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США: внедрение стандарта 5G чревато рисками для гражданской авиации
Американские авиакомпании объявили, что готовящийся к внедрению стандарт связи 5G может нарушить работу навигационных систем. Особенно рискованным, как считают специалисты, может оказаться применение новых частот при неблагоприятной погоде, сообщают зарубежные СМИ.
Предостережение авиакомпаний было направлено руководству Федеральной авиационной администрации США.
К заявлению директоров American Airlines, Delta Air Lines и United Airlines присоединились и другие авиационные компании. Все они настаивают на необходимости срочных мер для предотвращения сбоев при пассажирских и грузовых перевозках, при доставке медицинских средств, включая вакцины.
Другие новости дня
На российском фондовом рынке произошел крупнейший обвал за год
На российском фондовом рынке произошел крупнейший с марта прошлого года обвал.
Во вторник 18 января индекс московской биржи к закрытию торгов опустился на 6,5%, в другом значении - до отметки 3 тысячи 328 пунктов.
Индекс РТС, который является основным индикатором фондового рынка России, упал на 7,29% или до 1 тысячи 367 пунктов. В последний раз значение индекса РТС было ниже 1 тысячи 400 пунктов в феврале прошлого года.
Акции крупнейших российских компаний - «Газпрома», «Сбера» и «Яндекса» - также упали в среднем на 10%.
Аналитики и эксперты считают, что акции дешевеют из-за геополитической напряженности - в частности, из-за ситуации на российско-украинской границе, где скапливаются войска РФ. Запад утверждает, что Россия готовится к полноценному военному вторжению в соседнюю страну. В Кремле это отрицают.
Госсекретарь США перед поездкой в Киев поговорил с Лавровым
Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник обсудил по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым недавние переговоры о безопасности в Европе. Как сообщает пресс-служба Госдепартамента, госсекретарь подчеркнул важность продолжения дипломатического пути для деэскалации напряженности, связанной с вызывающим глубокую тревогу наращиванием российской военной мощи в Украине и вблизи ее границ.
Как говорится в сообщении, Блинкен также подтвердил «непоколебимую приверженность» США суверенитету и территориальной целостности Украины.
Глава Госдепартамента поговорил с Лавровым накануне своего визита в Киев. Он запланирован на 19 января. Как сообщается, поездка станет продолжением усилий США с целью убедить Россию отказаться от эскалации в конфликте с Украиной и выбрать дипломатический путь. Кроме украинских лидеров, Блинкен встретится в Киеве с сотрудниками посольства США и расскажет им о шагах Вашингтона в случае дальнейшей эскалации (по всей видимости, подразумевается судьба посольства в случае масштабного российского вторжения в Украину). Из Киева Блинкен отправится в Берлин, где российские угрозы Украине и возможные ответные меры будут обсуждать главы внешнеполитических ведомств США, Германии, Франции и Британии.
В сообщении российского МИД о разговоре Лаврова с Блинкеном акцент сделан на российских требованиях «гарантий безопасности», которые обсуждались на переговорах на прошлой неделе. Москва требует от Вашингтона письменного ответа на них. Также в сообщении МИД России сказано: «Министр призвал Госсекретаря не тиражировать спекуляции о якобы готовящейся «российской агрессии», а заставить власти в Киеве выполнить в полном объеме Минские соглашения».
Москва утверждает, что не готовит вторжение в Украину, и в то же время отказывается снизить число своих военнослужащих у украинской границы. Именно сосредоточение более 100 тысяч российских военных, сопровождаемое агрессивной риторикой, вызвало опасения Запада, что Москва может готовить удар по Украине.
В Грузии до 1 апреля приостановили проверку положения соцнезащищенных семей
Очередная проверка социально-экономического положения семей, зарегистрированных в базе данных социально незащищенных, приостановлена до 1 апреля 2022 года, сообщает Минздрав Грузии. Решение было принято на заседании правительства с учетом существующего эпидемиологического положения. Проверка будет осуществлена только в случае требования семьи.
