Новости
Нуланд: США поддерживают удары по военным объектам России в Крыму
Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединённые штаты Америки поддерживают нанесение Украиной ударов по российским военным объектам в аннексированном Крыму.
"Россия построила в Крыму массу военных сооружений, это законные цели, по которым Украина наносит удары, и мы поддерживаем это. Украина не будет находиться в безопасности, пока Крым как минимум не будет демилитаризован", — заявила Нуланд, выступая 16 февраля по видеосвязи в Центре Карнеги.
При этом Нуланд добавила, что прежде чем подойти к вопросу о Крыме, украинским военным необходимо еще вернуть значительные территории. "И именно на этом они сейчас сосредоточены", - сказала заместитель госсекретаря США.
Отвечая на вопрос ведущего, не опасаются ли в Вашингтоне пересечь какие-либо проведенные Кремлем "красные линии", оказывая поддержку Украине, в частности, в попытках вернуть военным путем аннексированный Россией в 2014 году Крым, Нуланд напомнила, что США никогда не признавали Крым российским и Украине принадлежит вся её территория в пределах международных признанных границ.
Украина борется за возвращение всех своих территорий и США поддерживают Киев, в том числе в подготовке следующего наступления, сказала Нуланд на брифинге в Госдепартаменте.
Мнение о том, что возможная попытка Украины военным путём освободить аннексированный Россией Крым может стать "красной линией" для российского президента Владимира Путина и привести к ещё более мощным, чем сейчас, ударам по Украине, как утверждает издание Politico, высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время видеоконференции с группой экспертов.
В то же время Блинкен подчеркнул, что только власти Украины сами должны решать, наступать ли на Крым, пишет издание.
Ранее американские СМИ цитировали представителей Пентагона, заявивших, что США сомневаются в способности Украины отвоевать Крым в ближайшее время. Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что освободить военным путём всю территорию Украины будет "очень трудно", хотя и не невозможно.
Некоторые российские представители ранее заявляли, что в случае наступления Украины на Крым Москва может прибегнуть к жёстким мерам – намёками говорилось и о возможности применения ядерного оружия.
Украина, как и почти все страны мира, не признала аннексию Крыма в 2014 году, однако до начала российского широкомасштабного вторжения в 2022 году власти страны говорили о стремлении вернуть полуостров мирным путём. Теперь в Киеве заявляют о готовности освободить его силой оружия.
Другие новости дня
13-летняя грузинская фигуристка выиграла турнир в Любляне
13-летняя фигуристка из Грузии Инга Гургенидзе выиграла золотую медаль на юниорском турнире в Любляне (Словения) – Dragon Trophy & Tivoli Cup 2023.
Гургенидзе набрала 177.82 балла, уверенно опередив всех конкурентов.
Как сообщили в министерстве культуры и спорта Грузии, теперь Гургенидзе выступит на чемпионате мира среди юниоров, который пройдет в канадском Калгари с 27 февраля по 5 марта.
О том, что россиянка Инга Гургенидзе станет выступать за Грузию, стало известно летом прошлого года. Российские СМИ тогда писали: «Грузия вновь забирает у нас таланты».
Отметим, что ранее Инга выступала под фамилией Никитина, однако недавно взяла фамилию отца – Гургенидзе.
Ранее первую золотую медаль чемпионатов Европы по фигурному катанию Грузии принесла бывшая россиянка Анастасия Губанова.
Самолет Wizz Air вылетел в Берлин из Кутаиси без 87 пассажиров
Самолет авиакомпании Wizz Air вылетел из Кутаиси в Берлин без 87 пассажиров.
Автобус, следовавший из Тбилиси, прибыл в кутаисский аэропорт с опозданием из-за сильного снегопада, создавшего проблемы для движения транспорта на Рикотском перевале. Грузинская служба Радио Свобода пишет, что авиакомпания отказалась пропустить задержавшихся пассажиров на регистрацию.
На борт, в частности, не смогла попасть журналистка телекомпании «Имеди» Марика Бакурадзе, которая летела на Берлинский кинофестиваль. Она рассказывает, что автобус, несмотря на погодные условия на Рикотском перевале, прибыл в аэропорт за час и 20 минут до вылета. Однако пассажиры все равно не смогли попасть на самолет.
«У нас претензия к аэропорту. Они говорят, что ничего не могут решить без Wizz Air. Сваливают все на пилота – он решил, что не примет пассажиров, опоздавших даже на три минуты. Это же не из-за одного пассажира, который проспал, опаздывали 87 человек», – рассказала она.
В авиакомпании ситуацию пока не комментировали. Сообщается также, что рейс из Кутаиси в Афины, в отличие от берлинского, был выполнен с задержкой – на него смогли попасть опоздавшие из-за снегопада пассажиры.
TikTok удалил аккаунты из Грузии с дезинформацией о войне в Украине
Китайская компания TikTok заблокировала сеть ботов из Грузии, которая «выдавала себя за новостные агентства». Об этом говорится в опубликованном компанией отчете для стран Евросоюза.
Речь идет о 18 аккаунтах, число подписчиков которых превышало 85 тысяч. Их выявили и заблокировали в третьем квартале 2022 года.
«По нашим оценкам, сеть действовала из Грузии и была ориентирована на русскоязычную аудиторию, в основном базирующуюся в Казахстане, Беларуси и Украине. Лица, стоящие за этими аккаунтами, делились контентом на русском языке, используя недостоверные аккаунты, выдававшие себя за новостные агентства», – сказано в отчете.
Заблокированные аккаунты распространяли пророссийскую позицию о войне в Украине, сказано в документе.
В TikTok также сообщили, что выявили сеть российских ботов, которые использовались для пропаганды среди жителей стран ЕС. Они маскировались под европейских пользователей и публиковали контент на тему войны в Украине на немецком, английском и итальянском языках – для этого они использовали программы синтеза речи.
