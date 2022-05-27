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США выиграли суд по аресту на Фиджи российской яхты
Соединенные Штаты в пятницу выиграли последний суд по аресту принадлежащей России суперяхты стоимостью 325 миллионов долларов на Фиджи, и теперь дело, может быть направлено в высшую судебную инстанцию этого островного государства в Океании, передаёт Associated Press
Апелляционный суд Фиджи отклонил жалобу представителя компании, которая владеет яхтой по документам. Он утверждал, что в соответствии с законами Фиджи о взаимопомощи США не обладают юрисдикцией для ареста судна, по крайней мере, до тех пор, пока суд не разберется, кому на самом деле принадлежит "Амадея".
США утверждают, что яхта принадлежит российскому миллиардеру и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, попавшему под западные санкции. По информации американских властей, Керимов тайно купил "Амадею" в прошлом году через подставные компании. Ордер на обыск после задержания яхты на Фиджи обнаружил электронные письма, свидетельствующие о том что дети Керимова были на борту судна в этом году и что экипаж использовал кодовые имена G0 для Керимова, G1 для его жены, G2 для дочери и так далее, сообщили в ФБР.
Представитель компании утверждает, что владельцем суперяхты является бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов.
США признают, что по документам, "Амадея" может принадлежать Худайнатову, однако, напоминают, что он является владельцем ещё более крупной яхты "Шехерезада", которую связывают с президентом России Владимиром Путиным.
Общая стоимость двух суперяхт превышает один миллиард долларов. ФБР полагает, что Худайнатова используют как "чистого", не попавшего под санкции владельца, чтобы скрыть истинных бенефициаров.
Это дело высветило сложную правовую ситуацию, в которой оказались американские власти, пытаясь наложить арест на активы российских олигархов по всему миру в ответ на вторжение России в Украину. А именно, как далеко распространяется юрисдикция США.
Яхта "Амадея" была задержана в порту Фиджи 14 апреля. На судне длиной примерно с футбольное поле, есть аквариум с живыми омарами, пианино с ручной росписью, бассейн и большая вертолетная площадка.
Ордер на арест был выдан судом США по округу Колумбия, который установил, что "Амадея" подлежит конфискации на основании нарушения законодательства США, в том числе закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях".
Сулеймана Керимова 15 марта внесли в санкционные списки Великобритании и Евросоюза, как человека, получавшего крупные суммы от приближённого Путина, музыканта Сергея Ролдугина. В санкционный список США Керимова включили ещё до начала войны в Украине. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 15 миллиардов долларов.
Другие новости дня
Медоев ответил Зурабишвили: «В Южной Осетии нет граждан Грузии»
В самопровозглашенной республике Южная Осетия прокомментировали заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили, сделанные в День независимости Грузии.
Зурабишвили, в частности, назвала российской провокацией планы о проведении референдума о вступлении Южной Осетии в состав РФ.
«Что касается адресованных в адрес России слов, то это есть ничто иное как дежурная отработка антироссийской темы перед заокеанскими спонсорами Грузии», – заявил и.о. главы югоосетинского МИДа Дмитрий Медоев.
Он прокомментировал и слова Зурабишвили о том, что Грузия войной и силой ничего не планирует против Южной Осетии и Абхазии. При этом жителей самопровозглашенных республик она назвала «нашими гражданами».
«Похоже на правду. Проживающие в Грузии граждане осетинской национальности, возможно и не подвергнутся бомбардировкам грузинскими Байрактарами. Однако если госпожа Зурабишвили имела в виду Южную Осетию или Абхазию, то здесь в текст выступления вкралась явная ошибка в выборе адресата данного послания. Тем более, что в Южной Осетии нет граждан Грузии и это общеизвестно», – сказал Медоев.
Как пишет агентство «Рес», югоосетинский министр вспомнил заявление грузинского чиновника, сказанное, по его словам, перед войной 2008 года: «Мамой клянусь – не собираемся воевать».
«Чего ожидать от такого же заявления госпожи Зурабишвили в этот раз?», – отметил Медоев.
Ранее глава абхазского МИДа Инал Ардзинба также заявил, что «пацифистская риторика грузинских властей вызывает сомнения».
США и Тайвань объявят о переговорах по новому сотрудничеству
США и Тайвань планируют объявить о переговорах по укреплению сотрудничества. Они могут договориться об упрощении торговых процедур, логистических цепочек и торговли сельхозпродукцией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Условия возможного соглашения близки к рамочной договоренности по экономическому взаимодействию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, которая была анонсирована президентом США Джо Байденом ранее на этой неделе, пишет Bloomberg. По данным агентства, изначально Тайвань должен был войти в соглашение, но ряд стран выступили против из-за опасений реакции Китая.
Как отмечают источники Bloomberg, возможное соглашение будет за рамками существующего между США и Тайванем соглашения в сфере торговли и инвестиций.
Вчера госсекретарь США Энтони Блинкен в речи, посвященной политике США в отношении Китая, заявил, что США продолжат придерживаться политики "одного Китая". При этом Блинкен добавил, что в случае "конкретных шагов" Пекина в сторону Тайваня Вашингтон будет готов ответить на них.
