США планируют запросить у Украины конкретный план ведения войны

Помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, по всей вероятности, в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе запросит у президента Украины Владимира Зеленского более конкретный план ведения войны с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников агентства, украинские военные разрабатывают план на 2024 год, а Вашингтон хочет определить, как ему лучше скоординировать свою поддержку. Вместе с тем Белый дом обеспокоен сообщениями о возможных разногласиях между Зеленским и главкомом Вооружённых сил Украины Валерием Залужным. По мнению американских чиновников, это может затянуть разработку дальнейшей стратегии.

Ранее президент США Джо Байден запросил Конгресс выделить 106 миллиардов долларов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня. 61 миллиард долларов предлагается направить Киеву. Этот бюджет пока не утверждён, так как республиканцы в Конгрессе настаивают, чтобы вопросы финансирования рассматривались по отдельности.

Последний в 2023 году пакет военной помощи Украине в размере 250 миллионов долларов был направлен в конце декабря.

Вместе с тем, по данным Bloomberg, совет нацбезопасности США готов поддержать законопроект, предусматривающий передачу Киеву части замороженных российских активов в размере 300 миллиардов долларов. По предварительным оценкам Всемирного банка, на восстановление Украины потребуется более 411 миллиардов долларов, отмечает агентство.

Представители совета национальной безопасности и Конгресса США от комментариев отказались. Госдепартамент США заявил, что Вашингтон изучает вопрос выплаты компенсации Украине за счёт российских средств вместе с партнерами по «Группе семи».

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможную передачу замороженных российских активов Украине, заявил, что это будет подрывом финансового авторитета США. Песков уточнил, что Москва не получала от Вашингтона уведомлений о планах конфискации российских денег.

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