Компания заблокировала 1686 подобных аккаунтов. У них было более 133 тысяч подписчиков.
- Ранее внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала доклад о дезинформации и манипуляции фактами в мировом информационном пространстве в 2022 году, в котором назвала Россию главной страной-дезинформатором года. По мнению ведомства, война России с Украиной стала главной темой информационных атак, причём в 60 случаях из 100 их целью было оправдание российского вторжения.
- Второй целью информационных атак, исходящих из России, стала дискредитация Европейского союза и входящих в него стран.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Европа намерена в ближайшее время создать центр анализа и обмена информацией, который будет противостоять пропаганде.
Зеленский: компромисс с Путиным невозможен. «Потому что нет веры»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что прогнозируемое весеннее наступление российской армии уже фактически началось.
«Российские атаки уже происходят на нескольких направлениях», — сказал Зеленский в интервью Би-би-си, приуроченного к годовщине начала войны России против Украины.
Украинский президент считает, что ВСУ способны сдержать натиск российских войск и начать контрнаступление, однако для этого необходимо больше помощи от западных стран.
«Безусловно, современное вооружение – это то, что приближает мир. Язык оружия – единственный, который понимает Россия», – сказал Зеленский.
При этом он вновь подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие территориальные уступки и компромиссы с Владимиром Путиным. Сдача украинских территорий России была бы ошибкой, поскольку после этого Россия «начнет раз за разом возвращаться». Какие-либо территориальные компромиссы будут только ослаблять украинское государство и создали бы «бомбу в центре Украины и бомбу в центре Европы», уверен украинский президент. По словам Зеленского, вопрос не в слове «компромисс», а в том, с кем он. Компромисс с Путиным невозможен, потому что ему нет веры, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Американская разведка и западные аналитики с начала года неоднократно предупреждали, что Москва готовит новое наступление, которое может быть приурочено к годовщине вторжения.
В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия в феврале попытается «отыграться за прошлые поражения».
В последние дни появляется всё больше прогнозов о том, что Россия может начать наступление, чтобы опередить прибытие в Украину новых партий современной боевой техники.
На днях газета Financial Times сообщила со ссылкой на два анонимных источника в разведке неназванной западной страны, что Россия накапливает самолёты и вертолёты у границ Украины и намеревается использовать их для будущего большого наступления. Западные союзники в этой связи подчёркивают необходимость отправки Украине как можно больше средств противовоздушной обороны.
13 февраля The Washington Post писала, что по оценкам украинской и западных разведок Россия в данный момент сосредоточила в Украине около 300 тысяч человек, что вдвое больше, чем в начале вторжения.
США заверили Эстонию, Латвию и Литву в готовности защитить их от агрессии
Министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Таллинне по итогам встречи с министром обороны Эстонии заявил, что США готовы защищать страны Балтии – Латвию, Литву и Эстонию – если потребуется и сохранят свое военное присутствие в регионе. «Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены свободе и суверенитету наших балтийских союзников», – подчеркнул глава Пентагона. Об этом сообщили «Голос Америки» и Reuters.
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур отметил, что его страна «работает над тем, чтобы предотвратить» нападение на нее, если Россия не будет остановлена в Украине. Эстонский министр назвал «сдерживание» ключевым словом. Он выразил надежду, что в июле этого года на саммите НАТО в Вильнюсе будут утверждены новые региональные планы обороны.
С 2019 года США размещают в Литве около 500 военнослужащих, а в декабре объявили о размещении в Эстонии взвода ракетных систем HIMARS и пехотной роты. С 2017 года Североатлантический союз разместил по три многонациональных батальона в каждом из балтийских государств. Это было сделано для постоянного присутствия войск на ротационной основе и для быстрого реагирования в случае вторжения России на территорию НАТО.
В октябре 2022 года, Германия заявила, что берёт на себя обязательство предоставить подкрепление в течение 10 дней в случае угрозы вторжения, сообщало ранее агентство Reuters.
Выступая в эстонской столице, Остин подтвердил, что США предоставят Украине военную технику. Он ожидает, что Россия в дальнейшем понесет значительные потери.
Задержанной на Красной площади американке запретили въезд в Россию
Гражданке США Алисии Дэй, задержанной на Красной площади с телёнком и затем арестованной на 13 суток, запретили въезд в Россию на 40 лет. Миграционная служба мотивировала это тем, что Дэй нарушила правила пребывания в стране для иностранных граждан, поскольку проживала на её территории без регистрации. Сама гражданка США заявила, что не знала о таких правилах.
34-летняя Алисия Дэй является экологической активисткой. В конце января она наткнулась в интернете на объявление о продаже телёнка и решила выкупить животное, чтобы его не съели.
31 января Дэй вышла в центр Москвы выгуливать питомца и была задержана полицией в районе Красной площади. Телёнка у неё отобрали, поместив в реабилитационный центр для животных. На следующей день суд в Москве арестовал американку и оштрафовал на 20 тысяч рублей, признав виновной в проведении несанкционированной акции, помешавшей движению пешеходов, и неповиновении сотрудникам полиции.
США не согласились с проектом резолюции о поселениях Израиля
Соединённые Штаты выразили несогласие с предложенной для рассмотрения в Совете безопасности ООН резолюцией о прекращении Израилем строительства новых поселений на оккупированной им территории.
В то же время, как отмечает France 24, Вашингтон продолжает критиковать Израиль по этому вопросу. За несколько дней до заседания Совета безопасности по израильско-палестинскому конфликту в вашингтонском бюро AFP был получен проект резолюции, в котором содержится требование «немедленного и полного прекращения работ на оккупированных палестинских землях».
Написанию этого проекта предшествовала почти единогласная критика со стороны крупнейших мировых держав, включая США. В центре критики находилось намерение крайне-правого правительства Израиля разрешить расширение жилищного строительства на Западном берегу.
