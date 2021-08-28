США выводят войска из аэропорта Кабула. Британия закончила эвакуацию

Соединенные Штаты начали вывод войск из аэропорта Кабула. Об этом сообщило Минобороны США. Агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц сообщает, что число американских военнослужащих сократилось до четырех тысяч с 5800.

После захвата Кабула запрещенным в России террористическим движением «Талибан» на фоне вывода американских военных миссии стран Запада начали эвакуацию своего персонала и сотрудничавших с ними афганцев. В общей сложности США и союзники вывезли из Афганистана более 117 тысяч человек. Согласно условиям талибов, иностранные военные должны покинуть аэропорт до 31 августа.

Германия, Франция, Испания завершили вывоз людей.

В субботу, 28 августа, об окончании эвакуации заявила Великобритания. Британский посол в Кабуле Лори Бристоу заявил, что за последние две недели британские военные вывезли из страны почти 15 тысяч человек.

Сам Бристоу должен был покинуть Афганистан вскоре после захвата Кабула «Талибаном», но остался в дипмиссии. Британские СМИ писали, что в один из дней посол лично выдавал визы афганцам.

По данным Минобороны королевства в Афганистане вынуждены остаться более тысячи человек, которые должны были покинуть страну при содействии Лондона.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сегодня переговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель. Издание Sky News пишет, что, по словам Джонсона, признание власти талибов должно обеспечиваться гарантией свободно покинуть страну.

Ранее также стало известно, что американские военные нанесли авиаудар с дрона по участникам группировки «Исламское государство» (запрещена в России и признана террористической) в ответ на взрывы в Кабуле 26 августа. Тогда погибли примерно 200 человек, включая 13 солдат США. По данным Пентагона, в результате атаки на востоке страны убиты два высокопоставленных члена группировки. Мирные жители не пострадали, утверждают США.

Источник Reuters при этом выразил сомнение в том, что в результате атаки могли пострадать высокопоставленные джихадисты. Собеседник агентства допустил, что в ближайшее время США смогут продолжить военные операции.

Незадолго до сообщения об авиаударе американское посольство в Кабуле предупредило о риске повторной атаки в районе аэропорта. Гражданам США рекомендовано покинуть подходы к объекту.

В свою очередь талибы сообщили, что в ночь на субботу, 28 августа, взяли под контроль несколько входов в аэропорт. Пентагон эти заявления отверг и заявил, что доступ на территорию аэропорта по-прежнему под контролем американцев.

Источники Би-би-си сообщают, что афганцев, желающих покинуть страну, заставляют покинуть территорию перед входом в аэропорт. Беженцы опасаются, что им придется переходить границы соседних государств через блок-посты талибов. Многие местные жители опасаются репрессий со стороны исламистов.

Талибы захватили Кабул 15 августа. Президент Афганистана Ашраф Гари покинул страну. В период своего предыдущего правления в Афганистане, с 1996 по 2001 год, «Талибан» придерживался строгой версии шариата. В стране были ограничены многие политические права, основные свободы, прежде всего, жесткие правила действовали в отношении женщин и девочек. Сейчас талибы заявляют, что будут соблюдать права человека, но многие афганцы говорят, что доверять исламистам нельзя.