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США отправят Украине новые гаубицы и снаряды для HIMARS
Соединенные Штаты в среду объявили о выделении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 300 миллионов долларов.
Это 37-й по счету пакет военной помощи США Украине с августа 2021 года - говорится в сообщении Пентагона.
Помимо прочего, он содержит дополнительные снаряды для систем залпового огня HIMARS, гаубицы калибра 155 мм и снаряды к ним, минометные снаряды, противотанковые средства, авиационные ракеты Hydra-70, стрелковое оружие и боеприпасы, тягачи и прицепы для транспортировки тяжелой техники, запчасти.
«Соединенные Штаты будут продолжать сотрудничать со своими союзниками и партнерами с целью предоставления Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя», – говорится в сообщении.
Также в среду стало известно, что послы стран Европейского Союза в среду согласовали схему совместной закупки боеприпасов для Украины. Принципиально выделение 1 миллиарда евро на эти цели было согласовано раньше, однако несколько недель шли споры о технических вопросах. О договоренности сообщило председательство Швеции в Совете ЕС. Схема совместных закупок является частью более широкого плана ЕС по отправке в Украину миллиона артиллерийских снарядов и ракет в течение следующих 12 месяцев.
Другие новости дня
Зеленский: Украина – следующий претендент на членство в НАТО
Лидеры Дании, Исландии, Норвегии, Украины, Финляндии и Швеции по итогам саммита в Хельсинки в среду обнародовали совместное заявление, в котором поддержали стремление Киева к европейской и евроатлантической интеграции Украины.
В совместном заявлении участников саммита северных государств Европы и Украины, в частности, говорится, что, «будущее Украины и ее народа – в евроатлантической семье».
«Европейский Союз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил ей статус страны-кандидата. Северные страны-члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в проведении необходимых реформ выполнении требований для скорейшего начала переговоров о вступлении.
Страны Северной Европы пообещали и впредь оказывать Украине гражданскую помощь.
Относительно евроатлантической интеграции Украины, участники саммита в Хельсинки записали в своем совместном заявлении, что поддерживают дальнейшую военную помощь Киеву через механизмы Североатлантического союза.
В сентябре 2022 года Украина официально обратилась в НАТО с просьбой об ускоренной процедуре приема в НАТО в связи с широкомасштабной российской военной агрессией. Теперь, в Хельсинки, северные государства Европы подтвердили свою поддержку Украине на ее пути к будущему членству в Североатлантическом союзе.
Вопросы безопасности Украины, по всей вероятности, будут обсуждаться и на предстоящем в июле в Вильнюсе саммите НАТО.
Как информирует «Европейская правда», Владимир Зеленский заявил в Хельсинки, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция. Украинский лидер выступил на совместном брифинге с лидерами североевропейских стран в Хельсинки, сообщает корреспондент «Европейской правды». Зеленский поздравил Финляндию с тем, что она стала 31 членом НАТО в апреле. Он также пожелал Швеции завершить как можно скорее процедуру вступления. «Вместе с вами НАТО будет состоять из 32 членов. Украина может и должна стать 33 членом. Я так думаю, и я действительно желаю этого нашей стране», – заявил Зеленский.
Участники саммита и журналисты обратили внимание на высказанное Зеленским понимание того факта, что пока продолжается российская агрессия, невозможно реализовать процедуру вступления Украины в НАТО.
Жертвами ударов по Херсону и области 3 мая стали 17 человек
В результате обстрела российскими войсками Херсона и других населенных пунктов Херсонской области 3 мая погибли 17 человек, более 40 ранены. Об этом сообщили пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины и начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.
Как говорится в сообщении прокуратуры, «из-за хаотичных обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 12 человек». Также сообщается, что в селе Степановка при обстреле погибли трое энергетиков. Еще один человек погиб в Дарьевской громаде.
Утром в среду сообщалось о том, что три человека погибли, пятеро получили ранения в результате удара по единственному работающему гипермаркету в Херсоне. По данным МВД Украины, погибшие и раненые – посетители и работники магазина. МВД публикует фото с названием гипермаркета – «Эпицентр». Он находится недалеко от реки Днепр. Сейчас по Днепру проходит линия фронта.
Под удар, как сообщается, попал также железнодорожный вокзал.
Городские власти в среду объявили, что в Херсоне на 58 часов с вечера 5 мая до утра 8 мая будет полностью запрещено любое движение. Передвигаться и находиться на улицах города будет нельзя. Город будет закрыт на въезд и выезд. Глава администрации Херсона Александр Прокудин сообщил, что это сделано для того, чтобы помочь в работе правоохранительным органам.
- После нападения на Украину в феврале прошлого года российские войска заняли большие территории, включая Херсон и Херсонскую область. Впоследствии Россия оставила город и всю правобережную часть области.