Белый дом заявил в четверг, что «глубоко разочарован» решением израильских властей.
Одновременно, Государственный департамент США дал ясно понять, что Соединенные Штаты, обладающие правом вето в Совете Безопасности, не поддержат резолюцию. Проект документа, как сообщается, был инициирован Объединенными Арабскими Эмиратами, союзником США, отмечает агентство AFP.
США десятилетиями оберегали Израиль от резолюций в ООН, применяя право вето. Но в последние недели президентства Барака Обамы, Вашингтон занимал в Совете безопасности позицию «воздержавшегося» и одновременно призывал Израиль прекратить строительство новых поселений.
Администрация Байдена решила сохранить отношения с вновь вернувшимся на пост премьер-министра Биньямином Нетаньяху, даже если и продолжала критиковать его за решения о поселениях, отмечается в публикации на сайте France 24.
Госдума приняла закон о защите русского языка от иностранных слов
Государственная дума России сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект о «защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов». Поправки внесли в закон о государственном языке страны.
В документе вводятся понятия «нормативные словари», «нормативные грамматики» и «нормативные справочники». В них будут фиксировать нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка в России. Список таких словарей и справочников после подписания закона Владимиром Путиным должно будет определить правительство. Власти также должны будут составить список требований к составлению таких словарей.
В частности, наравне с нецензурной лексикой, власти хотят запретить использование иностранных слов, которых нет в нормативных словарях. Исключением станут слова, у которых нет общеупотребительных аналогов в русском языке. Согласно законопроекту, эти нормы должны будут соблюдаться во взаимоотношениях органов власти всех уровней, а также в официальной переписке организаций всех форм собственности с гражданами России и иностранцами.
Нормы русского языка также необходимо соблюдать при оформлении адресов отправителей и получателей телеграмм и почтовых отправлений, пересылаемых в пределах России, почтовых денежных переводов. Эти случаи относятся к перечню сфер, где необходимо строго соблюдать нормы современного русского литературного языка.
В документе также есть «перечень сфер, имеющих особенности осуществления деятельности». К таким авторы закона отнесли сферу образования, СМИ, кинопоказы, государственные и муниципальные системы и рекламу.
Наказаний за нарушение норм языка и механизмов регулирования их соблюдения в законодательстве пока не предусмотрено.
Владимир Зеленский выступил на открытии Берлинского кинофестиваля
Премьерой романтической комедии Ребекки Миллер "Она пришла ко мне" открывается 73-й Берлинский кинофестиваль. На суд жюри главного конкурса во главе с американской актрисой Кристен Стюарт представлены 17 игровых фильмов, в том числе "Музыка" Ангелы Шанелек, "Красное небо" Кристиана Петцольда, "Большая повозка" Филиппа Гарреля, "Ингеборг Бахман – путешествие в пустыню" Маргарет фон Тротта, и два полнометражных мультфильма.
К гостям фестиваля обратился по видеосвязи президент Украины. Владимир Зеленский напомнил о том, что кинематограф способен символически разрушать стены – в том числе идеологические. В фильме Вима Вендерса "Небо над Берлином", снятом за два года до падения Берлинской стены, город уже предстал объединенным.
По словам Зеленского, сейчас Россия, которая в течение года разрушает мирные города и убивает людей, хочет построить подобную стену между Украиной и Европой, между свободой и рабством, между цивилизацией и тиранией. Президент напомнил, что минувшей ночью российские войска вновь обстреливали территорию Украины.
Зеленский говорил о том, что теперь, когда Россия ведет тотальную войну, искусство не может оставаться безразличным к политике, и кинематограф должен вдохновлять людей, способных изменить мир. Он поблагодарил Берлинале за поддержку и назвал Украину "крепостью свободного мира, которая выстоит и победит".
фестиваль выражает свою солидарность с народом Украины
Владимир Зеленский стал главным героем документального фильма Шона Пенна и Аарона Кауфмана "Сверхдержава", премьера которого состоится 17 февраля. Съемки начались в Украине в 2021 году. Пенна и Кауфмана интересовал феномен популярного актера, ставшего президентом. 24 февраля 2022 года замысел фильма изменился. Шон Пенн оказался первым журналистом, который взял у Зеленского интервью вскоре после начала российского вторжения в Украину, и затем не раз разговаривал с ним. Пенн также выступил на открытии фестиваля и рассказал о своей работе над "Сверхдержавой".
В заявлении Берлинале говорится, что фестиваль "решительно осуждает продолжающуюся агрессивную войну России, нарушающую международное право, и выражает свою солидарность с народом Украины и всеми, кто выступает против этой войны". Значок Берлинале в форме медведя окрашен в этом году в цвета украинского флага. Фестиваль также выступил в поддержку участников акций протеста, продолжающихся в Иране.
24 февраля на красной дорожке у фестивального дворца пройдет демонстрация в знак солидарности с Украиной. В ней примут участие посол Украины в Германии Алексей Макеев, кинематографисты и представители Киевского и Одесского кинофестивалей.
В конкурсе "Столкновения" состоится премьера документального фильма Виталия Манского и Евгения Титаренко "Восточный фронт" о жизни украинцев на передовой и в тылу. Съёмки начались 24 февраля 2022 года. В программе "Форум" участвует фильм Петра Павлюса и Томаша Вольского "В Украине" – польские кинематографисты изучали следы, которые оставила война в разных регионах страны.
Почетным гостем 73-го Берлинского кинофестиваля стал режиссер Стивен Спилберг. Он получит награду за вклад в киноискусство.
Украина начала национализацию активов Олега Дерипаски
Украина начала национализацию предприятий российского бизнесмена Олега Дерипаски. Соответствующее решение принял высший антикоррупционный суд, сообщает СБУ.
