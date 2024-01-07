США приостановили эксплуатацию самолета «Боинг-737 MAX 9»

США, европейские страны и авиакомпания Turkish Airlines приостановили эксплуатацию самолета «Боинг-737 MAX 9» после разгерметизации лайнера компании Alaska Airlines. При этом у самолета отвалилась часть фюзеляжа и выпал иллюминатор.

Из-за случившегося борт американской авиакомпании вернулся в международный аэропорт Портленда. Лайнер, совершавший рейс, находился в эксплуатации лишь несколько месяцев.

Федеральное управление гражданской авиации США после инцидента постановило приостановить эксплуатацию 171 «Боинга-737 MAX 9». На основании директивы США аналогичное решение приняли европейские страны. При этом в Европейском агентстве безопасности полетов отметили, что ни одна страна ЕС сейчас не выполняет рейсы на этих моделях лайнеров.

Национальный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines также временно приостановил эксплуатацию пяти самолетов «Боинг-737 MAX 9».

Федеральное управление гражданской авиации США и американский Национальный совет по безопасности на транспорте заявили, что занимаются расследованием. Корпорация «Боинг» от комментариев прессе отказалась, заявив, что поддерживает проведение немедленных проверок и оказывает следователям всю необходимую помощь.

По мнению аналитиков, степень ущерба, нанесенного бренду, будет зависеть от выводов следствия.