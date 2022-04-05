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США запретили России выплачивать госдолг из замороженных на Западе средств
Министерство финансов США в понедельник запретило России выплачивать государственный долг деньгами, замороженными на западных счетах в рамках санкций против России. Об этом 5 апреля сообщило агентство Reuters.
В понедельник, 4 апреля, наступил срок выплат Россией по облигациям на общую сумму 636 миллионов долларов. До запрета Вашингтона, Москва имела возможность заплатить с заблокированных счетов. Теперь ей придётся платить из резервов, которые не смогли ограничить власти США и европейских стран.
Новые ограничения введены в рамках усиления санкционного давления на Москву. "России придётся выбирать между истощением ценных долларовых резервов или дефолтом", — заявил представитель Минфина США. По его словам, выплаты по долгу помогут сократить финансирование других расходных статей российского бюджета, в том числе — армии.
- Согласно оценке издания The Bell, на западных счетах могли оказаться заблокированными до $380 миллиардов финансовых активов российского Центробанка. Министерство финансов России оценивает эту сумму в $300 миллиардов, это примерно половина российских валютных резервов до введения санкций. Нерезиденты на 1 января 2022 года владели примерно $20 миллиардами российских государственных еврооблигаций.
- 5 марта президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий выплачивать валютные долги кредиторам из "недружественных государств" российскими рублями. Если такая оплата не предусмотрена контрактом, а кредиторы на рубль не согласятся, это также будет означать дефолт.
Другие новости дня
Киев рассчитывает на полную поддержку нового главы МИД Грузии в противодействии агрессии РФ
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о смене руководства МИД Грузии. Украинский чиновник рассчитывает, что назначение Ильи Дарчиашвили позитивно скажется на позиции Тбилиси по противодействии агрессии РФ.
«С нетерпением жду совместной работы с Ильей Дарчиашвили, недавно назначенным министром иностранных дел Грузии, для дальнейшего укрепления стратегического партнерства между Украиной и Грузией. Рассчитываю на полную поддержку Грузии в противодействии российской агрессии», – пишет Кулеба в Twitter.
Илья Дарчиашвили 4 апреля сменил на посту главы МИД Грузии Давида Залкалиани, которого назначили послом в США. Дарчиашвили ранее возглавлял администрации правительства Грузии, был послом Грузии в Польше, первым замглавы министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Отметим, что премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили несколько раз сказал, что страна не намерена вводить экономические санкции против РФ. Это стало одной из причин отзыва посла Украины Игоря Долгова из Тбилиси.
Накануне в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что Россия налаживает канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны. В Тбилиси это обвинение категорически отвергли.
Зеленский выступит по видеосвязи перед Советом Безопасности ООН
Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, выступит сегодня по видеосвязи на заседании Совета безопасности ООН. Заседание созвано по требованию России, которая обвиняет Украину в "провокации" и "постановке", касающейся возможных военных преступлений, совершенных в городе Буча под Киевом. Киев, напротив, настаивает на обсуждении действий российских войск в Украине.
Президент Украины, посетивший накануне Бучу, заявил, что в ряде других населенных пунктов Киевской, Сумской и Черниговской областей, откуда ушли российские войска, число жертв среди мирного населения может быть еще бóльшим. Среди таких мест Зеленский, в частности назвал Бородянку под Киевом. "Ничего подобного в этих местах не происходило со времен нацистской оккупации 80 лет назад", – отметил президент Украины.
В ходе ежедневного обращения к украинскому народу Зеленский заявил, что в интересах Киева провести открытое расследование убийства мирных жителей в Буче. По его словам, украинские следователи сделают все возможное, чтобы установить виновных в трагедии. "Это будет совместная работа с Европейским союзом и международными институтами, в частности, с Международным уголовным судом", - сказал президент Украины.
Точных данных о числе убитых в Буче и причинах их смерти пока нет. Известно, что были обнаружены в том числе тела убитых со связанными руками. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных.
Москва категорически отрицает причастность своих военных к преступлениям в Буче и других населенных пунктах на севере Украины.
Бибилов: «На сегодняшний день никаких угроз мы со стороны Грузии не видим»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов считает, что после его заявления о проведении референдума по вхождению в состав РФ «Грузия может устроить провокации». При этом он добавил, что «на сегодняшний день никаких угроз мы со стороны Грузии не видим».