Как отмечают в ведомстве, Агентство социального обслуживания беспрепятственно предоставляет населению соцсервисы. Любая семья, считающая себя социально незащищенной, должна обратиться в районные представительства агентства социального обслуживания по месту жительства, чтобы заполнить специальную заявку. После этого в течение одного месяца социальный работник должен посетить место, где проживает семья, чтобы заполнить семейную декларацию.
Именно этот документ, в котором указывается информация о членах семьи, играет главную роль в подсчете баллов.
- С 2015 в Грузии задействовала новая методология подсчета рейтинговых баллов, пишет агентство «Новости-Грузия». Основное отличие сегодняшней формулы от старой заключается в том, что бытовые вещи и техника больше не влияют на баллы. Семья, получившая право на соцпомощь, будет получать ее в течение четырех лет. Спустя четыре года, соцагентство обязано проверить семью и установить соответствие рейтинговых баллов с уровнем жизни бенефициара.
Европарламент возглавила мальтийский политик Роберта Метсола
Новым председателем Европарламента - после смерти предыдущего спикера, итальянца Давида Сассоли - избрана представительница Мальты Роберта Метсола.
Она стала самым молодым председателем Европарламента в истории - на пост она избрана в 43-й день ее рождения. Метсола также стала первой представительницей Мальты - самого маленького государства ЕС - во главе какой-либо из европейских институций.
Кандидатуру консервативного политика поддержали три крупнейшие фракции Европарламента, включая социалистов, которых представлял предыдущий глава.
Метсола известна как сторонница ужесточения законодательства об абортах, однако перед избранием на должность пообещала, что как глава Европарламента будет руководствоваться позицией большинства его депутатов, а не своими взглядами.
Супруг Роберты Метсолы - финский депутат Европарламента Укко Метсола. У них четверо детей.
- Накануне в Европарламенте прошли дебаты с участием главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозепа Борреля. Речь шла об обострении ситуации на российско-украинской границе. Боррель заявил о сосредоточении 140 тысяч российских военных у границ с Украиной. В то же время, по его словам, пока идут переговоры с Россией, «возможность нападения на Украину не является наиболее вероятным сценарием». Боррель также заявил, что ЕС не будет вводить так называемые упреждающие или превентивные санкции против России, к чему призывал ряд европейских политиков. Пакет жестких санкций готовится только на случай масштабного вторжения России на территорию Украины.
Политэмигрант «распял» себя на заборе посольства России в Гааге
Активист из Челябинска Александр Кашеваров, который в прошлом году уехал из России и обратился за политическим убежищем в Нидерландах, устроил у российского посольства в Гааге перформанс в поддержку оппозиционера Алексея Навального и других российских политзаключённых.
Он надел на себя тогу, венок из колючей проволоки и приковал себя наручниками к забору посольства в позе распятия. Фотографии опубликовало движение "Весна", координатором которого является Кашеваров.
"Акция приурочена к годовщине возвращения в Россию политика Алексея Навального. Ровно год назад после прилёта в Москву Алексей был задержан, а после осужден на 2,5 года. Именно арест Навального стал отправной точкой в начале массовых политических репрессий по всей стране", - сообщили в движении "Весна". Акции в поддержку Навального прошли 16 и 17 января в десятках городов мира. В России сторонники Навального к акциям не призывали.
Александр Кашеваров уехал из России, ещё будучи школьником, после того как стал подозреваемым по так называемой дадинской статье уголовного кодекса о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Свою историю он рассказал в интервью Радио Свобода:
Глава МИД ФРГ в Москве: трудно не рассматривать действия РФ как угрозу
Глава МИД Германии Анналена Бербок впервые после формирования в ФРГ нового правительства посетила во вторник с визитом Москву. Главной темой её переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым стала ситуация вокруг Украины.