Блинкен подчеркнул, что США будут защищать свои интересы и конкурировать с Китаем, инвестируя в инновации и укрепляя связи с союзниками во всем мире.
После вторжения России на территорию Украины США опасаются, что Пекин использует сценарий нападения для урегулирования споров о территориальной принадлежности Тайваня. Пекин считает остров своей территорией. США не признают независимость острова, но имеют с ним соглашение, по которому могут поставлять оружие для самообороны.
В Приморье группа депутатов от КПРФ выступила против войны
Группа депутатов Законодательного собрания Приморского края составила обращение к президенту Владимиру Путину с требованием прекратить так называемую "специальную военную операцию" и вывести войска с территории Украины. Обращение четырёх депутатов от КПРФ на заседании регионального парламента зачитал депутат Леонид Васюкевич, сообщает Newsbox.24.
По словам Васюкевича, на фоне значительных потерь российские войска не смогут добиться успеха военным путем. "Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране будет больше. В ходе военной операции гибнут и становятся инвалидами молодые люди, которые могли бы принести огромную пользу нашей стране", - сказал депутат.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который выступал с отчетом о деятельности за прошлый год, потребовал вывести из зала Васюкевича и Геннадия Шульгу, который поддержал коллегу по фракции. "Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник", - цитирует Кожемяко "Коммерсантъ".
Депутаты Законодательного собрания лишили Васюкевича и Шульгу права голоса на текущем заседании. Глава фракции КПРФ Анатолий Долгачев назвал действия однопартийцев "демаршем", а также заявил, что "они порочат честь КПРФ такими заявлениями". Он пообещал дать оценку их действиям и принять "самые жесткие меры".
Депутаты Приморского законодательного собрания Леонид Васюкевич, Геннадий Шульга и Наталья Кочугова на момент публикации не ответили на запрос Сибирь.Реалии, депутат Александр Сустов отказался от комментариев.
Россия и Китай наложили вето на санкции Совбеза ООН против КНДР
Россия и Китай наложили вето во время голосования в Совете Безопасности ООН на инициативу США ввести дополнительные санкции против Северной Кореи в связи с возобновлением запусков баллистических ракет. Это стало первым в истории Совета Безопасности публичным расколом по поводу северокорейских санкций, начиная с 2006 года, когда в отношении Пхеньяна были введены первые ограничительные меры.
Остальные 13 членов Совбеза ООН поддержали разработанную США резолюцию. В ней предлагалось запретить экспорт нефти и табака в КНДР – северокорейский лидер Ким Чен Ын является заядлым курильщиком. Кроме того, предлагалось включить в санкционный список хакерскую группировку Lazarus, которая, по утверждениям США, связана с Северной Кореей.
Голосование состоялось на следующий день после того, как Северная Корея запустила три ракеты, в том числе свою самую мощную на сегодняшний день межконтинентальную баллистическую ракету.
За последние 16 лет Совет Безопасности ООН неоднократно ужесточал санкции, чтобы прекратить финансирование северокорейских программ создания ядерного оружия и баллистических ракет. В последний раз международные санкции против Пхеньяна расширяли в 2017 году.
Журналиста Белорусской службы РС обвинили в создании экстремисткой организации
Внештатному сотруднику Белорусской службы Радио Свобода Андрея Кузнечика в Могилёве предъявлено обвинение по уголовной статье о создании экстремистской организации. Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".
По сообщению "Весны", дело журналиста будет рассматривать Могилёвский областной суд. Процесс начнётся в июне и пройдёт в закрытом режиме.
Андрея Кузнечика задержали 25 ноября 2021 года во время велопрогулки в Минске. В квартире журналиста провели обыск, были изъяты телефоны, компьютеры и наличные деньги. На следующий день суд обвинил Кузнечика в мелком хулиганстве и приговорил его к десяти суткам ареста. После окончания этого срока журналисту ещё дважды давали по десять суток по той же статье. Кузнечик себя виновным в хулиганстве не признал.
В середине декабря журналист должен был выйти на свободу, однако его снова задержали в СИЗО. Родственникам Кузнечика сообщили, что против него возбуждено уголовное дело, но не уточнили, по какой статье. В мае 2022 года стало известно, что Кузнечика перевели из минского СИЗО в могилёвскую тюрьму.
Пока Кузнечик находился в СИЗО, белорусский суд признал экстремистскими каналы Белорусской службы Радио Свобода в Telegram и YouTube. 23 декабря стало известно, что саму редакцию также признали экстремистским.
- В июле 2021 года в Минске силовики разгромили офис белорусской службы Радио Свобода. Несколько журналистов были задержаны, позже их отпустили под подписку о невыезде.
- В декабре президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) призвал освободить Кузнечика. "ндрею должно быть позволено незамедлительно вернуться к его семье. Журналистика не преступление", — говорилось в обращении корпорации.
