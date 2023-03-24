США расследуют связи Credit Suisse и UBS c российскими олигархами

Министерство юстиции США проверяет ряд банков, в том числе швейцарские Credit Suisse и UBS , на предмет помощи российским олигархам с обходом санкций. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, в рамках проводимого расследования Минюст США также направил повестки сотрудникам некоторых крупных американских банков. Каких именно, неизвестно.

Как уточнил один из источников, ведомство хочет выявить сотрудников банка, которые имели дело с клиентами, находящимися под санкциями, и как этих клиентов проверяли в последние годы, и не были ли нарушены законы.

По данным издания, швейцарские банки получили судебные повестки, отправленные ещё до поглощения Credit Suisse UBS. Credit Suisse отказался от комментариев, UBS не ответил на запрос агентства.

В 2022 году Минюст США создал группу KleptoCapture, которая отслеживает соблюдение санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину. Ранее KleptoCapture временно арестовала активы ряда российских олигархов, в том числе несколько суперъяхт стоимостью десятки миллионов долларов.

В конце года Сенат США поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. Документ регулирует использование средств, полученных у российских олигархов. Деньги сначала будут направляться в Госдепартамент, который будет распределять их в качестве международной помощи. Законопроект не описывает механизм конфискации средств, речь идёт только о трате того, что уже изъято.