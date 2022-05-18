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США помогут Украине доставить пшеницу на рынок без учёта мнения РФ
США совместно с западными странами планируют помочь Украине с поставками пшеницы и кукурузы на мировые рынки. В настоящее время прорабатываются пути вывоза товаров, заблокированных на складах из-за нападения России портов, сообщает CNN со ссылкой на источники.
В качестве возможных вариантов рассматриваются перевозки по железной дороге, морю, а также воздуху. Позиция России при разработке планов учитываться не будет, говорят собеседники CNN.
"До достижения какой-либо сделки пока далеко. Существует множество факторов, которые могут повлиять на ход данных дискуссий", — заявил один из источников.
Из-за войны в мире прогнозируется продовольственный кризис. В ООН говорят, что в ближайшие два месяца у Украины могут закончиться складские помещения и фермерам негде будет хранить урожай.
По данным Государственного департамента США, до войны поставки пшеницы из России и Украины составляли почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортёром кукурузы и пятым в мире экспортёром пшеницы.
Продовольственная программа ООН ежегодно закупает около половины зерна у Киева. Организация предупредила о серьезном продовольственном кризисе, если порты Украины не будут открыты для вывоза сырья.
Страны "Группы семи" на недавней встрече заявили, что Россия использует сложившуюся на рынке зерна ситуацию в качестве инструмента "гибридной войны".
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Другие новости дня
Встреча генсека НАТО и премьер-министра Грузии отменена
Встреча генсека НАТО Йенса Столтенберга и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, которая должна была пройти сегодня в Брюсселе, отменена. Об этом сообщается на сайте НАТО. Причина пока неизвестна.
Отметим, что сегодня утром Столтенберг принял послов Швеции и Финляндии, которые передали ему официальные заявки на вступление стран в Североатлантический союз.
Накануне Ираклий Гарибашвили встретился в Брюсселе с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Европарламента Робертой Метсола.
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Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме
Депутаты ЛДПР большинством голосов избрали Леонида Слуцкого главой фракции в Госдуме. Об этом сообщается в телеграм-канале партии.
Слуцкий — председатель комитета по международным делам Госдумы — временно исполнял обязанности главы фракции ЛДПР после смерти 6 апреля от последствий коронавирусной инфекции лидера партии Владимира Жириновского. Вчера Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Жириновского.
Сообщается, что высший совет ЛДПР определит нового лидера на съезде 27 мая.
Слуцкий является депутатом Госдумы с 2000 года от партии ЛДПР, с 2016-го он занимает должность председателя Комитета по международным делам.
В 2018 году депутат оказался в центре скандала: корреспондентка "Русской службы Би-би-си" Фарида Рустамова, продюсер телеканала "Дождь" Дарья Жук и на тот момент журналистка RTVi Екатерина Котрикадзе обвинили Слуцкого в сексуальных домогательствах.
Депутат отверг обвинения в свой адрес, а комиссия Госдумы по этике не нашла нарушений в действиях Слуцкого. После этого решения журналисты начали отказываться освещать работу парламента.
В сентябре этого года Радио Свобода нашло аккаунт дочери Слуцкого в TikTok, благодаря которому стало известно о турецкой недвижимости на шикарном курорте, которой пользуется семья депутата, о престижной американской школе в Швейцарии, где 1 сентября начала учиться его младшая дочь, и о его связях с кланом горских евреев из Азербайджана.
В 2019 году политик Алексей Навальный опубликовал расследование об имуществе семьи Слуцкого: у депутата и его родственников нашли незадекларированный гектар земли на Рублевке, "Мерседес Майбах" за 12 миллионов рублей, 825 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД, пентхаус за 400 миллионов рублей.
Гимнаст из РФ дисквалифицирован на год за букву Z на форме
Дисциплинарная комиссия Международной федерации гимнастики отстранила от соревнований на один год российского гимнаста Ивана Куляка за демонстрацию буквы Z во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Дохе. Об этом сообщает пресс-служба федерации.