Украине отойдут в собственность «Глуховский карьер кварцитов», «Хустский карьер» и «Жежеловский карьер». Стоимость активов составляет более 10 миллиардов гривен (270 миллионов долларов).
В заявлении СБУ говорится, что Дерипаска входит в ближайшее окружение военно-политического руководства России. Бизнесмен, по версии спецслужбы, руководил предприятиями через подконтрольные структуры в разных регионах Украины.
В свою очередь Генпрокуратура Украины сообщила, что в доход государства у Дерипаски изъяты 350 объектов собственности стоимостью более двух миллиардов гривен.
- Олег Дерипаска находится в санкционном списке США с 2018 года. Вашингтон тогда заявил, что бизнесмен представляет по всему миру интересы российских властей, в том числе владеет активами и отмывает деньги президента России Владимира Путина. Кроме того, его заподозрили во вмешательстве в американские выборы.
- В сентябре 2022 года Минюст США обвинил Дерипаску в нарушении санкционного режима – это уголовное преступление.
- С 2022 года бизнесмен также находится под санкциями Евросоюза и Великобритании из-за войны России с Украиной.
- Дерипаска все обвинения отрицает.
«Важные истории»: Россия решилась на массовое применение авиации в войне
Российские военные решили массово применять авиацию в войне с Украиной. Об этом пишут «Важные истории» со ссылкой на источник, близкий к Минобороны. По его словам, у России по-прежнему неоспоримое преимущество в авиации над украинской армией.
Собеседник издания уточнил, что раньше российские военные берегли авиацию и самолеты не летали в зону противовоздушной обороны Украины. Украинские военные будут сбивать российские вертолеты и самолеты, но у ВСУ, по словам источника, все равно будут проблемы. Подробности «Важные истории» не раскрывают.
Издание цитирует анонимного эксперта, который полагает, что подавить украинские ПВО российской авиации будет сложно. У ВСУ есть системы среднего радиуса действия. Чтобы спрятаться от их радаров, самолеты должны идти на низкой высоте, но в этом случае они становятся уязвимыми для переносных зенитно-ракетных комплексов, пишут «Важные истории».
На днях газета Financial Times сообщила со ссылкой на два анонимных источника в разведке неназванной западной страны, что Россия накапливает самолеты и вертолеты у границ Украины и намеревается использовать их для будущего большого наступления.
После публикации министр обороны США Ллойд Остин отметил, что сейчас Вашингтон не видит признаков того, что Россия собирает авиацию для крупной атаки. Одновременно он сказал, что российская сторона имеет в своем арсенале значительное количество самолетов, поэтому западные союзники подчеркивают необходимость отправки Украине как можно больше средств противовоздушной обороны.
Состоялся новый обмен пленными, среди них - заммэра Энергодара
В четверг, 16 февраля, состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Домой вернулись по 101 человеку с каждой стороны.
Среди тех, кто вернулся в Украину - первый заместитель мэра Энергодара Иван Самойдюк, похищенный год назад российскими военными на одном из блокпостов. «Он не сломался и отказался сотрудничать с врагом», - заявили в украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, отметив, что Самойдюк - единенное гражданское лицо среди тех, кто был обменян в этот раз.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в свою очередь сообщил, что среди освобожденных бойцов ВСУ, нацгвардейцев и пограничников 94 человека воевали в Мариуполе, 63 из них - защитники «Азовстали».
Российское министерство обороны также прокомментировало обмен пленными. В сообщении ведомства говорится, что освобожденным военным «грозила смертельная опасность».
- В начале феврале уполномоченная по правам военных в Украине Алена Вербицкая заявила, что в плену у России находятся более трех тысяч человек. Более 15 тысяч, включая гражданских лиц, считаются пропавшими без вести. Российская сторона официальных данных о своих пленных не раскрывала.
Парламент Словакии признал российский режим террористическим
Национальный совет Словакии признал действующий российский режим террористическим, а саму Россию - государством, поддерживающим терроризм.
В принятой сегодня резолюции депутаты также осудили российскую агрессию в отношении Украины – в том числе атаки на мирных граждан и гражданские объекты.
Парламент поддержал территориальную целостность Украины и осудил угрозы Москвы применить ядерное оружие.
Депутаты также отказались признать результаты референдумов в аннексированных Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях.
Осенью прошлого года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала членов Совета Европы признать Россию террористическим режимом. После этого Европарламент объявил Россию государством - спонсором терроризма. Соответствующие решения приняли и некоторые европейские страны.
Более 100 тысяч россиян открыли в 2022 году счета в банках Грузии
В банках Грузии, с момента начала войны в Украине и начала массовой миграции россиян в Грузию, было открыто 109 949 счетов на имена граждан РФ. Еще шесть счетов были открыты для российских юридических лиц. Это статистика с 24 февраля по 31 декабря 2022 года.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», данные распространил Нацбанк в ответ на запрос представителя партии «Стратегия Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе.
Больше всего счетов открывали в октябре (27 784), ноябре (15 994) и декабре (10 778) 2022 года. Меньше все счетов было открыто в августе — 6409.
Нацбанк отмечает, что один человек мог одновременно открывать счета в разных банках, поэтому данные могут дублироваться.
По данным российского Forbes, в 2022 году российские фрилансеры вывели на зарубежные счета в 6,8 раза больше денег, чем в 2021-м. Согласно исследованию Solar Staff, чаще всего в 2022 году фрилансеры выводили деньги в Грузию.
За год на карты Грузии российские внештатные сотрудники перевели около $1 337 579 — это на 5325% больше, чем в 2021-м. На втором месте по популярности переводов Казахстан, затем Армения, пишет телеграм-канал Tbilisi life.
По данным Нацбанка Грузии, всего в течение 2022 года Грузия получила 4,37 миллиарда денежных переводов, почти половина из которых поступила из России.