Как сказала Бербок на совместной пресс-конференции после переговоров, сосредоточение у границ Украины более 100 тысяч российских военнослужащих вызывает большую обеспокоенность. По её словам, войска сконцентрированы без видимой причины и "это сложно не рассматривать как угрозу". Глава МИД Германии сказала, что готова продолжать переговоры с Россией о безопасности.
Бербок неоднократно упомянула об "общем европейском доме", частью которого является и Россия, и отметила, что в Европе должны действовать общие правила, в частности в сфере безопасности и защиты прав человека. Она упомянула как пример нарушения этих правил дело оппозиционера Алексея Навального и решение российского суда о ликвидации "Мемориала" (внесён в список "иностранных агентов").
По словам Лаврова, Россия "не может принимать какие-то требования, касающиеся наших вооружённых сил на нашей собственной земле". Лавров также призвал Германию оказать влияние на Украину для выполнения Минских соглашений.
Глава МИД Германии отметила, что приехала в Москву с "пухлой папкой документов", поскольку у России и Германии есть что обсуждать – речь идёт как о фундаментальных противоречиях, так и об областях, где можно работать совместно. Упомянут был, в частности, климат.
Отвечая на вопрос о газопроводе "Северный поток – 2", Бербок отметила, что, если энергетика будет использоваться как "оружие", это может отразиться на судьбе проекта.
Накануне Бербок посетила Киев, где заверила Украину в поддержке перед лицом возможной эскалации конфликта со стороны России.
Во вторник стало известно, что в среду, 19 января, Киев посетит госсекретарь США Энтони Блинкен. Затем он отправится в Берлин, где проведёт встречу с Бербок.
- Страны Запада считают, что Россия может готовить широкомасштабное вторжение в Украину, и на случай такого вторжения готовят ответные меры – речь идёт главным образом об экономических санкциях и об укреплении обороны европейских стран НАТО, а также о новых поставках Украине вооружений и оборудования.
В Цхинвали рассказали о задержании граждан Грузии, перевозивших бытовые товары
В КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили подробности инцидента, произошедшего 30 декабря прошлого года в Ахалгорском районе.
По информации югоосетинского ведомства, граждане Грузии перевозили бытовые товары для их дальнейшей реализации в Ахалгори. Их задержали в окрестностях села Салбиери во взаимодействии с российскими пограничниками, привлекли к административной ответственности и выдворили за пределы Южной Осетии. Изъятый товар был конфискован.
В КГБ утверждают, что при помощи «патриотично настроенных представителей грузинского НПО-движения» установили личность третьего мужчины, сбежавшего на территорию, подконтрольную центральным властям Грузии.
Кроме того, к ответственности в виде штрафа (по десять тысяч рублей) привлечены и трое граждан Южной Осетии, которые, по информации КГБ, также причастны к перевозке товаров через де-факто границу.
«В отношении граждан Южной Осетии Комитет государственной безопасности еще раз обращает внимание: прежде чем совершать противоправное деяние, подумать о возможных последствиях, наличии административной и уголовной ответственности за нарушение пограничного законодательства», – сказано в заявлении.
По информации СГБ Грузии, были задержаны жители села Гремисхеви Душетского муниципалитета. Об их освобождении в грузинском ведомстве сообщили 30 декабря.
Николоз Басилашвили уступил Энди Маррею в первом круге Australian Open
Грузинский теннисист, 23-я ракетка мира Николоз Басилашвили проиграл британцу Энди Маррею в первом круге Australian Open (1:6, 6:3, 4:6, 7:6, 4:6). Матч продолжался 3 часа 52 минуты.
Басилашвили проиграл Маррею второй раз за две недели и третий раз в карьере.
Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Энди Маррей прошел круг на Australian Open впервые с 2017 года (в 2018-м, 2020-м и 2021-м он пропустил турнир). Сейчас он занимает 113-е место в мировом рейтинге.
