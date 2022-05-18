США помогут Украине доставить пшеницу на рынок без учёта мнения РФ

США совместно с западными странами планируют помочь Украине с поставками пшеницы и кукурузы на мировые рынки. В настоящее время прорабатываются пути вывоза товаров, заблокированных на складах из-за нападения России портов, сообщает CNN со ссылкой на источники.

В качестве возможных вариантов рассматриваются перевозки по железной дороге, морю, а также воздуху. Позиция России при разработке планов учитываться не будет, говорят собеседники CNN.

"До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, которые могут повлиять на ход данных дискуссий", — заявил один из источников.

Из-за войны в мире прогнозируется продовольственный кризис. В ООН говорят, что в ближайшие два месяца у Украины могут закончиться складские помещения и фермерам негде будет хранить урожай.

По данным Государственного департамента США, до войны поставки пшеницы из России и Украины составляли почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортёром кукурузы и пятым в мире экспортёром пшеницы.

Продовольственная программа ООН ежегодно закупает около половины зерна у Киева. Организация предупредила о серьезном продовольственном кризисе, если порты Украины не будут открыты для вывоза сырья.

Страны "Группы семи" на недавней встрече заявили, что Россия использует сложившуюся на рынке зерна ситуацию в качестве инструмента "гибридной войны".

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