Комиссия пришла к выводу, что 20-летний российский спортсмен нарушил устав Международной федерации гимнастики, её дисциплинарный и этический кодексы, а также технический регламент. Куляк должен вернуть бронзовую медаль, а также призовые в размере 500 швейцарских франков и оплатить судебные издержки в размере 2 тысяч франков.
Российский гимнаст имеет право обжаловать это решение в течение 21 дня.
На соревнованиях в Дохе (Катар) Куляк занял третье место в упражнениях на брусьях. На церемонию награждения он вышел в форме с изображением на ней буквы Z – символа поддержки российской армии в "спецоперации" в Украине. Первое место занял украинец Илья Ковтун, второе – спортсмен из Казахстана Милад Карими.
После начала войны в Украине многие международные организации отстранили российских и белорусских спортсменов от участия в своих соревнованиях. На некоторых, например, шахматиста Сергея Карякина и пловца Евгения Рылова наложили персональную дисквалификацию за публичную поддержку российского вторжения в Украину.
Amnesty International: приговор Нике Гварамия – «политически мотивированное преследование»
Вынесение приговора гендиректору телеканала «Мтавари» Нике Гварамия – это вопиющий акт политически мотивированного преследования в отместку за его инакомыслие и критику властей. Об этом заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.
«Теперь ему грозит несколько лет за решёткой, ведь правительство страны наращивает усилия для того, чтобы заставить замолчать инакомыслящих. Ника Гварамия должен быть немедленно освобождён», – сказала она.
В Amnesty International глубоко обеспокоены политическими мотивами этого дела, которое, по оценке организации, ставит целью «задушить свободу выражения мнений».
«Организация обеспокоена тем, что вменяемое правонарушение не достигает порога уголовного преступления, что подтвердили Transparency International и омбудсмен Грузии, наблюдавшие за судебным процессом. Поскольку это дело будет передано в апелляцию, эти вопросы должны быть разрешены», – добавила Стразерс.
По её словам, осуждение Ники Гварамия «укрепляет растущую озабоченность по поводу ограничений свободы СМИ в Грузии и демонстрирует растущее влияние правительства на суды в ряде дел, возбуждённых с целью заткнуть рот критикам и оппонентам властей».
- 16 мая Тбилисский городской суд приговорил Нику Гварамия к трём годам и шести месяцам лишения свободы за «злоупотребление служебным положением» во время работы на телеканале «Рустави-2».
- Осуждение Ники Гварамии базировалось на утверждении, что он, будучи директором «Рустави-2», приобрёл для телекомпании служебный автомобиль в рамках рекламного контракта и использовал его в личных целях. Обвинение также утверждало, что его недобросовестность в отношении этой сделки нанесла ущерб финансовым интересам компании и была приравнена к растрате.
- Ника Гварамия – адвокат бывшего президента Михаила Саакашвили, критик правящей партии «Грузинская мечта». Первоначально обвинение было предъявлено ему 6 сентября 2020 года вместе с Кахой Дамения, бывшим финансовым директором «Рустави-2», и Зурабом Иашвили, директором «Интер Медиа Плюс», сказано в пресс-релизе Amnesty International.
Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО
18 мая в Брюсселе послы Швеции и Финляндии передали генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу официальные заявки на вступление стран в Североатлантический союз.
Столтенберг заявил, что НАТО рассчитывает на ускоренный порядок по оформлению их членства в организации.
Швеция и Финляндия отказались от своего нейтрального статуса и приняли решение присоединиться к НАТО на фоне российского вторжения в Украину.
Накануне заявку Швеции на вступление в НАТО подписала министр иностранных дел страны Анн Линде. В тот же день аналогичную заявку практически единогласно одобрил парламент Финляндии, а затем подписал президент.
Заявки стран рассмотрит Совет НАТО, после чего соглашение о членстве Швеции и Финляндии должны ратифицировать все 30 стран-участниц организации.
Однако о своём несогласии со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он обвинил Хельсинки и Стокгольм в поддержке терроризма — эти страны дают убежище политическим противникам президента, которых Анкара считает террористами.