«Это потрясающе. Я пережил тяжелые три-четыре года, приложил много усилий, чтобы вернуться. Я много играл на этом корте, и атмосфера всегда потрясающая. Именно на этом корте я провел матч, который потенциально мог стать для меня последним. Потрясающе вернуться и выиграть такую пятисетовую битву. О большем и просить не могу», – сказал Маррей в интервью на корте.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, которому аннулировали визу и депортировали из Австралии.
Анатолий Бибилов ревакцинировался от коронавируса
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прошел ревакцинацию вакциной «Спутник Лайт» в поликлинике цхинвальского медцентра.
Как сообщает пресс-служба югоосетинского лидера, после ревакцинации Бибилов чувствует себя хорошо. Он продолжил рабочий день в соответствии со своим графиком.
Бибилов отметил важность массовой вакцинации, как единственной возможности остановить распространение COVID-19. Он напомнил, что вакцинация нужна для защиты не только самих себя, но и окружающих.
«Если человек считает себя ответственным перед обществом, то он будет прививаться. Речь идет о нашей безопасности, о жизни, о здоровье наших родных. Второй компонент «Спутника-V» я сделал 16 июля 2021 года, сейчас прошел ревакцинацию «Спутником Лайт». Я призываю всех более серьезно отнестись к этому недугу и сделать вакцину, это единственный и самый надежный способ в борьбе с COVID-19. Низкий уровень вакцинации в республике приводит к опасным последствиям. На территории Республики Южная Осетия зафиксировано около двухсот летальных исходов, данная статистика должна всех насторожить, для нашего маленького народа это очень большая цифра. Важно обезопасить себя, особенно это касается людей старшего возраста», – сказал Анатолий Бибилов.
Присутствовавший при процедуре директор медцентра Виталий Джиоев рассказал Бибилову о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией и о темпах вакцинации.
«Президент на своем примере показывает, что важно брать на себя ответственность за себя и окружающих нас людей и вовремя сделать вакцину. На сегодняшний день в Южной Осетии вакцинировалось примерно 1600 человек. Мы выдаем свидетельство о прохождении вакцинации, где фиксируются даты введения вакцины. Данный документ признан на территории России, но из-за отсутствия QR-кодов многие наши сограждане выезжают в Северную Осетия и проходят вакцинацию там. В настоящее время Министерство здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия ведет переговоры с Российской Федерацией по выдаче QR-кодов. Это станет еще одним толчком для того, чтобы люди стали больше вакцинироваться», – отметил он.
ЕСПЧ признал нарушение прав Пашиняна после выборов 2008 года
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сегодня по делу «Никол Пашинян против Армении» постановил, что были нарушены право Пашиняна на свободу и личную неприкосновенность, право на свободу собраний и обязанность государства уважать его права.
Действующий премьер-министр Армении не требовал от государства денежной компенсации.
Дело касается заключения тогдашнего оппозиционера Пашиняна под стражу после выборов 2008 года, когда Пашинян поддержал кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. Он находился под стражей с октября 2009 года по январь 2010 года.
В приговоре отмечается, что было нарушено также право Пашиняна на свободу слова и собраний.
Назарбаев в видеообращении: конфликта в элите нет, я являюсь пенсионером
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который не появлялся на публике и не выступал с начала массовых протестов и беспорядков в стране в начале января, выступил с видеообращением.
Он заявил, что никакого конфликта или противостояния в элите страны нет, а слухи о таком конфликте назвал беспочвенными. Также Назарбаев заявил, что с 2019 года, передав президентские полномочия Касым-Жомарту Токаеву, является пенсионером и сейчас "находится на заслуженном отдыхе" в столице Казахстана.
По словам Назарбаева, Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совбеза и скоро возглавит правящую партию.
Начавшиеся на фоне протестов в начале января беспорядки, приведшие к большим человеческих жертвам, Назарбаев назвал "атакой на Казахстан" с целью "разрушения целостности страны". Он не сказал, какие именно силы организовали беспорядки, заявив, что это надо выяснить.
