США отправят Украине новые гаубицы и снаряды для HIMARS

Лидеры Дании, Исландии, Норвегии, Украины, Финляндии и Швеции по итогам саммита в Хельсинки в среду обнародовали совместное заявление, в котором поддержали стремление Киева к европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В совместном заявлении участников саммита северных государств Европы и Украины, в частности, говорится, что, «будущее Украины и ее народа – в евроатлантической семье».

«Европейский Союз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил ей статус страны-кандидата. Северные страны-члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в проведении необходимых реформ выполнении требований для скорейшего начала переговоров о вступлении.

Страны Северной Европы пообещали и впредь оказывать Украине гражданскую помощь.

Относительно евроатлантической интеграции Украины, участники саммита в Хельсинки записали в своем совместном заявлении, что поддерживают дальнейшую военную помощь Киеву через механизмы Североатлантического союза.

В сентябре 2022 года Украина официально обратилась в НАТО с просьбой об ускоренной процедуре приема в НАТО в связи с широкомасштабной российской военной агрессией. Теперь, в Хельсинки, северные государства Европы подтвердили свою поддержку Украине на ее пути к будущему членству в Североатлантическом союзе.

Вопросы безопасности Украины, по всей вероятности, будут обсуждаться и на предстоящем в июле в Вильнюсе саммите НАТО.



Как информирует «Европейская правда», Владимир Зеленский заявил в Хельсинки, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция. Украинский лидер выступил на совместном брифинге с лидерами североевропейских стран в Хельсинки, сообщает корреспондент «Европейской правды». Зеленский поздравил Финляндию с тем, что она стала 31 членом НАТО в апреле. Он также пожелал Швеции завершить как можно скорее процедуру вступления. «Вместе с вами НАТО будет состоять из 32 членов. Украина может и должна стать 33 членом. Я так думаю, и я действительно желаю этого нашей стране», – заявил Зеленский.

Участники саммита и журналисты обратили внимание на высказанное Зеленским понимание того факта, что пока продолжается российская агрессия, невозможно реализовать процедуру вступления Украины в НАТО.