- Последние несколько месяцев поступают сообщения о подготовке украинского наступления (как правило, представители Украины называют его контрнаступлением). По последним сообщениям, оно может начаться в мае или в начале лета, но Киев не заявляет о конкретных сроках.
- Украина ставит своей целью освобождение всей своей международно признанной территории, включая Крым и оккупированные Россией части Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Посольство США распространило заявление о военном сотрудничестве с Грузией в 2023 году
Посольство США распространило заявление о военном сотрудничестве с Грузией в 2023 году. Как отмечается в заявлении посольства, США и Грузия совместно решили, что ресурсы должны быть направлены на внутренние, многонациональные учения страны.
«Соединенные Штаты остаются верны углублению стратегического партнерства между США и Грузией и продолжают совместную работу, чтобы обе страны стали более безопасными и защищенными. В 2023 году США и Грузия продолжают осуществлять широкий спектр совместных военных мероприятий. В этом году Соединенные Штаты и Грузия совместно ориентированы на то, чтобы максимально увеличить взаимовыгодные учения для укрепления критически важных возможностей Грузии. В рамках этих усилий мы совместно решили направить ресурсы на внутренние, многонациональные учения страны: Agile Spirit и Noble Partner и, основываясь на их прошлых успехах, максимально эффективно укрепить взаимосовместимость, устойчивость и обороноспособность Грузии», - отмечается в заявлении посольства США, которое приводит «ИнтерпрессНьюс».
Министерство обороны Грузии накануне, 2 мая, распространило заявление в связи с информацией по вопросу об участии Сил обороны Грузии в многонациональных учениях «Защитник 2023», организованных европейским командованием США.
Как заявило ведомство, поясняя распространенные сообщения касательно не участия Грузии в «Защитнике 2023», исходя из целей и задач Сил обороны, при активной коммуникации с главным стратегическим партнером и их рекомендации, было решено направить больше усилий и ресурсов на такие международные и локальные учения, которые в большей степени учитывают повышение боевой готовности, повышение взаимной совместимости со странами-членами и партнерами НАТО, обмен опытом и совершенствование профессиональных навыков.
В Ереване задержан подросток из РФ, обвиненный в подготовке теракта
В Ереване полиция задержала подростка из Волгограда Ярослава Иноземцева, которого в России судили по обвинению в подготовке теракта в школе. Он задержан на 72 часа, после чего состоится суд о его возможной экстрадиции в Россию. Сам 17-летний Ярослав считает дело против него сфабрикованным из-за его политической позиции. В России суд признал его невменяемым и приговорил к принудительному психиатрическому лечению.
Как сообщила изданию «Сота» мать Иноземцева Юлия, уже в полиции ее сын по совету адвоката «Армянской Хельсинкской группы» написал прошение о предоставлении ему политического убежища в Армении. Ярослав заявил полицейским, что в России ему грозит опасность.
В Ереване Юлия и Ярослав Иноземцевы оформляли визы, чтобы уехать в Европу. Из России юноше помогли уехать волонтеры проекта «Дозор», о его отъезде стало известно в марте. По словам Юлии Иноземцевой, о местонахождении подростка российским силовикам сообщил его отец - как она считает, чтобы добиться возвращения бывшей супруги. После этого армянская полиция произвела задержание.
Как стало известно изданию Sota, в среду вечером Ярослава Иноземцева отпустили из отделения полиции. Его мать сообщила, что пока не знает о процессуальном статусе сына, однако полицейские посоветовали ему просто гулять по Еревану и заверили, что «все будет хорошо».
- Ярослава Иноземцева арестовали в июне 2020 года, когда ему было 14 лет. В ходе обыска силовики изъяли «самодельное взрывное устройство» – петарду, мощности которой, по словам адвоката, хватило бы лишь чтобы взорвать картонную коробку, – и 18 «коктейлей Молотова». По версии следствия, школьник собирался совершить теракт в школе, в которой он учился, планировал убить завуча и одного из учеников. Сам Иноземцев заявлял, что собирался использовать изъятые предметы в развлекательных целях. Спустя полгода статью переквалифицировали на подготовку к теракту.
- В феврале 2021 года экспертиза Института имени Сербского в Москве признала Иноземцева невменяемым. В апреле его перевели из СИЗО в психиатрическую больницу. В июле 2022 года Иноземцева признали виновным в покушении на совершение террористического акта, незаконном хранении взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств. Ему назначили принудительное психиатрическое лечение. Семья подала апелляцию. В январе 2023 года апелляционный суд утвердил решение. После этого Иноземцеву с матерью удалось уехать в Армению с помощью правозащитников.
- В видео об отъезде Иноземцев заявил, что дело против него было сфабриковано: «Я был обычным подростком с обычными увлечениями. Сделать меня террористом решили из-за моих антиправительственных и антипутинских постов в соцсетях». Семья подростка заявляла о политическом характере преследования, так как он публиковал в социальных сетях антипутинские посты. Иноземцев подтвердил, что выступает против войны в Украине и против российских властей.