Как пишет сегодня Bloomberg, Турция готова пойти на уступки при выполнении ряда условий. Как сообщили агентству источники в правительственных кругах, Анкара хочет, чтобы эти страны публично осудили признанную в Турции террористической Рабочую партию Курдистана.
Кроме этого власти Турции рассчитывают, что страну вновь включат в программу поставок истребителей F-35, из которой её исключили после покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 в 2019 году.
Анкара также требует, чтобы эти скандинавские государства вместе с рядом других европейских стран сняли ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году.
Турция назвала условия вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Турция назвала условия, при выполнении которых эта страна готова одобрить вступление в НАТО Швеции и Финляндии.
Как сообщили агентству Bloomberg источники в правительственных кругах, Анкара хочет, чтобы эти страны публично осудили признанную в Турции террористической Рабочую партию Курдистана.
Кроме этого власти Турции рассчитывают, что страну вновь включат в программу поставок истребителей F-35, из которой её исключили после покупки у России зенитных ракетных комплексов С-400 в 2019 году.
Анкара также требует, чтобы эти скандинавские государства вместе с рядом других европейских стран сняли ограничениям на экспорт оружия, которые они ввели против Турции после ее вторжения в Сирию в 2019 году.
Швеция и Финляндия собираются 18 мая совместно подать заявки на вступление в НАТО. Их должны одобрить все страны НАТО. Ранее предполагалось, что это будет сделано в ускоренном порядке.
Однако о своём несогласии со вступлением в НАТО этих двух стран заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он обвинил Хельсинки и Стокгольм в поддержке терроризма — эти страны дают убежище политическим противникам президента, которых Анкара считает террористами. В то же время советник президент Турции Ибрагим Калин заявил, что страна не закрывает двери в НАТО перед Швецией и Финляндией, однако настаивает на переговорах с ними о вопросах, связанных с безопасностью, прежде всего – о прекращении поддержки курдских сепаратистов.
Президент Финляндии Саули Ниинистё также выразил надежду на урегулирование позиции Турции по этому вопросу, не уточняя, что может стать предметом обсуждения.
США запретят американцам получать выплаты по российским облигациям
Белый Дом намерен со следующей недели запретить американским держателям российсих государственных облигаций получать по ним выплаты. Этот шаг будет предпринят в рамках санкций в отношении России, введенных ранее.
25 мая заканчивается льготный период, в течение которого такие выплаты допускались. Его решили не продлевать. Это означает, что впервые более чем за столетие Россия, скорее всего, окажется в дефолте по государственному внешнему долгу.
Это решение, по данным американских СМИ, было принято министерством финансов США после анализа возможных экономических последствий такого шага. Специалисты пришли к выводу, что последствия для американской экономики будут минимальными. Внешний долг России сравнительно невелик. Он составляет 75 миллиардов долларов. Более важно символическое значение этого шага. Несмотря на замораживание ее золотовалютных запасов в зарубежных банках Россия продолжала обслуживать свои долги. Она попыталась производить выплаты в рублях, на что держатели российских ценных бумаг не согласились. Москва угрожала обращением в суды в попытке предоствратить дефолт.
По разным оценкам, ее годовые доходы от экспорта энергоресурсов составят 200 миллиардов долларов.
Зеленский выступил на открытии Каннского кинофестиваля
На церемонии открытия Каннского кинофестиваля показали видеообращение президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Guardian.
Зеленский заявил, что украинцы продолжат сражаться за свою свободу, потому что у них нет другого выбора. Президент провел параллели между изображением войны и диктатуры на экране и тем, с чем в реальности столкнулась Украина. Он упомянул фильмы «Великий диктатор» с Чарли Чаплиным и «Апокалипсис сегодня» Фрэнсиса Форда Копполы. «Я уверен - диктатор проиграет. Мы выиграем эту войну. Слава Украине!» - заявил Зеленский.
В начале апреля видеообращение Зеленского показали перед участниками церемонии вручения музыкальной награды «Грэмми». В нем президент Украины призвал поддержать его страну в войне с Россией «любым способом». «Что меньше всего похоже на музыку, – спросил зрителей Зеленский и сам же ответил на этот вопрос: – Тишина разрушенных городов и молчание убитых людей». «Поддержите нас любым способом, не молчите, и тогда мир придет в наши города», – сказал президент Украины.