Шамба: Бжания не обсуждает в Москве тему присоединения к РФ
Абхазский президент не может вести переговоры о вступлении Абхазии в состав России, заявил секретарь Совбеза самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба в интервью «Апсны-иахьа».
«Такие вопросы так не решаются – поехал президент, вдруг вернулся, – и мы в составе России. У нас есть конституция, которая (не) позволяет обсуждать эту тему вообще», – сказал он, комментируя сообщения телеграм-каналов о визите Аслана Бжания в Москву.
Шамба указал, что в Абхазии предусмотрена уголовная ответственность даже «за постановку такого вопроса». Политик говорит, что Абхазия не будет обсуждать темы, связанные с «утратой суверенитета и независимости».
Он добавил, что возможные конфигурации, связанные с объединениями на постсоветском пространстве, «обсуждаются на уровне экспертных оценок».
«Говорят о Евразийском союзе типа Европейского союза. Но Европейский союз тоже не означает утрату суверенитета государств, которые в него входят. Мы не знаем, таких предложений даже еще не было, это все домыслы, которые трудно обсуждать. Ничего подобного с руководством РФ мы не обсуждали. Мы только слышали от официальных лиц, что признание Абхазии не подлежит пересмотру, это было сделано неоднократно, об этом говорил и президент, и другие официальные лица РФ», – отметил секретарь Совбеза.
По словам Сергея Шамба, сегодня Бжания проведет встречу в российском Совете безопасности. Посетить Москву с визитом в ближайшее время планирует и сам Шамба.
- Абхазский лидер отбыл в Москву 14 февраля. Как сообщили в пресс-службе Бжания, в рамках рабочего визита он «проведет ряд встреч в администрации президента Российской Федерации». О возможной встрече с Путиным в сообщении не говорится. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что «в графике Путина нет встреч с президентом Абхазии».
В Абхазию могут переселить пострадавших от землетрясения в Сирии абхазов
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба на английском языке обратился к сирийскому народу. Он выразил соболезнования и слова поддержки от имени народа Абхазии в связи с разрушительным землетрясением, унесшим в Сирии жизни нескольких тысяч человек.
«С глубокой грустью мы получили известие о разрушительном землетрясении в Сирии. Мы увидели огромное количество жертв и раненых. Следим за новостями и ищем способы поддержать братский народ. Уважаемый сирийский народ, сегодня мы наблюдаем известную политику двойных стандартов со стороны коллективного Запада. Они не хотят помогать Сирии по политическим причинам. Такое разрушительное стихийное бедствие должно быть вне всякой политики. В этот трагический момент пришло время объединиться и действовать. Дорогие жители Сирии - мы уважаем и любим вас. Крепитесь», – сказал Ардзинба.
Он также добавил, что рассматривается «возможность переселения пострадавших представителей абхазской диаспоры из Сирии в Абхазию».
Ранее стало известно, что абхазский Кабмин выделит на помощь Турции и Сирии 300 тысяч долларов.
В абхазском МИДе сообщали, что во время разрушительного землетрясения в Турции погибли двое представителей абхазской диаспоры.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября 2020 года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства. В мае 2021 года Сирию посетил абхазский президент Аслан Бжания.
Доклад: РФ экспортирует оружие в Южный Судан в обход санкций ООН
«Рособоронэкспорт» в течение нескольких лет нелегально продавал оружие Южному Судану. Поставки шли через Кению и Уганду каждые два месяца, вопреки оружейному эмбарго, которое ООН ввела из-за гражданской войны в стране. Торговля оружием, а также экспансия «ЧВК Вагнера» в африканские страны позволяет России получать ресурсы и валюту в обход западных санкций.
Как минимум с 2019 года «Рособоронэкспорт» тайно и небольшими партиями переправлял оружие для военных Южного Судана. Об этом «Системе» (расследовательскому проекту Настоящего Времени и Радио Свобода) рассказали в неправительственной сети Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC). По сведениям ее источников в кенийской таможне и среди военных, оружие морем переправляли в Кению. Там его переупаковывали в небольшие контейнеры и оттуда доставляли в пункт назначения. Покупателем выступала компания, связанная с высокопоставленными южносуданскими военными.
Помимо оружия, через порт Момбаса (самый большой в Кении) Россия поставляла в Южный Судан оборудование для добычи полезных ископаемых, рассказал источник GI-TOC в миграционной службе Кении. До пандемии ковида поставки шли каждые два месяца, а после ее начала – каждые четыре, рассказал офицер кенийской таможни. Источники не уточнили, какое именно оружие поставлял официальный российский экспортер.
Поставки оружия из России в Южный Судан не были официально зарегистрированы – об этом свидетельствуют данные стокгольмского международного института SIPRI, который фиксирует сделки по продаже оружия в мире. По его информации, последний раз Россия официально поставляла в Южный Судан боевые вертолеты в 2016 году. Тайные поставки, о которых рассказывают в GI-TOC, Россия осуществляла уже после того, как в 2018 году ООН ввела санкции и оружейное эмбарго в отношении Южного Судана. Меры были приняты из-за гражданской войны, которая унесла жизни десятков тысяч человек и вынудила миллионы жителей страны покинуть ее.
«Мы не думаем, что есть возможность определить, сколько было отправлено и получено оружия из Москвы в Южный Судан. В этом проблема данных SIPRI, которые отслеживают только официально объявленные и зарегистрированные поставки», – объяснили «Системе» в GI-TOC.
«Система» обратилась в «Рособоронэкспорт» за комментарием о поставках оружия в Южный Судан, но на момент публикации не получила ответа.
Новые страны для «Вагнера»
Начало поставок оружия в Южный Судан через соседние страны совпало с предполагаемым визитом Евгения Пригожина в Кению. Местные и российские СМИ сообщали, что самолет Пригожина приземлился в столице Кении Найроби в декабре 2018 года, однако находился ли сам Пригожин на борту – неизвестно.
