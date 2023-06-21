США выделят ещё 1.3 млрд долларов на восстановление Украины

Соединенные Штаты выделят дополнительные один миллиард 300 миллионов долларов на восстановление Украины после российского вторжения. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на открывшейся в среду в Лондоне международная конференция, посвященной послевоенному восстановлению украинской экономики.

Большая часть выделенных Вашингтоном средств будет направлена на восстановление энергосистемы страны и критически важной инфраструктуры. В частности, 520 миллионов долларов пойдут на модернизацию энергосети, отметил Блинкен.

«Восстановление – это закладка фундамента для процветания Украины как безопасной, независимой страны, полностью интегрированной с Европой, связанной с рынками по всему миру», – добавил Энтони Блинкен. Это также означает борьбу с коррупцией, хотя западные союзники Украины не связывают финансирование напрямую с противодействием этому злу. Блинкен заявил, что послевоенной Украине будет нужна «максимально сильная экономика и максимально сильная демократия», чтобы привлечь инвестиции, которые ей понадобятся.

По словам участников конференции, она призвана одновременно стать форумом по сбору средств для возрождения украинской экономики и сигналом для России, что союзники Киева настроены на долгосрочную перспективу.

Британский премьер Риши Сунак объявил на конференции, что Лондон предоставит кредитные гарантии на сумму 3 миллиарда долларов в течение трех лет по кредитам Украине от Всемирного Банка. Эти деньги пойдут на финансирование работы государственных учреждений Украины, в том числе школ и больниц.

«Как мы наблюдали в Бахмуте и Мариуполе, то, что Россия не может забрать, она уничтожает. И то же самое они хотят сделать с экономикой Украины», — говорится в заявлении британского премьер-министра.

Кроме того, Британия выделит ещё 250 миллионов фунтов на инвестиции в Украине.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о прогрессе Киева на пути к реформам и добавила, что договоренность по новому плану финансовой помощи Украине может быть достигнута в обозримом будущем.

«Цель близка. Мы хотим объединить реформы в Украине с инвестициями ЕС. Предложенное нами финансирование в размере до 50 миллиардов евро обеспечит поддержку Украины до 2027 года», – написала фон дер Ляйен в твиттере.

Сегодня же к участникам конференции по видеосвязи обратился президент Украины Владимир Зеленский.

В ближайшей перспективе Украине нужно 14 миллиардов долларов от международных доноров, чтобы пережить этот год, считает Всемирный банк. Эти деньги пойдут на основные социальные расходы, такие как пенсионные выплаты, здравоохранение и зарплаты врачам и учителям. Они также помогут профинансировать срочный ремонт инфраструктуры, имеющей решающее значение для функционирования разрушенной экономики.

По данным Всемирного банка, на восстановление Украины, пострадавшей во время российского вторжения, требуется не менее 350 миллиардов долларов.По оценкам главы Еврокомиссии, ущерб, нанесенный Украине, оценивается в 600 миллиардов евро. Президент Украины Владимир Зеленский называет сумму более чем в один триллион долларов.