В Минводах прошла встреча лидеров Абхазии и Южной Осетии
В Минеральных водах состоялась встреча президентов самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии. Как ранее писало «Эхо Кавказа», Аслан Бжания и Алан Гаглоев отправились в Россию для участия в Кавказской инвестиционной выставке.
По информации пресс-службы югоосетинского лидера, Бжания и Гаглоев обменялись приглашениями о визитах.
«Пользуясь случаем, хотел бы пригласить вас в Абхазию. Мы готовы вас принять в любое удобное для вас время», – сказал Бжания.
Гаглоев, в свою очередь, хотел бы видеть Бжания в качестве почетного гостя на торжествах по случаю 15-летия признания Россией независимости Южной Осетии.
Сегодня же Аслан Бжания пригласил в Абхазию премьер-министра России Михаила Мишустина. Глава российского правительства осмотрел стенды Абхазии и Южной Осетии и провел беседы с лидерами самопровозглашенных республик.
В абхазском МИДе заявили, что могут приостановить проекты агентств ООН
МИД самопровозглашенной республики Абхазия заявил, что может приостановить текущие проекты той или иной международной неправительственной организации (МНПО) или агентств ООН – «в случае, если прозрачность деятельности и отчетность не будут обеспечены в полном объеме».
В абхазском ведомстве говорят, что в рамках контроля за ходом реализации проектов и программ запросили встречу с главой офиса Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Абхазии.
«В ответ на данный запрос было получено письмо с «предложением рассмотреть альтернативные формы предоставления необходимой информации, а не встречу на политическом уровне». Действия такого характера со стороны МНПО ставят под вопрос прозрачность их деятельности», – сказано в заявлении.
- В мае 2022 года абхазский МИД закрыл проект международной организации «Движение против голода» под названием «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития». В абхазском ведомстве заявили, что совместно с СГБ выявили факты, указывающие на несоответствие предоставленных данных о проекте с реализуемыми в его рамках мероприятиями. В частности, абхазские власти были недовольны частью проекта, предусматривающей вовлечение представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдове, Австрии, Армении.
- В сентябре прошлого года абхазский МИД объявил гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата «за сбор разведданных». Лукас руководила одной из программ Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), которая реализовывалась в селе Приморское Гудаутского района в непосредственной близости от российской военной базы.
- Позже глава абхазского ведомства Инал Ардзинба призвал жителей Абхазии не сотрудничать с Фондом Бергхофа, заявив, что МИД берет на особый контроль любое взаимодействие с этим фондом.
- Инал Ардзинба заявляет, что поддерживает идею разработки и принятия закона о регулировании деятельности НПО.
Грузия занимает 77-е место в рейтинге свободы прессы
В мировом рейтинге свободы прессы от «Репортеров без границ» Грузия занимает 77-е место среди 180 стран.
Грузия улучшила место в индексе, поднявшись на 12 позиций. Однако нужно учитывать, что уровень свободы прессы в Грузии значительно ухудшился по итогам прошлогоднего рейтинга, когда страна переместилась с 60-го на 89-е место. В 2021 году в стране был зарегистрирован «беспрецедентный уровень физического насилия в отношении журналистов», говорилось в прошлогоднем отчете.
В новом докладе указано, что медиа-ландшафт в Грузии разнообразен, но в то же время «крайне политически поляризован».
«Манипуляции, разжигание ненависти и дезинформация широко распространены в средствах массовой информации, особенно на телевидении, являющемся основным источником информации», – отмечают эксперты.
В рейтинге указано, что в стране нередки словесные и физические нападения на журналистов, в том числе со стороны высокопоставленных государственных чиновников.
«Репортеров без границ» указывают на отсутствие прозрачности и прогресса в расследовании событий июля 2021 года, когда во время гомофобных контрдемонстраций пострадали 50 журналистов. В докладе говорится и о деле гендиректора оппозиционного канала «Мтавари» Ники Гварамия, приговоренного к 3,5 годам лишения свободы.
Россия в рейтинге опустилась на 164 место. Главной причиной ухудшения ситуации эксперты называют давление Кремля на неподконтрольные СМИ после вторжения в Украину. При этом Украина, где действует военное положение, за год поднялась со 106 места на 79-е. Армения на 49-м месте, Азербайджан – на 151-м.
Последние места занимают КНДР, КНР и Вьетнам. Лидируют Норвегия, Ирландия и Дания.
- «Репортеры без границ» составляют рейтинг на основе опроса экспертов, а также анализа количества злоупотреблений в отношении журналистов и медиа. В исследование входит 43 ключевых показателя, например – насилие по отношению к журналистам, уровень самоцензуры, степень финансовой или политической зависимости СМИ, состояние правовой среды или доступ граждан к интернету. В 2022 году добавилось еще пять критериев: политический контекст, правовая база, экономический контекст, социально-культурный контекст и безопасность.
