельник заявил глава службы снабжения и закупок армии США Даг Буш. По его словам, первые танки должны прибыть в Украину в начале осени.

«Теперь их надо доставить в Европу, и дальше в Украину, вместе со всем, что к ним прилагается: боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства. То есть, это не только танки, это полный пакет», – сказал Буш. Сколько именно танков будет включать в себя первая партия, чиновник не уточнил.

Всего США намерены поставить Украине 31 «Абрамс», то есть один танковый батальон. Параллельно украинские военные проходят обучение использованию этой модели танков в Германии, и должны закончить его в августе.