Пригожин – основатель «ЧВК Вагнера», находящийся под санкциями США и Евросоюза из-за и агрессии в отношении Украины. Исследователи из GI-TOC называют Кению транзитным узлом для операций пригожинской «ЧВК» в странах Восточной Африки, в первую очередь в Судане. Всего «ЧВК Вагнера» и связанные с Пригожиным структуры действуют в 12 странах.
В подробном докладе, опубликованном 16 февраля, GI-TOC рассказала, как именно «ЧВК Вагнера» действует в Африке. К 2023 году она максимально упрочила свое присутствие на континенте, несмотря на войну в Украине. «Вагнеровцы» планируют расширять присутствие в новых для себя странах, Буркина-Фасо, Кении и Камеруне, считают в GI-TOC.
- Буркина-Фасо. После двух военных переворотов в стране к власти пришли военные, которым необходима силовая поддержка и оружие. По стране прокатились протесты – в том числе с российскими флагами, что необычно для страны, которая всегда находилась в зоне влияния Франции. В 2023 году новые власти страны потребовали вывода французских войск в течение месяца. В то же время связанные с «ЧВК Вагнера» компании получили право на добычу золота в стране, о чем сообщил президент соседней Ганы, однако никаких доказательств этому он не привел. Слухи об участии «ЧВК» в перевороте и поддержке нового режима комментировал и сам Пригожин, но без конкретики.
- Кения. Пока неясно, связаны ли с поставками оружия через эту страну наемники Пригожина. Тем не менее, источники GI-TOC сообщили, что «вагнеровцы» используют местную компанию-«прокладку» для организации перелетов в соседние африканские страны. Интерес к Кении у Пригожина появился в 2018 году, он лично посещал Найроби и, по словам источников неправительственной сети, договаривался об охране нефтяных месторождений.
- Камерун. Источники GI-TOC на месте сообщают, что «ЧВК Вагнера» все больше внимания уделяют Камеруну в своих планах. На фоне нового соглашения Москвы и Яунде о военном сотрудничестве, в стране все чаще появляются связанные с «ЧВК Вагнера» компании, которые занимаются логистикой и добычей полезных ископаемых. Исследователи GI-TOC обнаружили двух загадочных русских, которые приехали в Камерун из ОАЭ. Данных этих бизнесменов не удалось найти ни в одной российской базе данных. В GI-TOC указывают, что доказанной связи между этими людьми и «ЧВК Вагнера» нет, однако напоминают, что по подобному сценарию компании Пригожина действовали и в Центральноафриканской республике.
Санкции против наемников
GI-TOC предлагает усилить санкционный режим против «ЧВК Вагнера». В США ее уже признали «международной преступной организацией». Неправительственная сеть указывает, что группировка наемников многократно нарушала права человека, похищала людей и пытала их. Именно поэтому, предлагают GI-TOC, нужно адресно вводить санкции против отдельных людей и компаний, связанных с «ЧВК Вагнера», противостоять дезинформации, которую транслирует группировка, а также блокировать ее транзакции и счета.
Война в Украине влияет на амбиции «ЧВК Вагнера» в Африке как минимум потому, что часть наемников на континенте была перенаправлена на поля сражений в Европу. Но несмотря на это, отмечают в GI-TOC, наемники Пригожина активно участвуют в событиях в Африке, например, военный переворот в Буркина-Фасо поддержали несколько сотен бойцов из российской «ЧВК».
Экономическая сторона деятельности «ЧВК Вагнера» позволяет России получать валюту и ресурсы в обход западных санкций. После начала полномасштабной войны в Украине и усиления санкций в отношении России работа наемников приобрела еще большее экономическое значение, заключили в GI-TOC.
Госдума РФ прекратила действие Устава и конвенций Совета Европы
Госдума в четверг приняла закон о прекращении действия Устава Совета Европы и 20 международных договоров, принятых в рамках этой организации, из которой Россия была исключена в марте прошлого года после российского вторжения в Украину. «Коммерсантъ» сообщает, что депутаты голосовали единогласно.
Законопроект внёс в январе президент России Владимир Путин. Документ признаёт утратившими действие в отношении России с 16 марта прошлого года 21 международный договор, среди них - Устав Совета Европы, Конвенция о защите прав человека и основных свобод, Европейская конвенция о пресечении терроризма, Европейская хартия местного самоуправления, Социальная хартия.
- Комитет министров Совета Европы 16 марта 2022 года одобрил резолюцию об исключении России из организации. В тот же день Россия сообщила о своём выходе из Совета Европы, спустя 26 лет участия в этой организации, объединяющей почти все страны Европейского континента. Россия перестала участвовать в работе ПАСЕ, а также решила не исполнять решения Европейского суда по правам человека, вынесенные после 15 марта 2022 года.
- 9 января Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о выходе из Конвенции Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. В связи с этим отмечалось, что в дальнейшем международное сообщество не сможет влиять на методы борьбы с коррупцией в России. В июле прошлого года Москва прекратила участие ещё в ряде соглашений Совета Европы.
Европарламент поддержал Навального и других политзаключённых из России
Европарламент в четверг принял резолюцию «О бесчеловечных условиях содержания Алексея Навального». В документе, внесённом представителями пяти фракций Европарламента, говорится о том, что Навальный, ранее подвергшийся отравлению, с января 2021 года находится под стражей, при этом подвергаясь пыткам, произвольным наказаниям и психологическому давлению.
В документе содержится призыв освободить Навального и других российских политзаключённых, осуждённых за их связи с Навальным, выступления против войны в Украине или по статье о так называемых фейках об армии. Названы, в частности, имена оппозиционеров Ильи Яшина и Владимира Кара-Мурзы, муниципального депутата Алексея Горинова, журналистки Марии Пономаренко, художницы Саши Скочиленко и других. Подчёркивается, что Европарламент «солидарен с Навальным и другими храбрыми российскими политзаключёнными в их борьбе за демократию в России». Пока Навальный и другие заключённые не освобождены, необходимо обеспечить доступ к ним врачей и адвокатов, соблюдать нормальные условия их содержания.