- Назарбаеву сейчас 81 год. Он возглавлял Казахстан около 30 лет, в 2019 году покинул пост президента, однако остался пожизненным главой Совета безопасности и правящей партии, а его родственники и приближённые продолжали занимать ведущие посты.
- В разгар протестов 5 января 2022 года Токаев объявил о своём вступлении в должность главы Совбеза. Лишь спустя несколько дней пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот оставил пост добровольно. Своих постов в последние дни лишились также некоторые родственники и приближённые бывшего президента. Всё это породило слухи и дискуссии о возможном конфликте Назарбаева с его преемником Токаевым, а также о судьбе и местонахождении самого Назарбаева.
- Протесты в Казахстане начались 2 января - первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" - "Старик, уходи!" - требование ухода Назарбаева из власти.
- На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахастана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. По просьбе Токаева в страну были введена России и её союзников. Спустя несколько дней, после завершения беспорядков, войска начали выводить. Назарбаев о вводе войск в своей речи не упомянул, он также не говорил о террористах.
- По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, подавляющее большинство - гражданские лица.
ЕСПЧ присудил €12,4 тысяч активисту, плюнувшему в портрет Путина
Европейский суд по правам человека присудил 29-летнему активисту чувашского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Дмитрию Каруеву 12,4 тысяч евро (1,1 миллиона рублей) компенсации. Его арестовали на 15 суток за плевок в портрет президента Владимира Путина. Об этом говорится на сайте суда.
ЕСПЧ признал, что российские власти нарушили право Каруева на свободу выражения мнения. Россия должна выплатить активисту 10 тысяч евро в качестве компенсации морального вреда и ещё 2,4 тысячи евро за судебные издержки.
В мае 2012 года Каруева осудили на пятнадцать суток за мелкое хулиганство во время акции у Дома правительства Чувашской Республики в Чебоксарах. Его соратник по партии организовал возложение портрета Путина с датами 1952-2012 годы, перевязанного белой лентой. К изображению активисты положили две гвоздики и рюмку водки с хлебом, после чего Каруев плюнул в портрет.
За акцией наблюдали сотрудники полиции. Активиста задержали и арестовали на 15 суток. На суде Каруев признался, что плюнул в портрет президента. По его словам, так активист хотел выразить протест против действий и политики Путина на посту президента и председателя правительства России. Путин был избран президентом на новый срок 4 марта 2012 года.
Суд признал Каруева виновным, посчитав, что его действия "демонстрировали вопиющее неуважение к обществу". По мнению суда, раз президент был избран народом, неуважение к нему означает неуважение к обществу.
Азербайджан запускает регулярные автобусные рейсы в Карабах
С 24 января будут запущены регулярные междугородние автобусные рейсы по направлениям Баку–Шуша, Баку–Агдам, Ахмедбейли–Шуша, Международный аэропорт Физули–Шуша, Барда–Агдам. Как сообщает агентство Trend, об этом сообщил на пресс-конференции заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахман Хумматов.
Он добавил, что на первом этапе Карабах смогут посетить только граждане Азербайджана.
«В будущем будут рассмотрены вопросы по допуску иностранных граждан на освобожденные территории. Что касается наших граждан, то приоритет будет отдаваться участникам первой и второй Карабахских войн, членам их семей, а также членам семей шехидов, гражданам старше 60 лет», – сказал Хумматов.
Заместитель начальника Главного управления общественной безопасности МВД Азербайджана Эльданиз Мамедов пояснил, что поездки по всем направлениям будут осуществляться на один день.
«В Агдаме в настоящее время отсутствует инфраструктура для проживания граждан. В Шуше такая инфраструктура в какой-то степени есть, но данный маршрут проживания не предусматривает. Поездки по всем направлениям будут осуществляться на один день, в тот же день граждане вернутся обратно. Возможность проживания, конечно, будет рассмотрена, но не на первом этапе», – сказал Мамедов.
Он добавил, что автобусы будут двигаться в сопровождении полиции на протяжении всего маршрута. Также в каждом маршрутном автобусе будет находиться сотрудник полиции.