26 мая в Вашингтоне объявили Днем независимости Грузии
Мэр столицы США Вашингтона объявила 26 мая в городе Днем независимости Грузии. Об этом говорится в заявлении Мюриел Баузер, в котором она поздравляет Грузию с главным государственным праздником и приветствует назначение нового посла в США Давида Залкалиани.
«Грузинская община является важной частью социальной структуры Вашингтона. Грузинский центр, как благотворительная организация, основанная иммигрантами первого поколения, приехавшими в Соединенные Штаты с мечтой о лучшей жизни, дает возможность ознакомиться с прекрасной культурой и историей этой страны.
Округ Колумбия имеет честь и рад приветствовать нового посла Грузии, бывшего вице-премьера и министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани.
Посол Залкалиани устроит прием 9 июня в связи с Днем независимости и 30-летием дипломатических отношений между Грузией и США», – сказано в обращении.
Как пишет СОВА, заявление мэра Вашингтона в своем Twitter выложил сам Залкалиани.
Он также написал: «Рад видеть, что Вашингтон отмечает День независимости Грузии вместе с нами. Я благодарен мэру Вашингтона Баузер за объявление 26 мая Днем независимости Грузии в Вашингтоне и за прием в прекрасной столице Соединенных Штатов».
Лукашенко объявил о создании нового оперкомандования ВС Беларуси
В вооруженных силах Беларуси будет создано южное оперативное командование, заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством министерства обороны в четверг, 26 мая, в Минске.
"Военное давление на нас, мы уже видим, будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине", – сказал Лукашенко, добавив, что страна вынуждена "отрабатывать защиту южных рубежей".
- Формально Беларусь не участвует в войне в Украине, но Россия использует её территорию и железнодорожные пути, чтобы формировать эшелоны и переправлять вооружение.
- 26 мая в Верховную Раду Украины был внесён законопроект об изъятии белорусской собственности за предоставление России территории для населения авиационных и ракетных ударов.
Абрамович официально продал футбольный клуб «Челси»
Российский миллиардер Роман Абрамович официально продал английский футбольный клуб "Челси" консорциуму Тодда Бёли. Об этом сообщает Companies House (Единый государственный реестр юридических лиц Великобритании).
Ранее сделку одобрило правительство Великобритании и руководство английской Премьер-лиги. Сообщается, что власти страны получили юридические гарантии того, что Абрамович не получит выгоды от продажи "Челси". Активы российского миллиардера в Великобритании находятся под санкциями из-за российского военного вторжения в Украину. Сумма сделки составляет 4,25 миллиарда фунтов стерлингов - это около 5 миллиардов евро. Сообщается, что эти средства будут направлены на благотворительность.
Тодд Бёли – совладелец бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс". Помимо него в сделке участвуют американский бизнесмен Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.
- Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При нем команда выиграла 21 трофей. Журнал Forbes писал, что клуб должен миллиардеру два миллиарда долларов.
- Роман Абрамович регулярно занимал высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует.
Пентагон: армия РФ потеряла в боях не менее 1000 танков и 36 самолетов
Армия России добивается "постепенных успехов" в Украине, хотя уже понесла огромные потери. Об этом на условиях анонимности заявил 26 мая высокопоставленный представитель министерства обороны США, подчеркнув, что пока ситуацию на фронте нельзя называть "патовой".
По его словам, хотя украинские войска пока удачно оказывают "жесткое сопротивление", Россия продолжает наносить тяжелые удары по подразделениям ВСУ и по разным объектам и городам в Донбассе.
Чиновник Пентагона отметил и то, что украинская армия "также добивается постепенного прогресса вокруг Харькова", и что в результате контратак ей удалось отвоевать ряд территорий, на которые Россия претендовала в течение последних 90 дней.
У министерства обороны США есть данные о тос, что армия РФ потеряла в боях сначала войны не менее 1000 танков, 36 самолетов и более 50 вертолетов – однако она всё равно имеет большое преимущество перед ВСУ в технике и живой силе. По словам американского военного, сейчас в Украине действуют 110 российских батальонно-тактических групп, и российские подразделения смогли значительно продвинуться в направлении Славянска и Краматорска.
Чиновник Пентагона упомянул недавнее решение Минобороны России – разрешить вступать в армию мужчинам в возрасте старше 50 лет. Ранее этот возрастной ценз не превышал 40 лет. "Мы продолжаем наблюдать за тем, как Москва пытается найти разные способы пополнения своей живой силы на фронте", – сказал он.
Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
Английский музыкант, один из основателей и клавишник группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в четверг в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на странице группы в твиттере.
Причины смерти не сообщаются. "Мы потрясены и преисполнены всепоглощающей грустью из-за безвременной смерти нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера." - говорится в сообщении Depeche Mode.
Флетчер занимался музыкой с конца 70-ых годов. Тогда он играл на бас-гитаре в группе No Romance in China. Позднее музыкант переехал в город Базилдон, где основал группу Composition of Sound вместе с Винсом Кларком и Мартином Гором. Через некоторое время к ним присоединился вокалист Дейв Гаан, а саму группу переименовали в Depeche Mode.
