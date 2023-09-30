США сообщили о захвате в ходе рейда координатора ИГ в Сирии

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о рейде с использованием вертолетов на севере Сирии, в результате которого 28 сентября был захвачен координатор террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) Мамдух Ибрагим аль-Хаджи Шейх.

На прошлой неделе, как отмечает Reuters, силы Центрального командования отчитались о задержании во время рейда одного из руководителей оперативного штаба «Исламского государства» в Сирии. Он, как утверждается, имел связи со всей сетью ИГ в регионе.

В заявлениях американского командования говорится, что в ходе обеих операций никто из гражданских лиц не пострадал.