Песков: Россия не проводит какую-либо работу по теме присоединения Южной Осетии
«Референдум в Южной Осетии о присоединении к России отражает настроения в республике, но Москва сейчас не проводит какую-либо работу по данной теме», - сообщил ТАСС сегодня, 17 мая, пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.
Комментируя решение действующего президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова провести 17 июля референдум о присоединении республики к России, Песков сказал: «Насколько мы понимаем, это действительно отражение общего настроя в республике, отражение отношения жителей республики и предыдущего главы этой республики. Но в настоящий момент в плане России никакой деятельности в данном случае не ведется».
На вопрос, считают ли в Кремле уместным такой референдум в текущей ситуации, Песков ответил, что «это вопрос прежде всего жителей республики, нынешнего руководства республики, и здесь скорее нужно ориентироваться на их точку зрения».
- Югоосетинский Центризбирком 13 мая утвердил и направил действующему президенту Бибилову пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России. Тот своим указом назначил референдум на 17 июля.
- Бибилов заявлял 30 марта, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ. Одержавший победу на президентских выборах Алан Гаглоев в интервью ТАСС говорил, что «референдум нужно проводить, когда Москва даст понять, что для этого настало время».
- По словам Гаглоева, «воссоединение Южной Осетии с Россией является вековой мечтой осетинского народа», он признался, что всецело поддерживает идею воссоединения разделенного осетинского народа в составе единой России. В то же время он заверил, что его «действия, связанные с объявленным референдумом, будут направлены на соблюдение международно-правовых норм, проведение консультаций и выполнение договоренностей с Российской Федерацией».
- Алан Гаглоев также заявил, что Бибилов не согласовал с ним, как с избранным президентом, дату референдума, зная, что весь комплекс мероприятий по референдуму необходимо будет выполнить ему, причем в период проведения кадровых преобразований.
Reuters сообщает о вывозе с «Азовстали» новой группы украинских военных
Не менее семи автобусов с украинскими военнослужащими выехали с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе в сопровождении пророссийских вооруженных сил, пишет агентство Reuters.
Как сообщил агентству свидетель вывоза военных, не все находившиеся в автобусах выглядели ранеными.
Позднее Reuters, украинские и российские СМИ сообщили, что военных привезли в исправительную колонию в Еленовке на территории самопровозглашенной ДНР.
Следственный комитет России сообщил вечером 17 мая о планах допросить военнослужащих полка «Азов», вывезенных с «Азовстали» на подконтрольную российским военным территорию. Также СК рассказал о допросе неназванного «британского наемника». Его показания должны, по замыслу следователей, показать вину Киева в «организованной украинским режимом провокации» в Буче.
Ранее в Госдуме прозвучали призывы не передавать Украине бойцов «Азова», а 18 мая депутаты рассмотрят проект постановления, запрещающего «обмен нацистских преступников».
Также 17 мая стало известно, что Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд для признания украинского полка «Азов» террористической организацией и запрета ее деятельности на территории страны.
Накануне Reuters сообщило, что с «Азовстали» выехали около десятка автобусов, в которых, предположительно, были украинские военные. Оценить количество людей внутри, согласно сообщению агентства, было невозможно. Российский государственный канал RT передавал, что с завода вышли «около 300 боевиков», в том числе около 50 раненых.
В России сняли ограничения на выезд в Грузию через Верхний Ларс
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое отменяет антиковидные ограничения на въезд в Грузию через автомобильные пункты пропуска.
Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на ТАСС.
Изменения вносятся в распоряжение от 27 марта 2020 года, которое временно ограничивало движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, но также определяло и список исключений.
Согласно новому документу, ограничительные меры теперь не распространяются на граждан РФ, выезжающих в Грузию.
До последнего времени граждане России могли выехать в Грузию через сухопутную границу только при условии подтвержденных оснований, в том числе наличия близких родственников или работы в Грузии.