Пресс-служба Путина заявила о попытке Украины нанести удар по Кремлю
Украина в ночь на 3 мая попыталась нанести удар беспилотниками по кремлевской резиденции Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля.
Два беспилотных летательных аппарата были нацелены на Кремль, говорится в сообщении. В Кремле атаку назвали спланированной террористической акцией и покушением на президента.
Пострадавших нет. График работы Владимира Путина не изменился, сообщает РИА Новости.
«В результате предпринятых военными и специальными службами своевременных действий с применением систем радиолокационной борьбы аппараты были выведены из строя», — заявили в Кремле.
Как писали московские телеграм-каналы, в ночь на 3 мая в районе Кремля раздались два взрыва. Жители Дома на набережной также рассказали, что видели искры в небе.
В сети появилось кадры, снятые, предположительно, сразу после атаки беспилотников на Кремль.
Еще одно видео, как сообщается в телеграм-каналах, зафиксировало момент удара.
Мэр Сергей Собянин после инцидента сообщил, что в Москве с сегодняшнего дня запрещен запуск беспилотников. Решение принято, чтобы предотвратить несанкционированное использование дронов, которые могут затруднить работу правоохранительных органов, заявил мэр. По его словам, исключение составят дроны, используемые по решениям органов власти, пишет «Дождь».
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил Би-би-си, что целью Киева является освобождение оккупированных территорий, а не Москва. По словам Никифорова, Россия нагнетает ситуацию перед празднованием 9 мая.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал появление дронов над Кремлём предсказуемым и предположил, что Россия готовит масштабный теракт.
«Поэтому сначала задерживает в Крыму большую группу вроде бы диверсантов. А потом демонстрирует «дроны над Кремлем», — написал Подоляк в твиттере, уточнив, что Украина ведёт исключительно оборонительную войну и не атакует объекты на территории Российской Федерации.
Суд в Минске приговорил Романа Протасевича к восьми годам колонии
Суд в Минске приговорил одного из создателей оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Протасевича признали виновным в заговоре с целью захвата власти в Беларуси и организации массовых беспорядков. Прокуратура требовала для него десять лет лишения свободы. Ранее ему ужесточили обвинение, добавив статью о руководстве экстремистским формированием.
Двум другим обвиняемым по делу NEXTA суд вынес приговор заочно. Степан Путило получил 20 лет лишения свободы, Ян Рудик – 19 лет лишения свободы.
Протасевича, Путило и Рудика обвиняют в совершении не менее 1586 преступлений. Среди них: разжигание социальной вражды, организация массовых беспорядков, публичные призывы к захвату государственной власти, террористические акты, создание экстремистского сообщества и руководство им, клевета и публичное оскорбление президента.
Ранее сообщалось, что Протасевич полностью признал вину и заявил в суде, что с бывшими коллегами его ничего не связывает и что ему «давно всё понятно» про этих людей.
- Канал NEXTA стал широко известен освещением белорусских протестов 2020 года. Его создатели – Степан Путило и Роман Протасевич – жестко критиковали действия сотрудников полиции и лично Александра Лукашенко по отношению к гражданам. Оба были внесены в список лиц, причастных к экстремистской деятельности, после чего покинули страну.
- Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега были арестованы после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года. Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Спустя некоторое время после ареста Протасевич в эфире белорусского телевидения признался во вменяемых преступлениях и заявил, что хочет жить нормальной, спокойной жизнью. Затем он объявил о начале сотрудничества с провластной организацией «Системная правозащита». Сапегу суд в Беларуси приговорил к шести годам колонии. Лукашенко отказался её помиловать.
- Верховный суд Беларуси объявил телеграм-каналы NEXTA, NEXTA Live и Luxta «террористической организацией». Теперь их деятельность запрещена на территории страны.
- В июле 2022 года Александр Лукашенко подписал закон о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Беларуси, которые позволяют заочно судить белорусов за границей, которые покинули страну, опасаясь пыток и уголовного преследования по политическим мотивам.
В Белграде школьник открыл стрельбу на уроке. Погибли не менее 10 человек
В школе в Белграде ученик 7-го класса открыл стрельбу из пистолета. Погибли, по меньшей мере, 9 человек – восемь учеников и охранник, ещё семеро ранены, сообщает издание «Вечерне новости». Informer и B92 пишут о десяти погибших – восьми учениках, охраннике и учителе. Ещё как минимум трое получили ранения.
По словам родителей, пострадали 16 детей, передает Blic. Один из школьников находится в реанимации в критическом состоянии.
Стрелок задержан, по предварительным данным, он действовал в состоянии наркотического опьянения. Сам он заявил, что открыл стрельбу, потому что «психопат». У школьника нашли два пистолета и рюкзак, в котором лежали «коктейли Молотова», пишет Informer.