AP: Запад может снять санкции с российских бизнесменов в обмен на помощь Украине
Министр финансов Канады Христя Фриланд предложила отменять санкции против российских бизнесменов в обмен на финансовую помощь на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Со слов собеседников агентства, Фриланд подняла этот вопрос на встрече министров финансов стран-членов "Группы семи" (G7) на прошлой неделе, после того, как обсудила его с "российскими олигархами". Фриланд знакома с некоторыми из них ещё со времен журналистской работы в Москве, где она возглавляла московское бюро газеты Financial Times.
Представители Украины знали об обсуждении этого вопроса, отметил источник агентства. Запад, по его словам, заинтересован в том, чтобы российские олигархи "отмежевались" от президента Путина и в то же время обеспечивали финансирование Украины.
Собеседник агентства подчеркнул, что пока это только предложение, никаких решений не принято. Такой вариант, как отмечает АР, может помочь устранить юридические препятствия для властей тех стран (например, Германии), где процедура конфискации замороженных активов очень сложная. Если российские бизнесмены добровольно откажутся от части своего имущества за рубежом, это упростит задачу, считают собеседники агентства.
После российского вторжения в Украину Евросоюз, США, Великобритания и другие страны начали вводить санкции в отношении России, в том числе против бизнесменов. На сегодняшний день под них попали более 30 представителей крупного российского бизнеса. По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили активы россиян на сумму почти в 10 миллиардов евро.
В Ереване сторонники оппозиции собрались у здания правительства
Сторонники оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, собрались сегодня перед зданием правительства. Они пришли туда маршем с площади Франции, сообщает Радио Азатутюн.
Депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан», вице-спикер НС Ишхан Сагателян сказал, что они пришли к зданию правительства, так как там запланирована встреча премьер-министра и президента Черногории. Он также заявил, что этим шагом они пытаются показать, что правительство не имеет никакого мандата на ведение переговоров и достижение договоренностей от имени армянского народа.
К зданию правительства также стянуты большие силы полиции.
- Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца апреля, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
- Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.
Путин: Россия готова экспортировать зерно, если Европа снимет санкции
Россия готова внести значительный вклад в преодоление мирового продовольственного кризиса, если Запад снимет санкции, введенные из-за войны в Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 26 мая, в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, передает Reuters.
Главы стран обсудили ситуацию в Украине, продовольственный кризис и его влияние на бедные страны. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова экспортировать зерно и удобрения, если условия будут выполнены.
Кремль сообщил, что Путин рассказал Марио Драги о предпринятых «шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона».
Помимо этого российский президент гарантировал Марио Драги бесперебойные поставки газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам.
Других подробностей звонка не сообщается.
Кроме того, 26 мая посольство Италии в России заявило, что приостанавливает прием документов на визы из-за высылки дипломатов, а также санкций Центробанка России против банка, который обслуживает транзакции по оплате консульского сбора.
- По данным Государственного департамента США, до войны поставки пшеницы из России и Украины составляли почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым в мире экспортером пшеницы.
- Черное и Азовское моря контролируется российскими военными кораблями. Первого мая министерство инфраструктуры Украины решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона, пока эти территории не будут освобождены.
- Страны «Группы семи» заявили, что Россия использует сложившуюся на рынке зерна ситуацию в качестве инструмента «гибридной войны». В марте ООН зафиксировала рост цен на продукты более чем на 12 процентов. Это стало рекордом с 1990 года.
Суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение 115 не поехавших в Украину росгвардейцев
Военный суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение 115 сотрудников Росгвардии, которые отказались ехать воевать в Украину. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд установил, что истцы отказались выполнять служебное задание и самостоятельно отбыли к постоянному месту службы. Уволены они были за нарушение внутреннего устава и условий контракта.
При этом некоторые из военнослужащих говорят, что были готовы остаться в Украине, если бы командование прямо им это приказало. Среди собеседников издания также оказался солдат, который поступил на службу накануне и еще не успел подписать контракт — его тоже уволили, — сообщала редакция Кавказ.Реалии.
Россия, с точки зрения властей, не находится в состоянии войны с Украиной, бойцы Росгвардии не обязаны участвовать в операциях за границей, уверены многие юристы. На этом основании многие сотрудники ведомства отказываются участвовать в боевых действиях.
В апреле глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказывал об обращениях военных и сотрудников Росгвардии из 17 городов России, жалующихся, что их пытаются заставить участвовать в боевых действиях.
Войска Росгвардии могли понести тяжёлые потери в Украине, следует из сообщений украинских источников. В начале марта в разбитой колонне войск под Харьковым были обнаружены тела росгвардейцев, снаряжение которых было подготовлено не для боевых действий, а для разгонов уличных демонстраций.
По всей видимости, их командование рассчитывало, что они не будут воевать, а будут контролировать уже завоёванные или сдавшиеся территории.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
Двум военным РФ грозит 12 лет тюрьмы за обстрел украинских посёлков
Украинская прокуратура запросила 12 лет лишения свободы для двух пленных российских солдат-контрактников, обстрелявших жилые дома в Харьковской области. Ранее оба военнослужащих признали свою вину. 12 лет - максимальный срок по статье о нарушении законов и обычаев войны, по которой их судят.
