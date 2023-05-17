США выплатят $10 млн за помощь в поимке гражданина РФ Матвеева

Грузинская авиакомпания Georgian Airways отреагировала на митинг, прошедший у её головного офиса против возобновления авиасообщения с Россией. На своей фейсбук-странице компания опубликовала заявление — ответ участникам протеста:

«Georgian Airways начнет прямые рейсы в Российскую Федерацию с 20 мая в случае получения всех необходимых разрешений».

Как пишет СОВА, публикация вызвала гнев со стороны интернет-пользователей. В адрес компании появились негативные комментарии. Пресс-служба Georgian Airways позже опубликовала открытое письмо, в котором авиакомпания назвала всех несогласных «ничтожествами».

«Грязные руки прочь от Georgian Airways!», – говорится в открытом письме сотрудников авиакомпании. Отмечается, что против неё запущена грязная кампания.

Georgian Airways заявляет: «Мы – не политическая организация и не принимаем политических решений. Мы должны выполнить заказ грузинского народа».

Далее Georgian Airways напоминает о своей деятельности в самые тяжелые дни для Грузии – о том, как авиалинии эвакуировали женщин, детей и стариков во времена войны в Абхазии; как Georgian Airways привозила в Грузию иностранных журналистов в 2008 году, чтобы показать результаты российской агрессии.

«Нас не смогли напугать артиллерия и танки, военные самолеты врага. Тем более не смогут напугать такие комичные ничтожества, как вы!», — написано в обращении к участникам акции протеста у офиса Georgian Airways.

Как сообщает агентство «Новости-Грузия», аудитория была шокирована. Некоторые предположили, что страница была взломана – текст заявления был очень нестандартным и слишком эмоциональным для официального заявления.

Многие пользователи критиковали авиакомпанию, после чего Georgian Airways ограничила режим комментариев на своей фейсбук-странице.

Отметим, что 19 мая состоится первый прямой авиарейс российской компании «Азимут» — Москва-Тбилиси. А Georgian Airways приступит к прямому авиасообщению с Россией с 20 мая. В день возобновления авиасообщения с Россией в Тбилиси состоится акция протеста, организованная оппозиционным движением «Дроа».