Шарль Мишель: ЕС готов к укреплению своего будущего партнерства с Грузией
Сегодня, 17 мая, в Брюсселе состоялась встреча премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
Президент Европейского совета Шарль Мишель написал в Twitter о встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Я обсудил с Ираклием Гарибашвили полную поддержку Евросоюзом суверенитета и территориальной целостности Грузии. ЕС полностью готов к укреплению своего будущего партнерства с Грузией. Я высказал мнение, что реформы в процессе демократизации и верховенства права нужны как никогда», - написал Шарль Мишель.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили написал после встречи в микроблоге Твиттер: «Сегодня я встретился с большим другом Грузии в Брюсселе, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Полная интеграция Грузии в Евросоюз является высшим приоритетом нашего правительства, а подача заполненного вопросника на членство - еще одно важное этапное событие на этом пути».
Вице-премьер РФ Хуснуллин: У Херсонской области большие перспективы
Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что у Херсонской области Украины, которая оккупирована российскими войсками в ходе военного вторжения, «большие перспективы». По его словам, регион «займет достойное место в российской семье».
Государственные СМИ сообщают, что Хуснуллин находится в Херсонской области с «рабочим визитом». Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак во время поездки в Херсон заявил, что Россия останется в нем «навсегда».
СМИ сообщали, что в Херсонской области Москва намерена создать управляемое сепаратистское образование – Херсонскую народную республику. Представитель оккупационных властей региона Кирилл Стремоусов 11 мая заявил агентству РИА «Новости», что создание республики там не планируется. По его словам, «Херсон - это Россия» и до конца года оккупационная администрация намерена перевести регион на российское законодательство.
- На территориях юга Украины, занятых российскими войсками с 24 февраля, прекращается работа украинских органов власти, в ряде городов уже созданы так называемые администрации, подконтрольные российским военным. Украинские государственные символы меняют на российские, вывешивают также красные флаги – так называемые знамена Победы. Начато вещание российского телевидения и вводится российский рубль. Президент России Владимир Путин распорядился выплатить ветеранам на этих территориях по 10 тысяч рублей, в его указе территории названы «освобожденными». При этом российские власти ранее официально заявляли, что у них нет цели оккупировать Украину. Утверждалось, что задачей так называемой «спецоперации» будет получение контроля над Луганской и Донецкой областями, которые объявили своей территорией пророссийские сепаратисты.
Европарламентарии об аресте Гварамия: это ставит под угрозу европейское будущее Грузии
8 депутатов Европарламента выступили с совместным заявлением, осуждающим арест генерального директора Mtavari Arkhi Ники Гварамия. Происходящее европарламентарии назвали продолжением регресса верховенства закона в Грузии, пишет SOVA.
В опубликованном сообщении говорится, что избирательный подход к правосудию наносит непоправимый удар по репутации Грузии и ее европейскому курсу.
«Вынесенный без убедительных доказательств обвинительный приговор грузинского суда в отношении генерального директора телеканала Ники Гварамия и двух его соратников продолжает подрывать верховенство закона в Грузии. Это решение ставит под угрозу европейское будущее Грузии, которое требует демократических ценностей, в том числе свободы СМИ и верховенства закона.
К сожалению, сомнительное решение суда перекликается с широко распространенной общей практикой преследований, запугиваний и физических нападений на представителей критически настроенных СМИ.
Необоснованное решение грузинского суда является результатом давно просроченной судебной реформы, провести которую Грузия обязалась в рамках соглашения от 19 апреля, но так и не сделала этого. Избирательное правосудие и дальнейшее ухудшение демократических институтов наносят непоправимый ущерб репутации Грузии и угрожают ее европейскому выбору стать кандидатом и, в конечном итоге, членом Европейского Союза. Это полностью противоречит тому, чего хочет грузинский народ и чего он заслуживает», - говорится в заявлении.
- Руководитель самого рейтингового в стране оппозиционного телеканала в понедельник был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Вслед за этим последовало множество комментариев от НПО, партий и зарубежных дипломатов. Посольство США заявило, что приговор суда ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона.