«В любом случае на любые провокации бывает абсолютно адекватный ответ – будь это дипломатические шаги или какие-то другие действия, которые, конечно, мы будем предпринимать в случае провокаций со стороны республики Грузия. Об этом умалчивать или как-то говорить с намеком не приходится. Будут приняты адекватные меры, пропорциональные, которые будут обеспечивать безопасность республики Южная Осетия, безопасность народа республики Южная Осетия. Но еще раз подчеркиваю, на сегодняшний день никаких угроз мы со стороны Грузии не видим, те провокации, которые есть, мы их решаем дипломатическим путем, путем постановки этих вопросов в рамках Женевских дискуссий. То есть пока идет в любом случае диалог», – отметил Бибилов.
В интерью РИА Новости он также сказал, что вхождение Южной Осетии в состав РФ «не отразится на транзите в Грузию».
«На сегодняшний день вообще нет транзита из России в Грузию через Южную Осетию. Поэтому это нам вообще не мешает. Нас это не задевает нисколько, никакого транзита у нас с Республикой Грузия, все границы закрыты, никаких экономических связей у нас нет, никаких политических связей у нас нет, кроме тех переговорных процессов, которые происходят в рамках МПРИ и в рамках женевских дискуссий. Поэтому тут абсолютно никакой, скажем так, накладочки нет», – сказал он.
Ранее Бибилов заявил, что сейчас ведутся консультации с РФ, референдум по вхождению Южной Осетии в состав РФ может состояться после 10 апреля. По его словам, решение о проведении референдума по вхождению в состав РФ поддержали ведущие российские политики.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова.
В МИД Грузии заявили, что в условиях российской оккупации у референдума не будет юридической силы.
В Южной Осетии могут пройти два референдума – Бибилов
Для запуска процедуры подготовки к референдуму по вхождению в состав России власти самопровозглашенной республики Южная Осетия должны обратиться в Верховный суд, сообщил в интервью РИА Новости югоосетинский лидер Анатолий Бибилов.
Он пояснил, что существуют «определенные юридические шаги», которые необходимо предпринять. После того, как Верховный суд даст свой ответ, начнется подготовка и будет назначена дату референдума. Ранее сообщалось, что он может пройти после президентских выборов, которые намечены на 10 апреля.
При этом Анатолий Бибилов говорит, что в Южной Осетии могут пройти два референдума.
«Мы должны понимать, что прямое вхождение в состав России и прямое сразу же объединение Осетий – этого не будет, потому что не позволяет законодательство. Когда уже Южная Осетия будет в составе России, тогда уже должны идти процессы объединения Осетий и тогда уже должно быть два референдума», – добавил он.
4 апреля спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев заявил о создании инициативной группы по проведению референдума о вхождении в состав России, которая обратится с соответствующим заявлением в Центризбирком.
Накануне в Telegram-каналах также распространили комментарий экс-президента Эдуарда Кокойты. Он заявил, что «только слабые в политике люди могут говорить о том, что Южная Осетия должна войти в состав России».
«Осетия сделала свой выбор, а Россия признала ее государственность. Нужно учитывать мнение Российской Федерации, а не играть в популистские игры», – отметил Кокойты.
- Инициативу югоосетинского президента о проведении референдума по вхождению в состав России ранее поддержали отдельные члены Госдумы и Совета Федерации России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков же заявил, что в Кремле не предпринимают никаких действий, в том числе юридических, в связи с заявлением Бибилова.
Спутниковые снимки показали гибель мирных жителей в Буче при российских военных
Анализ спутниковых снимков опровергает сообщения Минобороны России о том, что убийство мирных жителей в Буче, в пригороде Киева, произошло после того, как российская армия покинула населённый пункт 30 марта. Об этом пишет The New York Times.
По данным газеты, видео и спутниковые снимки позволяют говорить о том, что тела убитых появились на улице более трёх недель назад. В это время Буча находилась под контролем российских военнослужащих.
На одном из видео, снятого членом местной администрации 2 апреля, видно множество тел на Яблунском переулке. Спутниковые снимки, предоставленные The New York Times компанией Maxar Technologies, показывают, что по крайней мере 11 из них находились на улице с 11 марта.