В четверг Котелевский районный суд Полтавской области в Украине продолжил рассматривать дело Александра Бобыкина и Александра Иванова. Как сообщает издание The Guardian, в ходе заседания военнослужащие признали, что служили в артиллерийском подразделении, которое вело огонь по целям в Украине из Белгородской области.
“Я полностью виновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Мы обстреляли Украину из России”, — сказал Бобыкин, водитель-заряжатель боевой машины “Град”. Наводчик "Града" Иванов заявил, что раскаивается, и попросил не назначать ему максимальный срок.
Адвокат обвиняемых также просил суд о снисхождении, утверждая, что солдаты выполняли приказ и раскаялись. По сообщению прокуратуры, личности командиров, отдававших эти приказы, сейчас устанавливаются.
По данным следствия, 24 февраля Бобыкин и Иванов участвовали в двух обстрелах Харьковской области: из посёлка Малиновка Белгородской области и с территории Украины. Прокуратура считает, что в результате их действий были разрушены жилые дома в посёлке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в посёлке Ветеринарное.
Во время предыдущего судебного заседания 19 мая Бобыкин и Иванов полностью признали вину, заявив, что не понимали, куда стреляют. О том, что снаряды попали на территорию Харьковской области, они узнали только во время следствия. По словам Иванова, часть его сослуживцев отказалась выполнять приказ.
Приговор Александру Бобыкину и Александру Иванову огласят 31 мая.
- Это уже второе дело в отношении российских солдат, воевавших в Украине. 23 мая суд приговорил 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области. Шишимарин полностью признал свою вину.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
Российские военные отправили 60 тонн посылок за три месяца войны в Украине
Российская курьерская служба доставки СДЭК за время войны в Украине отгрузила из пунктов отправки у украинской границы не менее 58 тонн посылок. Их отправили люди в военной форме, предположительно, являющихся российскими военными или военнослужащими сепаратистских образований на востоке Украины. Это следует из исследования "Медиазоны", изучившей статистику курьерской службы.
Пик отгрузок пришёлся на начало апреля — именно тогда российские войска отступали из Киевской области и с севера Украины. Люди в форме российских военных отправляли домой разные вещи, среди которых удалось разглядеть кроссовки, шины, телевизор, еду и консервы, гитару и палатку. В одной из посылок был российский военный беспилотный аппарат "Орлан-10". Самый крупный из обнаруженных заказов весил 381 килограмм, его отправили из приграничного Рыльска в пригород Екатеринбурга.
Больше всего по весу было отправлено в Юргу Кемеровской области, где расположены три воинские части, и Чебаркуль, где стоят два танковых полка. Украинская сторона обвиняет российских военных в массовом мародёрстве. Москва это официально не комментирует.
Макрон, Алиев, Пашинян, Лукашенко – кто и как поздравил Грузию с Днем независимости
Грузия сегодня отмечает День независимости. Поздравления от мировых лидеров поступают на имя президента Саломе Зурабишвили и премьера Ираклия Гарибашвили.
Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал президенту Грузии Саломе Зурабишвили и всему грузинскому народу счастья, благополучия и мира. Основная часть письма при этом посвящена событиям в Украине. Макрон призывает Грузию выразить полную поддержку политике европейских санкций.
«Прошло почти три месяца с тех пор, как европейский континент ощутил на себе смертельную агрессивную войну, которую Россия ведет против суверенной страны – Украины. Перед лицом этого нападения, которое серьезно подрывает безопасность и стабильность нашего континента, необходимо, чтобы европейская семья сохранила свое единство. Поддержкой украинского народа, будет то прием многих беженцев, находящихся в настоящее время на вашей территории, или предоставление гуманитарной помощи, грузины подтвердили свою полную приверженность дорогим для нас ценностям.
Последовательное голосование Грузии в поддержку резолюций в ООН, призывающих к немедленному прекращению войны в Украине, призывающих Россию прекратить все нападения на гражданское население и, наконец, исключение её из Совета по правам человека, стало очень важным сигналом.
Тогда, когда Грузия в очередной раз смогла подтвердить свою приверженность пути демократии и недавно представила вторую часть опросника на членство в ЕС, важно, чтобы ваша страна поддерживала политику европейских санкций и препятствовала попыткам России обойти действующий санкционный режим.
Мне также известно о вашем стремлении укрепить верховенство закона посредством необходимых реформ в судебной системе – вы можете рассчитывать на нашу решительную поддержку на этом пути», – говорится в письме Макрона, которое распространяет посольство Франции в Грузии.
Президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днем независимости поздравил авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко.
«Являясь уважаемым членом мирового сообщества, Грузия уверенно идет по пути укрепления государственности, обеспечения устойчивого социально-экономического роста», – отметил Лукашенко.
Он также обратил внимание, что «взаимные симпатия и искренний доброжелательный интерес двух народов всегда были и остаются надежным фундаментом многогранного белорусско-грузинского сотрудничества, которое должно и в дальнейшем активно развиваться на пользу двух стран».