Продажа билетов будет осуществляться онлайн на сайте yolumuzqarabaga.az. В целях обеспечения безопасности пассажиры будут застрахованы, за движением автобусов будет следить GPS-система.
Безопасность по маршрутам движения автобусов будет обеспечивать Агентство Азербайджана по разминированию.
РФ по объему денежных переводов в Грузию незначительно опередила Италию
Объем денежных переводов в Грузию в декабре 2021 года составил 229,5 млн долларов (711,1 млн лари), что на 14,9% (29,8 млн долларов) больше, чем за аналогичный период декабря 2020 года. Об этом сообщает Национальный банк Грузии.
95,2% денежных переводов в Грузию поступают из 21 крупнейшей страны-партнера, при этом из каждой из этих стран денежные переводы в декабре превысили 1 млн долларов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Пятерка стран, откуда в Грузию переводы чаще всего поступали в декабре 2021 года:
- Российская Федерация — 39,70 млн долларов (–2.48%)
- Италия — 37,88 млн долларов (+19.07%)
- США — 26,65 млн долларов (+19.46%)
- Греция — 20,49 млн долларов (–8.63%)
- Израиль — 17,65 млн долларов (+13.75%)
Согласно данным Национального банка, в декабре 2021 года из Грузии за границу было отправлено 33,3 млн долларов (103,3 млн лари), что на 35,1% больше, чем за аналогичный период декабря 2020 года.
КНДР провела четвёртые с начала года испытания ракет
КНДР провела испытания двух тактических управляемых ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. По официальным данным, снаряды точно поразили островную цель в море, к востоку от Корейского полуострова.
17 января об очередных, уже четвёртых в этом году, испытаниях КНДР сообщили Южная Корея и Япония. По данным южнокорейских военных запуск был произведён из района международного аэропорта Сунан недалеко от Пхеньяна.
14 января Северная Корея произвела запуск двух управляемых ракет с поезда. 5 и 11 января сообщалось об испытаниях гиперзвуковых ракет.
12 января Соединённые Штаты ввели санкции в отношении шести граждан Северной Кореи, одного россиянина и одной российской компании, обвинив их в поставках продукции из России и Китая для нужд оружейных программ Пхеньяна.
Южнокорейское агентство "Рёнхап" сообщало, что испытаниями 14 декабря Пхеньян предупредил США о более жёсткой реакции в связи с санкциями Вашингтона в ответ на пуски северокорейских ракет.
Больше новостей Радио Свобода в видеосюжете:
63 новых случая коронавируса выявили в Южной Осетии
Югосетпотребнадзор самопровозглашенной республики Южная Осетия за сутки выявил 63 новых заболевших коронавирусом (в конце рабочей недели их было 50).
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 300 жителей республики, 10 человек сняты с учета медиков. Количество инфицированных с начала пандемии выросло до 10 535, выздоровели 10 235», – заявили в ведомстве агентству «Рес».
Как сообщалось ранее, с начала января в Южной Осетии наблюдается рост числа заражений коронавирусом.
Накануне стало известно о выявлении первых случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса в Северной Осетии.c
Литва внесла средства в фонд для пострадавших от российско-грузинской войны
Литва внесла добровольный вклад в программу Международного уголовного суда (МУС) для пострадавших от российской агрессии в 2008 году в Грузии, говорится в заявлении Министерства иностранных дел балтийской республики.
В сообщении указывается, что пожертвование в размере 20 тысяч евро выделено для поддержки программы Целевого фонда для потерпевших, которая будет запущена в этом году.
«Жертвы российской агрессии в Грузии в 2008 году до сих пор страдают от физических и психологических травм, им по-прежнему нужна помощь, лечение и материальная поддержка», – заявил посол Литвы в Нидерландах Видмантас Пурлис.
Также отмечается, что фонд «приветствовал решение Литвы добровольно внести свой вклад в программу».