Грузинский сумоист Леван Горгадзе одержал шестую победу на турнире в Токио
Грузинский сумоист Леван Горгадзе, выступающий под именем Тотиносин, одержал шестую победу на летнем турнире в Токио, сообщает агентство «Новости-Грузия». Сейчас Тотиносин выступает в ранге девятого маэгасиры Запада. Чтобы продвинуться в рейтинге, ему необходимо установить минимальный положительный баланс - восемь побед.
Сегодня, 17 мая, Тотиносин одолел двенадцатого маэгасиру Запада Саданоуми. Теперь, после десяти дней соревнования, у Горгадзе четыре поражения и шесть побед. Летний турнир Нацу басё продлится до 22 мая.
Завтра Тотиносин сразится с пятнадцатым маэгасирой Востока, опытным Адзумарю. У него пять побед и пять поражений. Лидеры турнира - четверый маэгасира Запада Таканосё и пятнадцатый маэгасира Запада Итиямамото, у которых по восемь побед.
Тотиносин - профессиональный борец сумо, второй грузинский сэкитори после Коккая. «Тоти» - конский каштан, «Син» - сердце. 35 лет.
В январе 2018 завоевал Кубок Императора третьим из европейских борцов. Впервые в истории профессионального сумо грузинский атлет стал обладателем Большого Императорского Кубка. После майского басё 2018 года получил ранг одзэки - также третьим из европейцев.
Занимался борьбой с детства. Призер юношеских чемпионатов Европы по дзюдо и самбо. Серебряный призер (личный и в команде) юниорского чемпионата по сумо в 2005 году.
В высшем дивизионе трижды показывал результат дзюн-юсё (вице-чемпион). Предпочитает активную, наступательную силовую борьбу с захватами и теснением. Пять раз поощрялся премиями за боевой дух и один раз премией за техническое совершенство. Высший ранг за карьеру - одзеки.
Генпрокуратура РФ потребовала признать «Азов» террористической организацией
Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с требованием внести украинский полк «Азов» в список террористических организаций. Об этом «Интерфаксу» сообщили в суде.
Согласно картотеке Верховного суда, заседание пройдет 26 мая. Его проведут в закрытом режиме.
- Российские официальные лица называют полк «Азов» неонацистским. Формирование было основано в 2014 году как добровольческий батальон, у его истоков стояли крайне правые активисты. При этом многие бойцы «Азова» подчеркивают, что не являются неонацистами, а сам полк стал составной частью Вооруженных сил Украины.
- Бойцы полка «Азов» держали оборону города-порта Мариуполя, который с начала марта находился в осаде, и оказались заблокированы на металлургическом комбинате «Азовсталь».
В Душанбе совершено нападение на журналистов Радио Свобода и Настоящего Времени
В столице Таджикистана Душанбе совершено нападение на журналистов национальной службы Радио Свобода и канала "Настоящее Время". Люди в штатском силой выволокли из машин Анушервона Арипова, Насима Исамова, Муллораджаба Юсуфи и Барота Юсуфи. У них отобрали всю служебную технику, а также рабочие и личные мобильные телефоны, сообщает канал.
Журналисты работали над освещением антиправительственных протестов в Горно-Бадахшанской автономной области на границе с Афганистаном. Сразу после записи интервью с гражданской активисткой из ГБАО журналисты направились в бюро Таджикской службы РС. В момент, когда журналисты сели в машину, путь им перегородила белая иномарка. Оттуда выбежали спортивного вида молодые люди в штатском, которые вырвали у журналистов мобильные телефоны через открытые окна автомобиля.
После этого они выволокли корреспондентов наружу, заставили открыть багажник, забрали все оборудование и после непродолжительной беседы уехали. Юсуфи был избит – ему нанесли несколько сильных ударов по голове и туловищу. Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Таджикская служба РС отмечает, что нападавшие, по всей видимости, знали корреспондентов. Юсуфи рассказал, что перед тем, как уехать, атаковавшие вернули ему отобранные деньги.