По информации МВД Сербии, 14-летний подросток стрелял из пистолета, принадлежащего его отцу. При себе у него было пять полных обойм.
Как пишут СМИ, подросток устроил стрельбу в школе «Владислав Рыбникар» в белградской общине Врачар. Это произошло на уроке истории после того, как он получил плохую отметку.
Это первый подобный случай в Сербии за несколько лет – четыре года назад произошла стрельба в средней школе в городе Велика-Плана, примерно в 100 километрах от Белграда, тогда никто не пострадал.
После Балканских войн 1990-х годов на руках у населения осталось огромное количество стрелкового оружия, отмечает Русская служба «Би-би-си».
По данным Обзора стрелкового оружия 2018 года, граждане региона имеют в девять раз больше оружия, чем армия и полиция, а по количеству оружия на душу населения лидируют Сербия и Черногория.
В Грузии мужчины больше поддерживают сближение с Россией, чем женщины – NDI
За тесное сотрудничество с Россией в Грузии больше выступают мужчины, чем женщины. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, опубликованного американским Национальным демократическим институтом по международным вопросам (NDI).
Отвечая на вопрос, с какими странами и союзами у Грузии должно быть самое тесное политическое сотрудничество, ответ «Россия» выбрали 17% опрошенных мужчин и лишь 8% женщин. 21% опрошенных мужчин и 11% женщин считает, что у Грузии с Россией должно быть самое тесное экономическое сотрудничество.
Большинство опрошенных при этом считает, что у Грузии должно быть самое тесное сотрудничество с Евросоюзом. За политическое сотрудничество с ЕС выступают 54%, за экономическое – 52%.
На втором месте – США, за политическое сотрудничество с которыми выступают 32% опрошенных, за экономическое – 31%. Поддержка сотрудничества с ЕС и США среди мужчин и женщин примерно равная.
Отметим, что вступление Грузии в ЕС, согласно данным исследования, поддерживают 82% опрошенных.
Телефонный опрос проводился в марте 2023 года. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия, опросившая 1032 человека по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Погрешность результатов составляет +/– 2%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании.
Опрос NDI: «Мечта» – 20%, ЕНД – 5%, другие партии – 6%
Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись завтра, ныне правящая «Грузинская мечта» получила бы 20% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия страны, «Единое национальное движение» (ЕНД) – 5%. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованного американским Национальным демократическим институтом по международным вопросам (NDI).
Согласно опросу, за другие партии готовы проголосовать 6%. Не определились с выбором или отказались отвечать – 69%.
Отвечая на вопрос «Какая политическая партия вам близка?», 17% сказали, что это «Грузинская мечта», 5% – «Единое национальное движение» (ЕНД), а 6% выбрали другие партии. Число неопределившихся или отказавшихся ответить составило 74%.
Таким образом, большинство граждан Грузии все еще остаются политически неопределившимися.
Телефонный опрос проводился в марте 2023 года. Полевые работы провела организация CRRC-Грузия, опросившая 1032 человека по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Погрешность результатов составляет +/– 2%. Исследование NDI финансирует правительство Великобритании.
ФСБ России: взрывчатку для терактов в Крыму перевозили через Грузию
В российской Федеральной службе безопасности (ФСБ) утверждают, что выявили канал поставок британской взрывчатки военной разведкой Украины для совершения терактов в Крыму, который, по информации ведомства, проходил из Болгарии в Россию через Турцию и Грузию.
«Вскрыт и локализован организованный украинскими спецслужбами проходивший через территории Турции и Грузии международный канал контрабандных поставок из Болгарии в Россию взрывчатых веществ и компонентов взрывных устройств, закамуфлированных под бытовые электроплиты», – сказано в заявлении ФСБ.
В Крыму задержаны несколько граждан Украины и России, которые якобы готовили покушение на российское руководство аннексированного полуострова – российского главу Крыма Сергея Аксенова, председателя российского парламента Крыма Владимир Константинов и подконтрольного России мэра Ялты Янина Павленко. ФСБ утверждает, что группу создало Главное управление разведки Минобороны Украины.
Власти Украины и Грузии сообщение ФСБ пока не комментировали.
- В октябре прошлого года в Москве заявили, что взрывчатку, которую использовали для подрыва Крымского моста, доставили в Россию через Грузию. По версии ФСБ, к организации переправки груза из Болгарии в порт Поти (Грузия), а затем в Армению были привлечены и граждане Грузии. В Тбилиси тогда заявили, что грузовик со взрывчаткой не пересекал границу Грузии.
Турция закрыла небо для полетов из Армении в третьи страны
Турция закрыла свое воздушное пространство для самолетов армянских авиакомпаний, совершающих рейсы в третьи страны. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
«Мы закрыли воздушное пространство для Армении для рейсов в третьи страны. Мы будем пускать самолеты в нашу страну при необходимости, но пролет лайнеров и частных джетов через наше пространство не позволим, пока продолжаются провокации (со стороны Армении против Турции и Азербайджана – ред). Если они не прекратят их, то мы пойдем на другие меры», – сказал он в эфире телеканала NTV, передает ТАСС.
