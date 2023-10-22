США усилят ПВО и войска на Ближнем Востоке после попыток атак на базы

Соединенные Штаты укрепят свою военную группировку на Ближнем Востоке - в связи с обострением напряженности в регионе после нападения ХАМАС на Израиль и серии атак на американские военные базы, которые предприняли поддерживаемые Ираном силы. Об этом говорится в заявлении министра обороны США Ллойда Остина. Он подчеркнул, что подробно обсудил ситуацию с президентом Джо Байденом.

В частности, глава Пентагона распорядился развернуть в регионе новые средства ПВО, в том числе батарею THAAD и новые комплексы «Пэтриот» для усиления защиты американских военнослужащих. Кроме того, Центральному командованию США, отвечающему за Ближний Восток, переподчинена авианосная группа в центре с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр». Ранее в Восточное Средиземноморье был направлен еще один авианосец - «Джеральд Форд». Также, как говорится в заявлении, определенное число американских военных было приведено в состояние повышенной готовности к переброске в регион. Конкретные цифры не называются.

Соединенные Штаты ранее выступили с предупреждениями, адресованными главным образом Ирану и его союзникам, о том, что им не следует вмешиваться в конфликт вокруг сектора Газа и атаковать Израиль.