- Ранее информационное агентство “Азия-Плюс” сообщило, что испытывает давление властей из-за освещения событий в ГБАО. Журналисты решили отказаться от работы в автономии из-за угрозы закрытия. Таджикистан занимает 152-е из 180 мест в международном рейтинге свободы прессы, составляемом неправительственной организацией “Репортёры без границы”. В центральной Азии хуже ситуация только в Туркмении (177 место).
- Протесты в населённой преимущественно памирцами и киргизами ГБАО начались 14 мая. Жители потребовали отставки главы области и мэра её столицы Хорога, снятия всех блокпостов в Хороге и прекращения преследования жителей региона. Власти отказались это исполнять и 16 мая разогнали собравшихся слезоточивым газом и резиновыми пулями. Во время протестов погиб один человек, ранены трое силовиков.
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Парламент Финляндии проголосовал за вступление в НАТО
Парламент Финляндии на заседании во вторник одобрил подачу заявки на вступление страны в Североатлантический союз НАТО. "За" проголосовали 188 депутатов, 8 — "против". Трансляцию вёл канал Yle.
Ранее президент страны Саули Ниинистё и правительство уже заявляли, что принципиальное решение об этом принято. Предполагается, что ближайшее время он утвердит результаты парламентского голосования.
Финляндия соблюдала нейтралитет после завершения Второй мировой войны. Идея о присоединении к НАТО, согласно опросам, пользовалась всё больше популярностью в последние годы, однако финальное решение было принято на фоне вторжения России в Украину.
Сегодня же заявку на вступление подала Швеция. Предполагается, что заявки двух стран будут рассматриваться совместно. Для их присоединения к блоку нужно единогласное голосование остальных его участников.
Накануне о своём несогласии со вступлением двух стран заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он обвинил Хельсинки и Стокгольм в поддержке терроризма — эти страны дают убежище политическим противникам президента, которых Анкара считает террористами.
День святости семьи в Тбилиси верующие отметили шествием
Несколько тысяч человек приняли участие в шествии по центру Тбилиси во вторник по случаю Днем святости семьи.
Он проводится как противовес отмечаемому в мире Дню борьбы с гомофобией и поддерживается в Грузии представителями консервативной части общества.
День святости семьи был учрежден патриархией Грузии, после того, как 17 мая 2013 года православные активисты во главе с десятком священников жестоко разогнали акцию против гомофобии в центре Тбилиси. В тот день пострадали около 30 гражданских активистов и правозащитников и несколько полицейских.
В этом году ЛГБТ–акций по случаю Дня борьбы с гомофобией не было и шествие сторонников традиционных ценностей прошло без эксцессов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Участники шествия с иконами, под церковные песнопения, прошли от Кашветской церкви на проспекте Руставели до Сионского храма. Многие были в национальных одеждах и пришли на акцию с детьми.
Собравшихся с балкона здании Патриархии приветствовал Католикос-Патриарх Всея Грузии.
Индия приостановила сделку с Россией на закупку вертолётов Ка-31
Индия приостановила переговоры с Россией о поставке 10 вертолетов Ка-31 на сумму 520 миллионов долларов. Об этом сообщает DefenseNews со ссылкой на анонимный источник в индийском Минобороны.
По словам собеседника издания, Дели опасается, что Россия на фоне вооружённого конфликта с Украиной и санкций не сможет выполнить оборонный заказ, а также из-за проблем, связанных с платежами. Источник уточнил, что индийский Центробанк разрабатывал механизм оплаты сделок с Россией в рублях и рупиях, но попытки успехом не увенчались.
DefenseNews допускает, что приостановка сделки может быть связана с международным давлением на Индию из-за сотрудничества с Россией и нейтральной позицией Дели по поводу российского вторжения на территорию Украины.
Вашингтон ранее призывал Дели отказаться от партнёрства с Москвой и сместить фокус на стратегическое взаимодействие с Соединёнными Штатами.
Югоосетинский КГБ: задержан 41 нарушитель законодательства в пограничной сфере
По информации КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия, в апреле текущего года на различных участках де-факто границы задержан 41 нарушитель законодательства в пограничной сфере.