Поздравил президента Грузии и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
«Азербайджано-грузинские связи построены на такой прочной основе, как многовековая дружба, добрососедство и взаимная поддержка. А нынешний год особенно знаменателен в истории наших двусторонних связей – мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Грузией. Нас радует то, что в этот период расширилось основанное на взаимном доверии сотрудничество и укрепилось стратегическое партнерство. Уверен, что межгосударственные отношения, отражающие волю двух народов, плодотворное сотрудничество, охватывающее различные сферы, и впредь успешно продолжаясь благодаря совместным усилиям, внесут вклад в благосостояние наших стран, спокойствие и стабильность в регионе», – говорится в поздравлении Алиева.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание своему грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили.
«Нерушимый путь независимой государственности соседней и дружественной Грузии важен с точки зрения сохранения собственной идентичности и духовных ценностей армянского и грузинского народов на протяжении веков, поддержки друг друга в трудные периоды истории и приверженности духу и сути дружбы», – отметил он.
Пашинян выразил уверенность, что «эффективный опыт лежащего в основе отношений двух стран многоотраслевого взаимодействия» при вложении необходимых усилий будет и дополняться взаимовыгодными достижениями. Армянский премьер считает, что это пойдет на благо народов двух стран и послужит преодолению существующих региональных вызовов.
«Желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а братскому народу Грузии – благополучия и прочного мира», — говорится в послании.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительном письме выразил надежду, что Турция и Грузия и далее «будут вносить свой вклад в мир, стабильность и возрождение региона».
«Пользуясь случаем, хочу пожелать Вашему Превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному грузинскому народу – благополучия и возрождения», – обратился Эрдоган к премьеру Грузии.
Народ Грузии с Днем независимости поздравила королева Великобритании Елизавета II. Письмо было направлено на имя президента страны Саломе Зурабишвили.
«В связи с важным событием – вашим Национальным днем – и в связи с особой годовщиной 30-летия наших двусторонних отношений, я хотел бы поздравить Ваше Превосходительство и направить свои добрые пожелания народу Грузии. По мере того, как мы вместе преодолеваем глобальные проблемы, давайте верить в лучшие времена в будущем», – говорится в поздравлении.
По информации СМИ, Грузию с Днем независимости также поздравили президенты Ирана, Израиля, премьер-министры Польши, Болгарии, Казахстана, Литвы и многие другие мировые лидеры.
Правозащитники: в Чечне похищают мужчин для отправки на войну в Украину
Несколько чеченских правозащитных организаций и блогеров рассказали о поступающих к ним обращениях от жителей Чечни, которых похищают для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины. По их словам, похищенных заставляют подписывать контракт под угрозой провести неопределенное время в "секретных" тюрьмах. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
В частности, оппозиционное движение 1ADAT сообщает о "сотнях [похищенных] людей из разных районов" Чечни. По данным представителя движения, в одной из нелегальных тюрем, по отзывам побывавших там, содержатся 100 человек, в другой – 30.
В правозащитной ассоциации "Вайфонд" заявили , что за последнее время к ним поступили десятки обращений от жителей Чечни, заявлявших о принудительной отправке на войну. Среди тех, кого вынуждают стать "добровольцами", есть люди с инвалидностью. Есть и госслужащие, которых обязали подписать заявление о вступлении в "добровольцы".
"Им и их семьям угрожают, вынуждая подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это против их воли. Более того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне маленькие суммы, не те, о которых говорит пропаганда", – рассказала собеседница Кавказ.Реалии в "Вайфонде".
Оппозиционный блогер, автор ютьюб-канала "Мысли Ислама" Ислам Белокиев говорит о десятках подтвержденных случаев похищений – при этом, по его данным, к правозащитникам обращаются лишь малая часть пострадавших.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров, который называет себя "пехотинцем Путина", регулярно публикует видео с отправкой на войну так называемых добровольцев.
- Ранее Кадыров пообещал каждому "добровольцу", кто поедет воевать в Украину, единоразовую выплату в 300 тысяч рублей. Требования к кандидатам минимальные – они должны быть просто "здоровыми" мужчинами в возрасте до 50 лет и могут не иметь опыта срочной службы или боевого опыта.
- В опубликованном Службой безопасности Украины видео оказавшийся в плену военнослужащий из Чечни рассказал, как пытался написать отказ от участия в боевых действиях на территории Украины, но командование заставило солдат воевать.
- Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список кадыровцев и так называемых добровольцев, которых в марте – мае 2022 года отправили для участия в войне из Чечни. В нем содержатся имена 2425 человек, из которых около 100 указаны убитыми. Из опубликованной базы стало известно, кого и из каких районов республики добровольно или принудительно призывали на войну. Выяснилось, что некоторые добровольцы судимы по особо тяжким статьям.
Китай намерен подписать масштабное соглашение со странами Океании
Китай на фоне обостряющегося противостояния с Западом планирует значительно усилить влияние в Тихоокеанском регионе, расширив свою роль во многих сферах: от безопасности до культурного обмена. Это следует из проекта соглашения с десятью странами Океании, которое подготовил Пекин. В среду документ попал в распоряжение журналистов, в частности издания The Guardian.
