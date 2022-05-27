США выиграли суд по аресту на Фиджи российской яхты

Соединенные Штаты в пятницу выиграли последний суд по аресту принадлежащей России суперяхты стоимостью 325 миллионов долларов на Фиджи, и теперь дело, может быть направлено в высшую судебную инстанцию этого островного государства в Океании, передаёт Associated Press

Апелляционный суд Фиджи отклонил жалобу представителя компании, которая владеет яхтой по документам. Он утверждал, что в соответствии с законами Фиджи о взаимопомощи США не обладают юрисдикцией для ареста судна, по крайней мере, до тех пор, пока суд не разберется, кому на самом деле принадлежит "Амадея".

США утверждают, что яхта принадлежит российскому миллиардеру и члену Совета Федерации Сулейману Керимову, попавшему под западные санкции. По информации американских властей, Керимов тайно купил "Амадею" в прошлом году через подставные компании. Ордер на обыск после задержания яхты на Фиджи обнаружил электронные письма, свидетельствующие о том что дети Керимова были на борту судна в этом году и что экипаж использовал кодовые имена G0 для Керимова, G1 для его жены, G2 для дочери и так далее, сообщили в ФБР.

Представитель компании утверждает, что владельцем суперяхты является бывший глава "Роснефти" Эдуард Худайнатов.

США признают, что по документам, "Амадея" может принадлежать Худайнатову, однако, напоминают, что он является владельцем ещё более крупной яхты "Шехерезада", которую связывают с президентом России Владимиром Путиным.

Общая стоимость двух суперяхт превышает один миллиард долларов. ФБР полагает, что Худайнатова используют как "чистого", не попавшего под санкции владельца, чтобы скрыть истинных бенефициаров.

Это дело высветило сложную правовую ситуацию, в которой оказались американские власти, пытаясь наложить арест на активы российских олигархов по всему миру в ответ на вторжение России в Украину. А именно, как далеко распространяется юрисдикция США.

Яхта "Амадея" была задержана в порту Фиджи 14 апреля. На судне длиной примерно с футбольное поле, есть аквариум с живыми омарами, пианино с ручной росписью, бассейн и большая вертолетная площадка.

Ордер на арест был выдан судом США по округу Колумбия, который установил, что "Амадея" подлежит конфискации на основании нарушения законодательства США, в том числе закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях".

Сулеймана Керимова 15 марта внесли в санкционные списки Великобритании и Евросоюза, как человека, получавшего крупные суммы от приближённого Путина, музыканта Сергея Ролдугина. В санкционный список США Керимова включили ещё до начала войны в Украине. По оценкам Forbes, его состояние составляет около 15 миллиардов долларов.