«Из них: 26 – нарушители режима государственной границы, 15 – пограничного режима», – сказано в сообщении югоосетинского ведомства.
В КГБ заявили, что 25 человек подвергнуты административному штрафу, пятеро выдворены за пределы Южной Осетии без штрафных санкций, четверо предупреждены, в отношении одного человека возбуждено уголовное дело, дознание ведется по шести гражданам.
В ведомстве также предупредили, что для проведения пахотных и иных сезонных сельскохозяйственных работ на участках местности, расположенных в пограничной зоне, «необходимо заблаговременно подавать документы на получение соответствующих разрешений».
На прошлой неделе стало известно, что гражданин Грузии, бывший военный Мамука Чхиквадзе, задержанный югоосетинскими властями, приговорен в Цхинвали к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
На акциях протеста в Ереване задержали 414 человек
С утра в Ереване начались акции неповиновения, которые проводит оппозиция, требующая отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства в связи с их позицией по Нагорному Карабаху.
Демонстранты время от времени блокируют движение автотранспорта на центральных улицах армянской столицы. Полиция предпринимает меры противодействия.
Так, на участке ереванского «Каскада» между полицией и протестующими завязалась потасовка, полиция применила силу для задержания протестующих, перекрывших движение по улице. Участникам акций неповиновения на какое-то время удалось перекрыть движение на перекрестке улиц Вазгена Саргсяна и Хоренаци, но прибывшие на место полицейские задержали всех активистов.
По словам задержанных, сотрудники полиции не давали каких-либо разъяснений по поводу их задержания, пишет Радио Азатутюн. По последним данным, полиция задержала 414 человек.
Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца прошлого месяца, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.
В «Грузинской мечте» не согласны с критикой западных дипмиссий по делу Ники Гварамия
Председатель партии «Грузинская мечта – Демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе расценил как необоснованные критические заявления западных дипмиссий по делу гендиректора телекомпании «Мтавари» Ники Гварамия.
«Такие же заявления посольств в 2017-19 годах позволили Гварамия грабить «Рустави 2». К сожалению, сегодня мы видим то же самое, что очень тяжело и печально», – заявил Кобахидзе.
Он призвал воздерживаться от необоснованных заявлений, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Конкретные преступники совершили конкретное преступление и, когда в связи с этим делаются критические заявления без обоснований, это – определенная форма покрывания криминала», – заявил председатель «Грузинской мечты».
Руководитель самого рейтингового в стране оппозиционного телеканала в понедельник был приговорен к 3,5 годам лишения свободы по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Вслед за этим последовало множество комментариев от НПО, партий и зарубежных дипломатов. Посольство США заявило, что приговор суда ставит под сомнение приверженность Грузии верховенству закона.
Кремль задумал создать детское движение в столетие пионерии
Кремль, Росмолодежь и министерство просвещения обсуждают вопрос создания нового общероссийского движения детей и молодежи. Об этом сообщают РБК и "Московский комсомолец" со ссылкой на источники.
По данным изданий, законопроект о новой организации могут внести в Госдуму уже 19 мая – в день столетия советской пионерии. Необходимость создания движения один из источников объяснил задачей "воспитания патриотизма, любви к Родине и гражданственности среди детей и подростков". Один из источников РБК отмечает, что членство в новой структуре планируется сделать необязательным.
Новая структура будет создана на базе уже существующих Российского движения школьников, проекта "Большая перемена" и целого ряда региональных организаций. Возможно, среди учредителей будет и движение "Юнармия", созданное по инициативе министра обороны Сергея Шойгу в 2015 году.
На пост лидера новой пионерии, согласно источникам, рассматривается заместитель главы Росмолодежи, 42-летний Дамир Фаттахов. Месяц назад идею создания движения, которое объединяло бы всех детей, поддержал Владимир Путин.
С 24 февраля российские войска проводят так называемую "специальную операцию" на территории Украины. В марте, через три недели после начала военного вторжения России в Украину, в распоряжении Радио Свобода оказалась запись видеоконференции для московских учителей истории – методичка, как им проводить "уроки пропаганды" относительно российско-украинской войны.
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