Согласно проекту, Китай намерен увеличить в регионе объём торговли и инвестиций, активнее поддерживать здравоохранение и туризм, популяризировать китайский язык, в том числе с помощью стипендий на обучение.
Особое внимание в документе уделяется участию Китая в обеспечении безопасности Тихоокеанского региона. В частности, Пекин предлагает "расширить сотрудничество правоохранительных органов и совместно бороться с транснациональной преступностью". Китай готов обучать полицейских на своей территории, а также помогать в строительстве лабораторий для проверки отпечатков пальцев и проведения судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, в соглашении прописано укрепление сотрудничества в области кибербезопасности и совместное "определение правил по глобальному управлению данными".
Усиление китайского присутствия в Океании означает, что корабли его военно-морских сил смогут заходить в порты региона и, возможно, размещать там персонал и технику. Это усложнит оборонную стратегию США, особенно если Китай предпримет усилия по захвату Тайваня. По закону об отношениях с Тайванем, США должны предоставить острову ресурсы для самообороны, но не обязаны вмешиваться в конфликт военным путём. Президент Джо Байден неоднократно говорил, что Вашингтон твёрдо намерен встать на защиту Тайваня, если Китай вторгнется на его территорию. Недавно Байден сказал, что необходимость защиты Тайваня стала "ещё сильнее" после вторжения России в Украину.
Такого развития событий опасаются некоторые потенциальные участники соглашения. Журналисты получили письмо президента Федеративных Штатов Микронезии Дэвида Пануэло, адресованное 21 лидеру тихоокеанских стран. В числе прочего Пануэло пишет, что в случае китайского вторжения на Тайвань, которое будет “эквивалентно войне между Китаем и США”, Тихоокеанский регион рискует "увязнуть под перекрёстным огнём крупных стран". Пануэло считает, что предложение Китая нужно отклонить. На прямые вопросы журналистов о его письме или о проекте соглашения Пануэло отвечать отказался.
Китай надеется подписать соглашение с десятью странами Океании, в числе которых Соломоновы Острова, Кирибати, Самоа, Фиджи, Тонга, Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Федеративные Штаты Микронезии, а также автономные государственные образования, находящиеся под суверенитетом Новой Зеландии - Острова Кука и Ниуэ. Ожидается, что представители перечисленных стран одобрят документ 30 мая после встречи с китайской делегацией на Фиджи.
Пашинян: Армения запустила в космос свой первый искусственный спутник
Накануне в 22:35 по ереванскому времени Армения запустила в космос свой первый искусственный спутник. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.
Спутник был запущен с космической станции на мысе Канаверал космическим кораблем SpaceX в сотрудничестве с армянским государственным ЗАО «Гео Космос» и испанской компанией Satlantis, сообщил премьер.
Отметив, что Армения вступает в эру космической деятельности, Пашинян подчеркнул, что одной из первоочередных задач является локализация космических технологий и организация производства космической техники в Армении.
По словам премьер-министра, к концу 2023 года в Армении будет создан центр спутникового управления и приемная станция, вокруг которого сформируется научно-практическая команда специалистов.
«Планируется, что приемная станция будет оказывать услуги приема и передачи спутниковых данных другим спутниковым операторам. Снимки, сделанные спутником, будут использоваться в Армении в сферах пограничного контроля, предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями, защиты окружающей среды, в том числе мониторинга изменения климата, градостроительства, дорожного строительства, геологии, а также в других сферах», – заявил Никол Пашинян.
Видео показывает момент запуска на орбиту первого спутника Республики Армения.
Германские СМИ: страны НАТО не хотят поставлять Украине танки и самолёты
Между странами-членами НАТО существуют негласные договоренности о том, чтобы не поставлять в Украину танки и боевые самолёты. Об этом сообщают германское агентство DPA и издание Die Zeit со ссылкой на источники. Собеседники германских СМИ говорят, что страны НАТО, несмотря на поддержку ими Украины, стремятся предотвратить прямую конфронтацию между Североаталантическим союзом и Россией и поэтому отказываются от поставок Киеву определённых видов вооружений.
Договорённости не формализованы и оставляют странам НАТО определённую свободу действий, однако, как утверждается, в их рамках Польша отказалась от поставок Украине истребителей МиГ-29, а другие страны, в частности Германия - от поставок тяжёлой бронетехники.
Ряд стран, включая Польшу и Чехию, после российского вторжения отправили Украине бронетехнику, однако речь идёт о технике советских моделей. Танки и боевые машины западной разработки Украине не поставлялись.
"Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолётов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры" - пишет DPA.
- Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в четверг в Давосе, сказал, что страны НАТО сделают всё, чтобы избежать прямой военной конфронтации с Россией, но при этом подчеркнул, что Запад, как и Украина, не примет "мир на условиях Владимира Путина". По словам Шольца, России необходимо чётко дать понять, что международные правила нарушать нельзя, это ударит по нарушителю. Выступление прозвучало на фоне дискуссий о возможных уступках со стороны Украины ради заключения мира. Ряд политических сил Германии обвиняют Шольца в том, что он препятствует передачу Украине тяжёлых вооружений.
