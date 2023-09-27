Соединенные Штаты ввели безвизовый въезд для граждан Израиля

Гражданам Израиля больше не потребуются визы, чтобы посетить США. Объявление о введении безвизового въезда появилось в среду на сайте Госдепартамента. Израиль стал 41-й страной, включенной США в программу безвизового въезда.

Израильтяне с биометрическими паспортами смогут находиться в США до 90 дней подряд в туристических и деловых поездках. Однако до полета им необходимо зарегистрироваться в электронной системе ESTA и в течение максимум 72 часов получить подтверждение, необходимое для посадки в самолет.

Со своей стороны, США ожидают от Израиля беспрепятственного допуска в страну всех своих граждан - в том числе и палестинских обладателей американских паспортов, живущих на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, сообщила поверенная в делах США в Израиле Стефани Халетт. Сейчас израильские службы безопасности нередко отказываются их пропускать.

Безвизовый въезд для израильтян в США начнется с 30 ноября этого года.