США: в Украине погибли и получили ранения до 80 тысяч военных РФ

С начала войны в Украине погибли и получили ранения 70-80 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, подчеркнув, что речь идет о примерных потерях, как убитыми, так и ранеными.

При этом Каль отметил, что несмотря на такие внушительные потери Россия не достигла ни одной из целей, заявленных президентом страны Владимиром Путиным при вторжении в Украину.

В конце июля директор ЦРУ Уильям Бёрнс оценил российские потери в войне с Украиной в 15 тысяч человек убитыми и около 45 тысяч ранеными. По словам Бёрнса, потери украинской армии "предположительно, немного меньше". Он отметил, что для обеих сторон эти потери являются значительными.

Проверить правильность этих оценок в условиях войны не представляется возможным.

Москва и Киев не раскрывают число погибших в войне. Министерство обороны России отчитывалось о них в последний раз 25 марта. Тогда утверждалось, что погибли 1351 человек и 3825 были ранены.

Украинское министерство обороны потери не раскрывало ни разу. В начале июня советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович заявлял, что с февраля Украина потеряла около 10 тысяч человек убитыми.

Русская служба Би-би-си и издание "Медиазона" совместно с командой волонтёров ведут поименный список потерь российских военнослужащих в Украине. На 8 августа им удалось подтвердить информацию о 5424 погибших солдатах и офицерах. Реальное же число погибших значительно больше, предполагают журналисты.

Украинский Генштаб заявляет, что с начала войны погибли более 42 тысяч российских военных. Стороны военных конфликтов обычно склонны занижать свои потери и завышать потери противника.