Украина настаивает на поставках тяжёлого вооружения, утверждая, что именно такие поставки позволят остановить российское наступление, а впоследствии и перейти в контрнаступление. Ряд стран Запада, в том числе США и Великобритания, передали Киеву, в частности, артиллерийские системы и средства ПВО. На днях сообщалось о том, что Дания поставит Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", которые могут угрожать кораблям российского Черноморского флота.
В четверг стало известно, что Израиль ответил отказом на запрос США о поставках Украине противотанковых ракет Spike. Об этом сообщает портал Axios. Ракеты производят в Германии по израильской технологии. Утверждается, что Израиль выразил готовность отправлять Украине только нелетальную военную технику, поскольку опасается, что в случае, если российские военные погибнут от израильского оружия, то Россия в ответ "нанесёт ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии".
Зурабишвили в День независимости Грузии обратилась к абхазам и осетинам
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверяет, что страна не воспользуется войной в Украине для возвращения своих территорий военным путем.
«Это – очевидная, очередная российская дезинформация», – сказала Зурабишвили, выступая на тбилисской площади Свободы по случаю Дня независимости страны.
«Еще раз обращаюсь к вам, нашим гражданам в Абхазии и Цхинвали: подтверждаю, что Грузия войной и силой ничего не планирует против вас. Сегодня всем понятно, какая страна угрожает суверенитету, идентичности и жизни своих соседей. И это – не Грузия», – сказала грузинский лидер.
Зурабишвили предложила жителям самопровозглашенных республик присоединиться к «единому европейскому будущему».
«Предлагаем вам свободу, уважение и защиту вашего языка, идентичности, истории, культуры», – сказала президент Грузии.
Инициативу о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к России Зурабишвили назвала очередной российской провокацией и угрозой аннексии.
«Нельзя допустить, чтоб Россия совершила еще одну роковую ошибку и еще одно преступление, в очередной раз пренебрегла нормами и принципами международного права. Это не останется без ответа и вызовет соответствующую реакцию международного сообщества», – добавила Зурабишвили.
Президент США поздравил Грузию с Днем независимости
Президент США Джо Байден поздравил Грузию с Днем независимости. Он призвал Россию прекратить оккупацию суверенных грузинских территорий.
В письме президента говорится, что «грузинский и американский народы тесно связаны независимым духом и общей приверженностью к свободе».
«Грузия продемонстрировала твердую решимость защищать свободу во всем мире. Мы высоко ценим ваш вклад в глобальную безопасность на протяжении 30 лет наших двусторонних отношений, в том числе в контексте наших общих обязательств и самопожертвования в Афганистане.
Мы отмечаем независимость Грузии, однако, здесь же мы осознаем и тот факт, что оккупация Россией 20 процентов территории Грузии ограничивает возможности многих грузин пользоваться фундаментальными правами и свободами. Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ и призывают Россию прекратить оккупацию суверенных грузинских территорий», – сказано в обращении.
Байден отмечает, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать грузинский народ на его пути к мирной, процветающей и демократической свободе.
«США продолжают укреплять партнерские отношения с грузинским народом в процессе реформ и укреплении позиций страны в евроатлантическом сообществе», – говорится в письме Байдена премьер-министру Грузии.
Автозаки с экранами ездят по Мариуполю и показывают «Россию-1»
В находящемся под контролем российских войск Мариуполе МЧС России запустило три автозака, на которых установлены большие экраны. На них транслируются передачи российского телевидения. В МЧС называют это "мобильными комплексами информирования населения".
Ранее в соцсетях появились видео этих автомобилей на фоне разрушенных зданий.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко (он, как и другие представители украинских властей, находятся вне оккупированного города), также были установлены 12 телевизоров с диагональю 75 дюймов во всех местах массового скопления людей.
"Практически на протяжении трёх месяцев жители Мариуполя находились в информационном вакууме из-за отсутствия энергоснабжения. Для доведения оперативной информации спасатели МЧС России развернули три мобильных комплекса информирования и оповещения населения. Один из таких комплексов установлен стационарно, два других курсируют по городу" - сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Утверждается, что такие "комплексы" работают также в других районах Донецкой области, перешедших под российской контроль, в частности в Волновахе и Краснолиманском районе. "Они транслируют новости с федеральных и республиканских телеканалов, передают справочную информацию для жителей, а детям показывают мульфильмы и сказки" - сообщает ТАСС.
Мариуполь в ходе осады и штурма города, которые продолжались почти три месяца, был почти полностью разрушен. Многие местные жители покинули город, однако, по оценкам, более 100 тысяч продолжают в нём оставаться, несмотря на отсутствие централизованного водоснабжения, связи, а во многих районах и электричества. Пока нет независимо подтверждённой информации о числе погибших, однако обе стороны признают, что оно исчисляется тысячами. Российские власти официально считают Мариуполь частью самопровозглашённой "ДНР".
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