Соединенные Штаты вводят запрет на импорт российской нефти

США вводят запрет на импорт российской нефти и других энергоносителей. Новые санкции усилят давление на Кремль в ответ на вооруженное вторжение России на территорию Украины. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден.

По словам Байдена, решение Вашингтона станет еще одним мощным ударом по руководству президента России Владимира Путина. «Мы не будем финансировать путинскую войну», - сказал президент США.

Байден уточнил, что ограничения в отношении России приведут к росту цен на энергоносители в США и пообещал сделать все, чтобы минимизировать издержки американцев.

Президент призвал бизнес не допускать резкого роста цен, подчеркнув, что власти будут бороться со спекулянтами.