США ввели санкции против депутатов Госдумы и неё самой

Соединённые Штаты в четверг ввели новые санкции в связи с российским вооружённым вторжением в Украину.

В санкционный список попали 328 депутатов Госдумы России и сама Госдума как учреждение.

Также в списке, помимо прочих, глава "Сбера" Герман Греф, супруга миллиардера Геннадия Тимченко, руководители ряда оборонных предприятий России, несколько десятков компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Всего в новом списке более 400 физических и юридических лиц, сообщил президент США Джо Байден.

Санкции предусматривают заморозку активов, а для физических лиц - запрет на въезд в США. Кроме того, американским физическим и юридическим лицам запрещено вести дела с включёнными в санкционные списки.

Также, по сообщению министерства финансов США, предметом санкций могут стать транзакции с участием золотых запасов российского Центробанка. Ранее США и другие страны Запада заморозили часть валютных резервов Банка России.

Ранее о новых санкциях объявила Великобритания. В санкционный список попали Герман Греф, Олег Тиньков, Альфа-Банк, РЖД и другие лица и предприятия. Ожидается, что по итогам саммита "группы семи" (G7) в четверг будет принято решение о новом международном механизме по борьбе с попытками обхода санкций.

Всего с момента вторжения 24 февраля США и их союзники ввели в действие несколько пакетов экономических и персональных санкций. Россия продолжает боевые действия против Украины.