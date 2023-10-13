Соединенные Штаты ввели блокирующие санкции в отношении двух компаний из Турции и ОАЭ, чьи суда перевозили российскую нефть, продающуюся выше ценового потолка. Их имущество признано заблокированным, блокируются и любые структуры, которые контролируют попавшие под санкции компании, говорится в сообщении Минфина США.

Ценовой потолок в 60 долларов за баррель был введён странами Семёрки в декабре 2022 года для ограничения доходов Кремля во время войны в Украине.

Как говорится в сообщении Минфина США, принадлежавший компании из ОАЭ танкер "Приморье" перевозил российскую нефть, продавшуюся за 75 долларов за баррель, а танкер "ЯсаГолден Босфор" турецкой компании перевозил российскую нефть, продающуюся дороже 80 долларов. Владельцы судов пользовались услугами американских компаний, что позволяет обвинить их в нарушении санкций.

Независимые исследования показывают, что большую часть танкерной нефти Россия продаёт по ценам, выше установленного потолка. Её средняя цена в сентябре, по оценке российского правительства, оказалась больше 83 долларов за баррель. В конце сентября глава Минфина США Джанет Йеллен сообщила, что страны G7 готовы ужесточить правила для борьбы с уклонением от санкций.