Как пишет агентство «Анадолу», Чавушоглу подтвердил, что решение Анкары – ответ на открытие в Ереване памятника участникам операции «Немезис» (акция возмездия организаторам Геноцида армян).
«Мы не приемлем подобные провокации. В ответ на открытие памятника террористам, Турция закрыла небо для самолетов Армении. В качестве исключения мы выдали разрешение на визит спикера парламента Армении в Турцию. В случае продолжения подобных действий, последуют новые шаги», – сказал министр.
Ранее зарегистрированная в Армении компания Flyone Armenia сообщила, что не может использовать воздушное пространство Турции для осуществления транзитных рейсов. С прошлого года эта авиакомпания также выполняет рейсы Ереван-Стамбул-Ереван, а турецкая авиакомпания Pegasus выполняет рейсы по направлению Стамбул-Ереван-Стамбул. Этим рейсам пока ничего не угрожает, пишет Радио Азатутюн.
Politico: Киев, опасаясь утечек, стал меньше делиться информацией с США
В Киеве держат в секрете от западных союзников детали контрнаступления, опасаясь возможных утечек конфиденциальной информации, которая может поставить под угрозу позиции ВСУ на поле боя. Об этом пишет Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, находящихся в контакте с украинским военным руководством.
По словам собеседников издания, Киев делится с США и европейскими странами только основными разведданными, но не сообщает, в частности, о сроках контрнаступления и численности войск.
В то же время источники Politico в Вашингтоне не заметили никаких изменений в поведении украинских властей, отметив, что Украина всегда делилась такой информацией скупо.
Официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби так прокомментировал скрытность украинцев: «Они не обязаны нас уведомлять или сообщать нам заранее». Американские и украинские чиновники поддерживают контакт ежедневно, так что Вашингтон может о многом догадываться, отметил он. По словам Кирби, США продолжают поставлять Украине разведданные в режиме реального времени.
Ранее сообщалось, что Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона, о которой стало известно в начале апреля. В них подробно описывалась подготовка и снаряжение дюжины новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, в частности перечислены танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками. Также в них содержится анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины.
В Минобороны США не комментируют содержание попавших в сеть документов. Об их подлинности также не сообщается.
Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном 2 мая интервью Washington Post сообщил, что Белый дом ни разу лично с ним не обсуждал утечку документов Пентагона. Он отказался признать, что эта утечка стала чувствительной для подготовки украинского наступления.
«Если я вам отвечу, это значит, что она чувствительная, это значит, что там реальные документы. Пожалуйста, перестаньте играть со мной в игры, я президент воюющей страны», – сказал Зеленский.
- По информации Reuters, опубликованных секретных документов США может быть больше сотни. Утечка считается самой серьёзной с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 тысяч документов, видео и дипломатических телеграмм. Ту утечку Пентагон называл «умышленным преступным актом».
В Тбилиси открылся Ингушский культурный центр
В Тбилиси состоялось открытие Ингушского культурного центра. Как сообщили «Эху Кавказа» организаторы мероприятия, у центра – статус непредпринимательского (некоммерческого) юридического лица. Его руководитель – историк, ингушевед Мариам Бежиташвили, основатель – общественный деятель Сараждин Султыгов.
В церемонии открытия центра приняла участие делегация из Ингушетии под руководством известного ингушского поэта и общественного деятеля Иссы Кодзоева. Он назвал открытие центра «знаменательным событием».
«Если я скажу, что нашему братству 2000 лет и более, то я думаю, что историки не скажут, что я соврал. Это так и есть», – сказал Кодзоев.
В рамках визита делегация посетила улицу Ингушетии в Тбилиси, которая появилась в грузинской столице в 2016 году.
- Отметим, что с 2012 года в Тбилиси функционирует Черкесский культурный центр.
В Краснодарском крае у порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами
В поселке Волна Краснодарского края в ночь на 3 мая загорелся резервуар с нефтепродуктами. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатора региона Вениамин Кондратьев. Причину пожара он не уточнил.
Как следует из данных карт, рядом с посёлком находится порт Тамань и хранилище «Таманьнефтегаза». Как отмечает РБК, там же расположен Таманский перегрузочный комплекс нефти и нефтепродуктов.
Пожару присвоен высший ранг сложности. Глава Темрюкского района Федор Бабенков сообщил, что площадь пожара составляет 1200 квадратных метров.
По информации телеграм-канала Baza, вероятная причина пожара — атака беспилотника. Незадолго до пожара очевидцы услышали взрыв, уточняет издание. Пользователь в «ВКонтакте» пишет, что пламя видно в Керчи на крымском берегу.