Европарламент также призвал органы ЕС поддерживать российское гражданское общество и помогать правозащитникам, активистам и независимым журналистам из России.
В резолюции также говорится, что и Украина, и демократия в России должны победить, и «обе эти победы станут в том числе победами для Алексея Навального», причём ЕС должен помочь в достижении обеих этих целей. В то же время президент России Владимир Путин должен, как говорится в резолюции, предстать перед судом «за преступления против собственного населения».
Европарламент ранее неоднократно принимал резолюции как в поддержку Навального, так и с осуждением российской агрессии против Украины. В новейшем документе эти темы увязаны между собой. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер; руководство ЕС и отдельные страны союза неоднократно призывали власти России освободить Навального или облегчить условия его содержания.
Навальный, находящийся в колонии строгого режима во Владимирской области, недавно сообщил, что на полгода отправлен на строгие условия содержания - что, помимо прочего, означает, что ему не будут предоставлять свидания.
Российские аналитики указали на рост «дружественности» Грузии
Московский Национальный исследовательский институт развития коммуникаций (НИИРК) опубликовал рейтинг дружественности коммуникационных режимов постсоветских стран за 2022 год.
Российские аналитики причислили к недружественным странам Украину, Литву, Латвию и Эстонию. В список «относительно дружественных коммуникационных режимов» попали Грузия и Молдова.
Среди дружественных государств лидирует Беларусь. Далее – Кыргызстан, Узбекистан, Казахстан, Армения, Таджикистан, Азербайджан и Туркменистан.
Отметим, что по сравнению с 2021 годом рейтинговый бал «дружественности» Грузии вырос с 5.3 до 24.2. В документе указано, что в Грузии «улучшились условия для развития экономических коммуникаций». Российские СМИ предполагают, что это связано с решением Тбилиси не присоединяться к санкциям против России.
Отметим, что российские эксперты не оценивали дружественность признанных Россией Абхазии и Южной Осетии. При этом 8 февраля встречу с руководителем НИИРК провел президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев.
- По информации НИИРК, оценка дружественности проводилась по 10 группам коммуникаций и 68 показателям. В ходе мониторинга анализируются комплекс коммуникаций: внешнеполитические, экономические, медиа коммуникации, коммуникации в образовании, науке, культуре, молодежные связи, религиозный диалог и другие.
Сурков о том, рассчитывал ли он на выполнение Минских соглашений: «Нет»
Бывший помощник президента России, отвечавший за взаимодействие с Украиной и курировавший сепаратистов Донбасса, Владислав Сурков заявил, что, работая над Минскими соглашениями по урегулированию ситуации в Украине, не исходил из того, что они должны быть выполнены.
Вопрос о Минских соглашениях задал Суркову политолог Алексей Чеснаков, ранее нередко публиковавший мнения Суркова по тем или иным вопросам. Сурков на вопрос ответил коротко: «Нет».
На три другие вопроса Чеснакова Сурков ответил «Да». Положительные ответы он дал на вопрос о том, удовлетворён ли он тем, как изменились границы России (имеется в виду не признанная международным сообществом аннексия четырёх областей Украины), считает ли он эффективными действия российской армии и нормализуются ли в обозримом будущем отношения России и Запада.
Сурков, в прошлом заместитель главы Администрации президента по внутренней политике, был помощником Владимира Путина с 2013 года. В этом качестве он участвовал и в переговорах в Минске в 2015 году, когда были подписаны так и не реализованные соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе, также участвовал в Контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины. В отставку Сурков был отправлен в феврале 2020 года, с тех пор он не занимает государственных должностей. За несколько дней до российского вторжения в Украину в феврале 2022 года он опубликовал статью, в которой уже в ближайшем будущем предрёк возможность «контактной геополитики», под которой имелись в виду вооружённые конфликты и изменение границ государств силой. Начавшуюся войну он до последнего момента публично не комментировал.
- Официальная Москва ранее обвиняла участников Минских соглашений – Украину, Германию и Францию – в том, что они не намеревались выполнять эти соглашения и по сути обманули Путина. При этом российские представители, включая самого Путина, утверждали, что бывшие лидеры стран Запада, такие как Ангела Меркель и Борис Джонсон, сами в этом признались. Они, однако, говорили лишь о том, что за время, прошедшее с момента заключения соглашений, Украина смогла стать сильнее, но не заявляли, что российский лидер был сознательно обманут. Слова Суркова могут свидетельствовать о том, что изначально в успех соглашений не верили в самой Москве.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что Россия «исходила из необходимости выполнить Минские соглашения».
- Комментаторы также обратили внимание на форму ответов Суркова. Четыре слова «Да. Да. Нет. Да» – это формула, по которой сторонники президента Бориса Ельцина призывали граждан отвечать на вопросы референдума в апреле 1993 года о доверии президенту, его политике и необходимости досрочных выборов президента и народных депутатов.
Politico: Блинкен опасается реакции Путина на наступление на Крым
Возможная попытка Украины военным путём освободить аннексированный Россией Крым может стать «красной линией» для российского президента Владимира Путина и привести к ещё более мощным, чем сейчас, ударам по Украине. Такое мнение, как утверждают источники издания Politico, высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время видеоконференции с группой экспертов.
Как пишет Politico, один из участников непубличной беседы спросил госсекретаря, намерены ли США активно помогать Украине в кампании с целью возвращения Крыма, аннексированного Россией почти девять лет назад. Госсекретарь, как сообщатся, ответил на этом, что США не подталкивают Украину к наступлению на Крым и сосредоточены на оказании ей помощи в боях на востоке страны. В то же время Блинкен подчеркнул, что только власти Украины сами должны решать, наступать ли на Крым.
