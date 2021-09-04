США подключатся к урегулированию конфликта в Донбассе

Урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе будет обсуждаться не только в «нормандском формате», но и с участием США. Об этом заявила вице-премьер Украины . По ее словам, Вашингтон подключился к работе со дня встречи президентов двух стран.

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретились в Вашингтоне 1 сентября. Среди прочего они обсудили вопросы безопасности и обороны, в том числе «противодействие российской агрессии». Зеленский попросил помочь с освобождением людей, задержанных и осужденных на территориях аннексированного Крыма и самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также в России. В списках, которые Киев передал Вашингтону, указаны имена около 450 человек.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. Тогда части Донецкой и Луганской областей Украины вышли из-под контроля Киева. Жертвами конфликта стали 13 тысяч человек. Не менее полутора миллионов мирных граждан покинули свои дома.

Урегулированием конфликта в регионе занимается трехсторонняя контактная группа в составе представителей Украины, России и ОБСЕ.

Выработкой политического решения конфликта занимается «нормандская четверка» – четырехсторонняя группа глав государств и руководителей МИД. В группу входят Германия, Россия, Украина и Франция.

Украина и страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооруженных сепаратистов на востоке Украины. Москва все обвинения отвергает.