В ночь на 29 апреля произошёл пожар на нефтебазе в аннексированном Россией Севастополе. Радио Свобода опубликовало спутниковые снимки нефтехранилища, которое было атаковано, предположительно, украинским беспилотником. На снимках видно, что поврежденными в результате удара оказались от 8 до 10 цистерн с топливом для Черноморского флота России. В ВСУ назвали атаку одним из элементов подготовки к контрнаступлению.
Европол провел крупную операцию против наркодилеров
Полицейская служба Евросоюза (Европол) пресекла деятельность Monopoly Market – крупной площадки по продаже наркотиков в интернете. В ходе операции SpecTor, проводившейся на трех континентах, Европол провел 288 задержаний, изъял 850 кг наркотиков и около 51 миллиона евро наличными и в криптовалюте. Сотрудники Интерпола также конфисковали 117 единиц огнестрельного оружия. Об этом стало известно во вторник, после официального оглашения результатов крупной международной полицейской операции.
В операции участвовали следователи из Германии, Австрии, Швейцарии, Франции, Польши, Нидерландов, Великобритании, а также США и Бразилии. В Германии, в частности, были задержаны 52 подозреваемых. Еще 55 задержаний было проведено в Великобритании и 153 – в США. Как сообщила «Немецкая волна», в Европоле назвали эту операцию одной из самых успешных против наркодилеров в даркнете.
В руках правоохранителей оказались данные тысяч клиентов дилерской площадки. По данным Европола, всем им теперь грозит уголовное преследование.
В Брянской области снова взорвали железнодорожные пути
В Брянской области второй раз за два дня произошел взрыв на железной дороге. Глава региона Александр Богомаз сообщил, что в районе станции Снежетьская "сработало неустановленное взрывное устройство". По его словам, пострадавших нет.
В РЖД сообщили, что с рельсов сошли локомотив и около 20 вагонов грузового состава. Открытого горения нет, движение на участке Снежетьская – Белые Берега приостановлено.
"На месте работают городские пожарные расчёты, также направлены пожарный и два восстановительных поезда", – говорится в сообщении РЖД.
Телеграм-канал "База" утверждает, что из опрокинувшихся вагонов произошел разлив, предположительно, серы и селитры. МЧС охлаждают упавшие вагоны и разлившиеся вещества. По данным "База", на железнодорожных путях произошли сразу три взрыва.
- 1 мая в Брянской области в результате взрыва сошёл с рельсов грузовой железнодорожный состав, который перевозил в том числе нефтепродукты. Александр Богомаз впоследствии сообщил, что на железнодорожной линии Брянск – Унеча сработало неустановленное взрывное устройство. Никто не пострадал.
- Брянская область граничит с Украиной. В прошлом году, после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину, несколько раз сообщалось о сработавших взрывных устройствах на железнодорожных путях в области. В частности, в октябре взрыв случился на перегоне между станциями Новозыбков и Злынка. Пострадавших в результате этих происшествий не было. Украина официально не брала на себя ответственность за диверсии, заявляя, что они являются делом рук автономных партизан, выступающих против войны.
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Украина получит оружие и боеприпасы из американских арсеналов
Соединенные Штаты выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму 300 миллионов долларов. Это в основном боеприпасы и вооружение необходимое для проведения планируемого Украиной наступления, сообщили во вторник американские представители. Официально об этом решении должно быть объявлено в среду.
Украинская армия получит управляемые ракеты для систем HIMARS, снаряды для гаубиц, миноменты. противотанковые гранатометы. Впервые в пакет помощи включены авиационные ракеты Hydra, предназначенные для уничтожения живой силы и техники противника. Эти вооружения и боеприпасы находятся в арсеналах американской армии и должны быть доставлены в Украину в ближайшее время. Украина также получит грузовики, тягачи, запчасти и другое оборудование.
Как пишет издание Air Force Times, это тридцать седьмой пакет военной помощи, предоставленный Соединенными Штатами Украине после начала российского вторжения в феврале прошлого года. Ее объем приближается к 36 миллардам долларов.
Обвиняемые по делу об убийстве Дугиной получили по 3,5 года колонии
Пролетарский районный суд Тулы приговорил к 3,5 годам колонии двух обвиняемых по делу об об убийстве Дарьи Дугиной. Обвинение просило назначить им по 3 года и 11 месяцев колонии.
По версии следствия, Александр Сучков и Андрей Кузнецов подделали документы на машину, на которой предполагаемая исполнительница преступления, гражданка Украины Наталья Вовк, покинула Россию. Сами обвиняемые заявили на суде, что не знали о том, кому именно делали документы и как они будут использованы.
- Дарья Дугина, дочь публициста Александра Дугина, которого считают одним из главных идеологов войны с Украиной, погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля. Дугина возвращалась из Подмосковья в Москву с фестиваля «Традиция», в котором принимала участие вместе с отцом. Бомба была заложена под машину, сама погибшая находилась за рулем. По одной из версий, изначальной целью теракта был Александр Дугин, который должен был возвращаться в Москву с дочерью, однако в последний момент он сел в другой автомобиль. ФСБ считает организаторами убийства украинские спецслужбы. Официальный Киев отрицает причастность к преступлению.
