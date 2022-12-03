США признали Россию «страной, вызывающей озабоченность»

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии оштрафовал телеканал «Дождь» на 10 тысяч евро за изображение карты аннексированного Крыма в составе России и слово «наша» по отношению к российской армии. Об этом сообщил в твиттере глава совета Иварс Аболиньш.

Чиновник отметил, что это уже второе существенное нарушение со стороны телеканала за последние несколько месяцев. За три серьезных нарушения «Дождь» могут лишить разрешения на вещание.

О первом нарушении Аболиньш не рассказал, но в августе известный латвийский режиссер Алвис Херманис призывал запретить журналистам «Дождя» работать в стране из-за интервью, которое у мэра Риги Мартиньша Стакиса взяла журналистка Екатерина Котрикадзе. Недовольство режиссера, в частности, вызвали вопросы о сносе советских памятников в Риге. Сам мэр заявлял, что «интервью было корректным».

Кроме того, сегодня стало известно, что в отношении телеканала открыто административное дело за сюжет, в котором говорится о возможной поддержке российской армии. Аболиньш отметил, что «Дождю» следует уважать местные законы.

В свою очередь министр обороны Латвии написал в твиттере что телеканал нужно отправить работать в Россию и лишить его сотрудников видов на жительство.

Латвийская служба госбезопасности начала расследование из-за сообщений «Дождя», которые, по данным ведомства, вызывают подозрения в помощи, оказываемой телеканалом, солдатам российской армии.

Поводом для заявлений латвийских властей в адрес телеканала «Дождь» стали высказывания ведущего Алексея Коростелева в эфире программы «Здесь и сейчас» вечером 1 декабря. Журналист обратился к зрителям с просьбой присылать в почту или в телеграм сообщения о возможных нарушениях при проведении мобилизации и военных преступлениях российской армии в войне с Украиной. «Мы надеемся, что многим военнослужащим в том числе мы смогли помочь, например с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте», - сказал Коростелев.

В пятницу «Дождь сообщил», что прекратил с журналистом сотрудничество.

«В эфире недопустимы формулировки, которые могут зародить сомнения в нашей позиции, поэтому мы приняли решение прекратить сотрудничество с Алексеем Коростелевым с сегодняшнего дня. Это очень сложное решение для нас. Но руководство «Дождя» считает его единственно верным и возможным. Мы приносим извинения за высказывания, прозвучавшие в эфире накануне», — сказала глава информационной службы телеканала Екатерина Котрикадзе.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко отметил, что реплика Коростелева «вводит в заблуждение зрителей» и «создает ощущение, что «Дождь» занимается оказанием помощи армии России. Телеканал не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии, сказал Дзядко.

Алексей Коростелев, комментируя случившееся, написал в телеграме, что он никогда не обращался с просьбой о помощи для российской армии. «Денег российской армии на коптеры или даже на носки я не присылаю и не призывал этого делать», - сообщил журналист, отметив, что его слова были вырваны из контекста.

По словам Коростелева, он помогает мобилизованным только тем, что рассказывает о них. «Я продолжу этим заниматься по мере своих сил. Я против войны, поэтому уже девять месяцев не живу в России - странно меня подозревать в поддержке вторжения. Глупость же», - пишет журналист.

Российские власти заблокировали телеканал «Дождь» вскоре после вторжения России на территорию Украины. Как и многие другие независимые СМИ «Дождь» был вынуждена прекратить работу. В июне стало известно, что телеканал получил лицензию на вещание в Латвии.

После начала войны России с Украиной в Латвию переехали более 200 российских журналистов, и более 20 изданий. Служба госбезопасности Латвии выражала обеспокоенность в переезде российских СМИ. Их работа, как утверждают в спецслужбе, может угрожать безопасности латвийского информационного пространства и нести риски, связанные с работой российской разведки.