США впервые ввели санкции против платформы по обмену криптовалют

США впервые ввели санкции в отношении платформы по обмену криптовалют SUEX. Об этом сообщило Министерство финансов США.

В заявлении Минфина говорится, что криптобиржа через филиалы в России позволяла делать незаконные платежи при кибератаках. Для этого было задействовано как минимум восемь типов программ-вымогателей.

По данным американских властей, более 40 процентов известных транзакций SUEX были связаны с незаконными организациями. Такие криптобиржи способствуют незаконной деятельности для получения собственной незаконной прибыли, сообщает Минфин США.

С момента образования в 2018 году SUEX перевела криптовалюту на сумму на сотни миллионов долларов – в основном в биткоинах. В 2020 году платежи хакерам-вымогателям, мошенникам и операторам даркнета превысили 400 миллионов долларов – это в четыре раза больше по сравнению с 2019 годом.

Внебиржевой брокер криптовалюты SUEX юридически зарегистрирован в Чехии, но в стране не присутствует. Биржа работает в филиалах в Москве и Санкт-Петербурге, а также в некоторых других регионах России и на Ближнем Востоке. SUEX утверждает, что может конвертировать активы в криптовалюте в наличные в этих филиалах и выводить в физические активы, такие как недвижимость, автомобили и яхты.