В литовском министерстве пояснили, что фонд осуществляет возмещение ущерба, предписанное Международным уголовным трибуналом, и обеспечивает физическую и психосоциальную реабилитацию или материальную помощь жертвам особо тяжких преступлений (геноцид, преступления против человечности, военные преступления и агрессия). Помощь пострадавшим оказывается после проведения расследования, пишет портал rubaltic.ru.
- В декабре 2020 года сообщалось о начале трехлетней программы помощи жертвам августовской войны на сумму 600 тысяч евро.
- Международный уголовный суд проводит расследование «ситуации в Грузии за период с 1 июля по 10 октября 2008 года в связи с военными преступлениями и преступлениями против человечности, предположительно, совершенными в Южной Осетии и вокруг нее» с января 2016 года.
NYT: Россия начала эвакуировать семьи дипломатов из Киева и Львова
Дипломатам в двух российских консульствах приказано подготовиться к выезду с территории Украины. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Службы безопасности Украины.
Собеседник издания утверждает, что 18 человек, в основном дети и жены российских дипломатов, покинули Украину 5 января. Ещё около 30 человек уехали из посольства России в Киеве и консульства во Львове в последующие дни.
Официальный представитель США сообщил, что Вашингтон знал о готовящейся эвакуации. "У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России в Украине в конце декабря и начале января", — говорится в заявлении.
Сокращение численности посольства России может быть "отчасти пропагандой, отчасти подготовкой к надвигающемуся конфликту или отчасти уловкой, или же все три сценария сразу", пишет газета со ссылкой на украинских и американских чиновников.
При этом в Вашингтоне считают, что президент России Владимир Путин ещё не принял решение о вторжении, говорится в статье.
В МИД России в ответ на просьбу прокомментировать публикацию заявили, что российское посольство в Киеве работает в штатном режиме, сообщает "Интерфакс".
С осени прошлого года в СМИ начали появляться сообщения со ссылкой на данные разведки о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и другие страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток.
Первый раунд международных переговоров по требованиям России прошёл на минувшей неделе в Женеве и Брюсселе. Стороны назвали консультации серьёзными и откровенными, но подчеркнули, что значительные разногласия между ними сохраняются. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков по итогам переговоров заявил, что они прошли неудачно.
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Handelsblatt: ЕС и США отказались от идеи отключить Россию от SWIFT
Страны Европы и США больше не рассматривают в качестве санкций против России отключение страны от системы межбанковских переводов SWIFT, сообщает немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на правительственные источники.
Вместо этого обсуждается введение адресных экономических санкций против крупных российских банков.
Как пишет газета, отключение России от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и "способствовать в среднесрочной перспективе развитию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать".
- 12 января демократы в Сенате США представили проект закона о санкциях в отношении высокопоставленных российских официальных лиц, включая президента Владимира Путина, а также против ключевых банковских структур России на случай, если Москва начнёт военные действия против Украины.
- Западные СМИ сообщают о готовящемся вторжении с осени 2021 года. Российские власти отрицают возможность вторжения и заявляют, что перемещение военных внутри страны – это "суверенное право" России. Сообщения о вторжении Москва называет "безосновательным нагнетанием напряженности".
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ЕСПЧ закрыл дело об убийстве Натальи Эстемировой
Европейский суд по правам человека отказался передавать дело об убийстве правозащитницы и журналистки Натальи Эстемировой на дополнительное рассмотрение в Большую палату. Это значит, что вынесенное ранее постановление, в котором не удалось установить причастность властей России к убийству Эстемировой, утверждено окончательно.
Отправить дело на дополнительное рассмотрение просила сестра Натальи Эстемировой Светлана, сообщает "Новая газета".
31 августа 2021 года ЕСПЧ вынес решение по делу об убийстве Эстемировой. Он признал, что российские власти нарушили статью о праве на жизнь Европейской конвенции, а также не провели эффективного расследования. Вместе с тем, суд счел недоказанной причастность к этому преступлению властей Чечни. ЕСПЧ обязал Россию выплатить сестре убитой 20 тысяч евро.
