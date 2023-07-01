США: Пригожин мог стоять за выводом миротворцев ООН из Мали

За выводом миротворцев ООН из Мали мог стоять основатель ЧВК «Вагнер», Евгений Пригожин. С таким заявлением выступил в пятницу координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщил «Голос Америки».

У США есть информация о том, что переходное правительство Мали заплатило более 200 миллионов долларов ЧВК «Вагнер» с конца 2021 года, сообщил Кирби журналистам на встрече в Белом доме. США обеспокоены дестабилизирующей деятельностью ЧВК «Вагнер» в Африке.

Кирби сказал, что Евгений Пригожин помог спланировать вывод миротворческих сил ООН, известных как MINUSMA, из Мали «для продвижения интересов его частной военной компании».

«Мы знаем, что высокопоставленные малийские чиновники работали напрямую с сотрудниками Пригожина, чтобы информировать генерального секретаря ООН, что Мали отозвала согласие на миссию миротворцев, - отметил Кирби.

В пятницу Совет Безопасности ООН проголосовал за прекращение миссии MINUSMA. Ранее в этом месяце Мали попросила миротворческие силы ООН уйти «без промедления», сославшись на «кризис доверия» между малийскими властями и миротворцами, находившимися в стране последние 10 лет.

Двумя днями ранее исполняющий обязанности президента Мали полковник Ассими Гойта заявил в Твиттере, что доволен телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению Джона Кирби, ситуация с безопасностью в Мали не улучшилась, несмотря на деньги, которые нынешний режим в Мали выплатил частной военной компании «Вагнер».

Комментарии Кирби стали еще одним шагом в американских усилиях по противодействию влиянию группы «Вагнер» в Африке. Министерство финансов США во вторник ввело санкции в отношении четырех компаний в Объединенных Арабских Эмиратах, Центральноафриканской Республике и России, которые, по информации Вашингтона, были связаны ЧВК «Вагнер».

И Россия, и Мали заявляют, что российские боевики там не наемники, а инструкторы, помогающие местным войскам бороться с десятилетним повстанческим движением исламистских боевиков.

Нынешние власти Мали захватили власть в результате военного переворота 2021 года и пригласили в страну ЧВК «Вагнер», отказавшись от помощи французской военной миссии.