США: Россия использовала гиперзвуковое оружие на территории Украины

США подтвердили, что российские военные применили гиперзвуковое оружие на территории Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, американцы отслеживали запуски в реальном времени.

По оценке Вашингтона, у этих пусков было две цели: проверить эффективность нового оружия в боевых условиях и продемонстрировать Западу возможности российских военных.

Минобороны России 19 марта заявило об использовании ракет «Кинжал» во время удара по военному складу в Ивано-Франковской области. Это было первое боевое использование гиперзвукового оружия. Его разработками, по данным Пентагона, занимаются Россия и Китай.

Российское вторжение на территорию Украину началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры. Российская сторона утверждает, что атакует исключительно военные объекты.

На фоне продолжающихся боевых действий стороны ведут переговоры об урегулировании ситуации. Как утверждает украинская сторона, ключевые вопросы в ходе консультаций включают гарантии безопасности, прекращение огня, вывод российских войск и «политическое решение спорных территорий».

Москва заявляет, что нейтральный статус Украины и ее невступление в НАТО являются темами, по которым Москва и Киев якобы максимально сблизили позиции на переговорах.