- В конце апреля Басманный суд Москвы заочно арестовал по делу об убийстве Дугиной гражданина Украины Богдана Цыганенко. По версии ФСБ, незадолго до убийства он прибыл в Россию транзитом через Эстонию и обеспечил предполагаемую исполнительницу преступления, также арестованную заочно гражданку Украины Наталью Вовк, поддельными документами и непосредственно бомбой. За день до подрыва Дугиной, как считают в ФСБ, Цыганенко покинул Россию.
Встреча родителей детей с ахондроплазией в Минздраве Грузии завершилась безрезультатно
Встреча родителей детей с диагнозом ахондроплазия в Министерстве здравоохранения Грузии завершилась безрезультатно, сообщает SOVA. По словам одной из участниц беседы Кети Бегиашвили, первый заместитель министра Тамар Габуния не смогла назвать точную дату поставок в Грузию препарата «Восоритин», который предназначен для лечения детей с диагнозом ахондроплазия.
«Все соглашаются, что это – единственное лекарство от ахондроплазии, что оно хорошее и обязательно для внедрения, - для нас это является хорошим знаком и шагом вперед. Но, вам известно, мы говорили, что нам нужны гарантии относительно того, когда именно в Грузию привезут этот препарат», - говорит Бегиашвили.
По ее словам, в связи с этим Тамар Габуния заявила, что она не может назвать дату закупки препарата властями. Поэтому родители решили продолжить протест у здания канцелярии правительства Грузии.
Одна из протестующих матерей так объяснила это решение в сети «Фейсбук»: «Нас ознакомили с планом действий. Это последовательный и верный план, где учитывается и наше участие, а мы будем трезво включены в процесс, чтобы они не свернули с плана. Они не могут дать нам документ для гарантии на данном этапе, поэтому параллельно мы продолжим протест в той же форме», - сказано в посте.
Очередная встреча в Минздраве Грузии назначена на 5 мая.
Еврокомиссия временно запретила поставки зерна из Украины в пять стран
Еврокомиссия запретила со 2 мая по 5 июня поставки пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.
Транзит украинской сельхозпродукции через эти страны остается разрешенным, товары также могут поставляться во все другие страны-члены Евросоюза.
«Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника, а также любых других продуктов, поступающих из Украины», – говорится в сообщении Еврокомиссии.
28 апреля стало известно, что Еврокомиссия достигла соглашения со странами Центральной Европы об ограничении импорта зерна и других продовольственных товаров из Украины. Сообщалось, что Евросоюз примет экстренные меры, чтобы вывезти из этих стран скопившееся на складах украинское зерно, а также выделит около 100 миллионов евро на поддержку собственного сельского хозяйства этих стран.
- В мае 2022 года Евросоюз на год отменил ввозные пошлины и квоты на ввоз зерна и другой сельхозпродукции из Украины в качестве меры поддержки экономики воюющей страны. В результате в Польше, а также Венгрии и Румынии, оседало большое количество украинской продукции, составляя конкуренцию местным производителям. Это вызвало недовольство фермеров граничащих с Украиной стран. Приток дешевой из-за отсутствия пошлин украинской продукции привел к тому, что у их собственной продукции снизилась конкурентоспособность. В Польше прошли протесты фермеров, министр сельского хозяйства Хенрик Ковальчик ушел в отставку.
- В середине апреля временный запрет на импорт украинской продукции ввели Польша, Венгрия, Болгария и Словакия, аналогичные меры рассматривала Румыния.
Дания отправит Украине военную помощь на 250 млн долларов
Дания предоставит Украине военную помощь на сумму 1,7 миллиардов датских крон (250 миллионов долларов). Об этом заявил министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен.
Дания передаст Украине машины для разминирования, боеприпасы, полевые мосты и средства на противовоздушную оборону. В сообщении Минобороны страны отмечается, что на данный момент это крупнейший пакет военной помощи из Дании, он предназначен для поддержки украинского наступления.
«Новый пакет военных пожертвований является нашим крупнейшим на сегодняшний день, а общая поддержка со стороны Дании сейчас составляет почти 11 миллиардов датских крон», – заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен.
Как сообщает Reuters, Троэльс Лунд Поульсен также заявил, что Дания с начала 2024 года сократит свое военное присутствие в Ираке и вместо этого сосредоточится на странах Балтии, предложив НАТО батальон для защиты региона.
Ожидается, что батальон будет насчитывать от 700 до 1200 солдат и будет дислоцироваться в Латвии от четырех до шести месяцев каждый год. В остальное время войска будут оставаться в Дании, готовые к переброске в страны Балтии в случае кризиса.
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