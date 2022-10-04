США выделят Украине новую военную помощь в 625 миллионов долларов

Вашингтон выделит Киеву новый пакет военной помощи в размере 625 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Украине будут поставлены дополнительные вооружения и оборудование, включая 4 реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы, бронетехнику и транспортные средства. По данным Reuters, Киев получит 200 устойчивых к подрыву на мине тактических колесных машин (MRAP).

Байден в беседе в очередной раз подчеркнул, что Вашингтон никогда не признает российскую аннексию украинских территорий.

Президент США приветствовал сделку по вывозу продовольствия из украинских портов, заключённую летом при посредничестве Турции, и призвал к продолжению поставок зерна и других продуктов на мировые рынки.

Офис Зеленского разговор президентов пока не прокомментировал.

Разговор президентов двух стран произошёл на фоне аннексии Россией украинских территорий по итогам так называемых референдумов. Их итоги, по последним данным, признала только Северная Корея. Большинство стран мира ранее заявили, что аннексию не признают.