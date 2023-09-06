США провели тестовый запуск стратегической ракеты Minuteman

США в ночь на среду произвели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Ракета без боезаряда была запущена с военной базы Ванденберг в Калифорнии. Её головная часть успешно достигла цели – полигона в районе атолла Кваджалейн в Тихом океане.

Руководивший испытаниями полковник Брайан Титус заявил, что тестовый запуск должен «продемонстрировать готовность ядерных сил США и обеспечить уверенность в смертоносности и эффективности национального ядерного сдерживания».

Это уже третье с начала года испытание США межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерные заряды, отмечает The Moscow Times. Издание добавляет, что интенсификация испытаний происходит «на фоне нарастающих угроз от России, которая вышла из единственного двустороннего договора об ограничении числа ядерных ракет и от лица чиновников и депутатов грозила использованием ядерного оружия в Украине».