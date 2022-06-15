США передадут Украине разведданные для ударов артиллерии

Спустя несколько дней после заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова об «упрощенном режиме» дороги через территорию Армении, которая должна связать Азербайджан с Нахичеванской автономией, официально не уточняется, что это означает. Однако Радио Азатутюн стали известны некоторые подробности, касающиеся ведущихся переговоров.

Как пишет издание, въезжающие на территорию Армении азербайджанские грузы и пассажиры сначала будут проверяться российской пограничной службой, а затем таможенной службой Армении. Затем переход будет осуществляться в сопровождении армянского патруля, в составе которого будет как минимум один российский офицер.

Будут ли действовать те же условия и в случае въезда армянских грузов и пассажиров на территорию Азербайджана? Согласно тем же источникам, переговоры продолжаются. Об этом на днях написал также журналист Татул Акопян, по сведениям которого, Баку потребовал наличия российского патруля.

Официальные Москва и Ереван опубликовали разные сведения после состоявшейся в Москве около десяти дней назад встречи вице-премьеров трех стран. По информации российского правительства, стороны сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля. Между тем, по сообщению правительства Армении, стороны уточнили свои подходы. Что это за подходы, до сих пор официально не уточняется.

Вопросы только прибавились после заявления Лаврова в Ереване на прошлой неделе о том, что пути сообщения между Арменией и Азербайджаном будут работать в упрощенном режиме, однако в отношении суверенитета Армении над армянскими территориями никаких двусмысленностей быть не может. Подробности глава МИД России не привел.

«Как вы знаете, железнодорожный маршрут [между Арменией и Азербайджаном] согласован, сейчас завершается согласование автомобильного маршрута и завершается согласование того режима, который будет установлен. Он будет упрощенным, но абсолютно точно будет опираться на признание суверенитета армянской территории, и здесь никаких двусмысленностей быть не может. Это вещи, которые связаны с практическими действиями на земле, которые связаны с созданием инфраструктуры на долгие годы, поэтому тут лучше все десять раз взвесить, прежде чем рубить с плеча. У нас есть полное ощущение, что и азербайджанские, и армянские коллеги исходят именно из этого», – сказал Лавров.

Радио Азатутюн обратилось в МИД Армении, но пока не получило ответа на вопрос о том, будет ли такой же режим действовать в случае дорог, ведущих из Армении в Иран и Россию через территорию Азербайджана.

Вопрос открытия дорог с Азербайджаном затронул премьер-министр Армении Никол Пашинян, заявив в интервью «Аль-Джазире», что коридор является красной линией для Армении.

«Вы знаете, для нас неприемлема формулировка о так называемом коридоре, для нас это красная линия, потому что в нашем регионе, согласно трехстороннему заявлению, о котором я упоминал в начале нашего разговора, есть лишь один коридор, это Лачинский коридор, соединяющий Нагорный Карабах с Арменией, – сказал Пашинян и продолжил: – Но в трехстороннем заявлении есть еще одно положение, которое касается открытия коммуникаций. Имею в виду железные дороги, автомобильные дороги, и мы готовы, фактически, уже обсуждаем вопрос об открытии региональных коммуникаций по принципу взаимного суверенитета и соблюдения нерушимости границ».