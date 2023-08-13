США разблокировали замороженные активы Ирана за освобождение пятерых американцев

Соединенные Штаты разблокировали замороженные активы Тегерана в Южной Корее на сумму 6-7 миллиардов долларов в обмен на освобождение пятерых осужденных в Иране американцев.

Глава Центрального банка Ирана Мохаммад Реза Фарзин в субботу заявил, что деньги будут переведены на счета иранских банков в Катаре и потрачены на товары, не находящиеся в санкционных списках, передает Иранская служба Радио Свобода. Разница в возможной сумме объясняется тем, что активы заморожены в вонах, и будут переведены в другие валюты по пока неизвестному курсу, отмечает Times of Israel.

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в пятницу заявил, что Вашингтон разрешил потратить разблокированные средства только на еду, медикаменты и медицинское снаряжение, которое не может быть использовано в военных программах.

Процесс освобождения американцев и перевода еще не завершен и, как сообщалось ранее, будет закончен к середине-концу сентября. Известны имена только троих из пятерых освобождаемых граждан.

Это бизнесмены Сиамак Намази, Эмад Шарги и эколог Морад Тахбаз. Все они были приговорены к десятилетним срокам за сотрудничество с иностранным государством или шпионаж. Их адвокаты настаивали на их невиновности. Про еще одну заключенную известно, что она женщина.

The New York Times отмечает, что решение Белого дома по разблокировке активов активно критикуется Республиканской партией. Бывший вице-президент США Майк Пенс, выставивший свою кандидатуру на президентские выборы 2024 года, назвал соглашение Вашингтона и Тегерана «крупнейшим выкупом в американской истории».

«Иран использует эти деньги, чтобы производить дроны для России и спонсировать терроризм против США и Израиля. Удерживающие американских заложников Китай и Россия теперь знают им цену», - написал политик в твиттере.