Как отмечают некоторые участники беседы, опрошенные Politico, сложилось впечатление, что сам Блинкен в настоящий момент не считает такое наступление разумным. Другие, однако, отметили, что госсекретарь скорее имел в виду, что решение о нём должен принимать не Вашингтон.
Ранее американские СМИ цитировали не названных по именам представителей Пентагона, заявивших, что США сомневаются в способности Украины отвоевать Крым в ближайшее время. Глава объединённого комитета начальников штабов США Марк Милли говорил, что освободить военным путём всю территорию Украины будет «очень трудно», хотя и не невозможно.
Ряд экспертов при этом считает, что возможное наступление Украины будет сконцентрировано не на попытках прорваться в сам Крым, а на его изоляции, то есть на изгнании российских войск с территорий Запорожской и Херсонской областей и уничтожении так называемого «сухопутного моста» в Крым.
Официально Блинкен публикацию Politico не комментировал.
Некоторые российские представители ранее заявляли, что в случае наступления Украины на Крым Москва может прибегнуть к жёстким мерам – намёками говорилось и о возможности применения ядерного оружия.
Украина, как и почти все страны мира, не признала аннексию Крыма в 2014 году, однако до начала российского широкомасштабного вторжения в 2022 году власти страны говорили о стремлении вернуть полуостров мирным путём. Теперь в Киеве заявляют о готовности освободить его силой оружия.
Агент – не шпион. Лидер «Мечты» допустил принятие закона об иноагентах
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что официально позиция правящей партии по т.н. законопроекту об иноагентах пока не сформирована, но лично он не против. При этом Кобахидзе утверждает, что это не будет репрессивный закон.
Проект «О прозрачности иностранного влияния» вносит в парламент движение «Сила народа», созданное группой депутатов, отделившихся от правящей партии Грузии, но остающихся вместе с ней в составе парламентского большинства. Движение предлагает вносить в специальный реестр неправительственные организации и СМИ, зарубежное финансирование которых превышает 20%, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Как юрист, я могу вам сказать… По сути, речь идет о прозрачности: если какие-то организации получают финансирование из иностранных источников, в этом случае это финансирование должно быть прозрачным. Не вижу проблем по поводу прозрачности, наоборот. Если финансирование будет прозрачными для людей, это наказание?», — заявил Кобахидзе.
Он привел в пример обязательное декларирование доходов для партий, благодаря чему общество может знать, «кто стоит за той или иной политической партией с финансовой точки зрения».
Кобахидзе отметил, что считает важным, что новый законопроект будет касаться не только телеканалов, но всех СМИ Грузии, в том числе онлайн- и печатных изданий.
Что касается термина «агент», председатель партии отметил, что это не означает обвинения в шпионаже.
«Шпионаж — это наказуемое, а быть агентом кого-то и чего-то — совсем другое. Агент означает, что вы являетесь носителем чьих-то интересов, а не шпионом. Это общепринятый термин, он фактически означает проводник интересов», — сказал Кобахидзе.
Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс выступил с резкой критикой законопроекта об т.н. иностранных агентах, внесенного в парламент Грузии движением «Сила народа». Принятие документа «создаст потенциальную угрозу евроатлантической интеграции Грузии», считают в Вашингтоне.
- Согласно законопроекту, в целях обеспечения прозрачности, в Грузии будет создан реестр агентов иностранного влияния, куда будут включены все некоммерческие юридические лица и СМИ, чьи доходы покрываются иностранными фондами более чем на 20 процентов. Кроме того, уклонение от регистрации, а также непредставление декларации в установленный законом срок влечет наложение внушительных штрафов.
Один из фигурантов по делу Джабиева освобожден под подписку о невыезде
Один из фигурантов по делу о смерти Инала Джабиева, Заур Гогичаев освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Об этом сообщили в Генпрокуратуре самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Как пишет агентство «Рес», под стражей сейчас остаются четверо сотрудников милиции.
Представители Генпрокуратуры не исключают, что список фигурантов уголовного дела будет расширяться. В ведомстве подчеркнули, что предварительное расследование в отношении заключенных под стражу сотрудников милиции находится на стадии завершения. Вскоре дело будет передано в суд.
«Направление уголовного дела в отношении сотрудников криминальной милиции в суд не будет означать завершение всех следственных мероприятий, так как оценке подлежат действия и других должностных лиц, в том числе и ряда лиц, ранее занимавших высокопоставленные должности», – пояснили в Генпрокуратуре.
Напомним, что в январе был задержан бывший начальник управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Джумбер Бибилов. В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Пятерых фигурантов уголовного дела, которые ранее находились под подпиской о невыезде, в конце октября прошлого года задержали по вновь открывшимся обстоятельствам. Еще двоим обвиняемым изменили меру пресечения – их отпустили под подписку о невыезде. Среди них – Ацамаз Наниев – племянник бывшего главы МВД Игоря Наниева, по подозрению в нападении на которого в августе 2020 года задержали Инала Джабиева, Николая Цховребова и Герсана Кулумбегова.
Отметим, что у здания прокуратуры периодически собирались родственники задержанных, требуя освобождения лиц, заключенных под стражу. С ними встречался и югоосетинский президент Алан Гаглоев.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД. Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы».
- В сентябре 2022 года Цхинвальский городской суд удовлетворил ходатайство о возвращении уголовного дела в Генпрокуратуру. Югоосетинский лидер Алан Гаглоев заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
- В июле прошлого года Верховный суд прекратил уголовное дело в отношении Николая Цховребова и Инала Джабиева, которые проходили подозреваемыми по делу о покушении на бывшего главу МВД Игоря Наниева.
Форум