- Наталья Эстемирова была сотрудницей грозненского офиса Правозащитного центра "Мемориал" (в РФ организация внесена в список иноагентов). В июле 2009 года Эстемирова была похищена у своего дома в Грозном, позже её тело со следами пулевых ранений нашли в Ингушетии.
- Следствие в России назвало убийцей Эстемировой участника незаконного вооруженного формирования Алхазура Башаева, который также был вскоре убит.
- Правозащитники утверждают, что адекватного расследования не было проведено.
Число выявленных случаев коронавируса в Грузии превысило миллион
Число выявленных за время пандемии случаев коронавируса в Грузии превысило миллион.
Как сообщается на правительственном сайте stopcov.ge, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 006 864, выздоровели – 934 667, скончались – 14 512.
За минувшие сутки в Грузии выявили 7521 новый случай коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что на пике волны распространения омикрон-штамма суточный прирост случаев коронавируса в Грузии может приблизиться к 60 тысячам, из которых около 20-30% случаев будут подтверждаться лабораторно.
Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля 2020 года. С тех пор в стране прошло несколько волн распространения заболевания.
Грузия обновила рекорд по числу новых заражений коронавирусом
За сутки в Грузии выявили 7521 новый случай коронавируса. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
Ранее рекорд по приросту случаев коронавируса был установлен 18 августа прошлого года – 6208.
Накануне провели 56 367 тестов: PCR-тестов – 17 475, экспресс–тестов на антиген – 38 892. По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 13,34%, за последние 14 дней составляет 10%, за неделю – 10.26%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 14 512. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался еще 31 пациент.
Выздоровели еще 3160 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 006 864, выздоровевших – 934 667.
В настоящее время в Грузии 57 659 активных случаев инфицирования, 4465 пациентов лечатся в клиниках, 1015 – в тяжелом состоянии.
За сутки вакцинированы от коронавируса 9290 человек, всего использовано вакцин – 2 622 459.
Ранее глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявил, что на пике волны распространения омикрон-штамма суточный прирост случаев коронавируса в Грузии может приблизиться к 60 тысячам, из которых около 20-30% случаев будут подтверждаться лабораторно.
Коронавирус в Абхазии: 145 новых случаев инфицирования, 3 - летальных
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 555 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 145 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 82 пациента. Состояние 24 человек оценивается как тяжелое, 61 пациента – средней степени тяжести.
- В гудаутском ковид-госпитале скончались три женщины 68, 75 и 82 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 39 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 20 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 7 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 25, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 39 885 человек. Зарегистрировано 575 летальных случаев. Выздоровели 33 784 человека.
Кандидат в президенты Франции Земмур оштрафован на 10 тысяч евро
Крайне правый кандидат в президенты Франции Эрик Земмур оштрафован на 10 тысяч евро за разжигание расовой ненависти, пишет газета Le Monde.
В сентябре 2020 года в эфире телеканала СNews Земмур назвал детей мигрантов, приехавших без сопровождения, «ворами», «убийцами» и «насильниками», добавив, что их нужно высылать из страны. Прокуратура посчитала, что подобные высказывания нарушают допустимые рамки свободы выражения мнений.
Земмур во время оглашения приговора в суде не присутствовал. Комментируя решения в социальных сетях, он написал, что необходимо покончить с системой, которая давит на свободу слова и демократические дебаты.
«Эта система производит преступные убеждения промышленным способом. Необходимо срочно изгнать идеологию из судов», – заявил Земмур. Его адвокаты намерены обжаловать решение суда.
- 63-летний Эрик Земмур – французский журналист и публицист –дважды судим за разжигание ненависти.
- Согласно опросам общественного мнения, которые проводились в течение нескольких недель прошлого года, Земмур мог занять второе место на президентских выборах во Франции, которые состоятся в апреле 2022 года, уступив нынешнему президенту Эммануэлю Макрону. Однако с тех пор его поддержка ослабла.
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