Некоторые из тел лежали рядом с предположительно ударной воронкой. Другие находились возле брошенных машин. Три тела лежали рядом с велосипедами. У некоторых руки связаны за спиной белой тканью. Причины смерти неясны, пишет The New York Times.
На втором видео, снятом в Яблунском переулке, видны ещё три тела. Одно лежит рядом с велосипедом, другое возле брошенной машины. Анализ спутниковых снимков позволяет судить, что брошенная машина и тело появляются между 20 и 21 марта.
Россия все обвинения в убийствах мирных граждан в Буче категорически отвергает. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил, что события в пригороде Киева — очередная подготовленная провокация, направленная на дискредитацию и дегуманизацию российских военных. По словам Небензи, у Москвы есть фактические доказательства того, что российская армия не имеет отношения к зверствам.
Россия настаивала на созыве 4 апреля Совбеза ООН из-за событий в Буче, но получила отказ от Великобритании как председательствующей страны. Небенза назвал этот шаг "беспрецедентным в практике Совбеза".
В свою очередь британское председательство решило совместить запрошенную Россией встречу по Буче со встречей Совбеза по Украине, назначенной на вторник, 5 апреля.
- Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьёзное военное преступление.
- Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и "постановкой киевского режима для западных СМИ".
В России учителя должны рассказать детям о пользе импортозамещения
Российские школы получили новые рекомендации о проведении особых уроков на фоне так называемой "специальной военной операции" в Украине. В этот раз педагоги должны организовать для учащихся средних и старших классов занятия о пользе импортозамещения на фоне санкций. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на учителей из нескольких регионов страны. Уроки должны пройти в рамках курса обществознания.
Как сказано в методическом пособии, уроки должны показать, как Россия справляется с санкционным давлением, а также дать представление "об основных направлениях антисанкционной политики" российских властей.
Материалы к "санкционному" уроку изданию передал подмосковный учитель. Урок нужно начинать с цитаты Владимира Путина о "беспрецедентном внешнем давлении" на Россию. Только после этого педагог должен рассказать, что санкции - это "ограничения, призванные "наказать" какую-либо страну за ее действия". Здесь же нужно уточнить, что имеется в виду "проводимая Россией специальная военная операция на Украине, вызванная необходимостью защитить население Донбасса". После этого процитировать премьера Михаила Мишустина, который назвал главными антисанкционными мерами "защиту внутреннего рынка и поддержание занятости трудоспособного населения".
В ходе урока ученики должны посмотреть видеоролик об импортозамещении, в котором сказано, что к 2022 году доля российской продукции выросла в пищевом машиностроении , сельхозмашиностроении и станкостроении . В завершении урока ученики среднего звена должны перечислить меры в экономике для защиты от санкций, а старшеклассники – назвать ожидаемый эффект от них. Школьникам также предлагают ответить на вопрос, кто понесёт большие потери от санкций, и дают три варианта ответов: Россия, страны НАТО, все страны мира.
Опрошенные "Коммерсантом" экономисты указывают на ошибки авторов пособия и предупреждают, что российские школьники скоро сами увидят эффект санкций.
"Торопиться не надо, пусть детям озвучат эти методички, а потом жизнь покажет, как есть. Летом или уж точно осенью дети придут домой и сами увидят, что в семье нет денег, что нет возможности купить какие-то товары", - сказала экономист Наталья Зубаревич, отметив, что не читала методических пособий.
- С 24 февраля российские войска проводят так называемую "специальную операцию" на территории Украины. За это время страны ввели масштабные санкции против России, около 300 иностранных компаний отказались продолжать работу в стране на неопределенный срок.
Белый дом: Россия готовится к атакам на востоке и юге Украины
В данный момент Россия, скорее всего, изменяет цели, которые она намеревалась достичь в ходе войны в Украине, заявил в понедельник во время брифинга советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
По данным Соединенных Штатов, Россия планирует перебросить десятки тысяч солдат на восток Украины и на юг страны, сосредоточив внимание на этих регионах. Наиболее вероятная цель - "окружить и сокрушить" украинскую военную группировку в этих регионах, - сказал Джейк Салливан, -"следом Россия может воспользоваться любым тактическим успехом, чтобы представить это как достижение и замаскировать предыдущие военные провалы".
По словам Салливана, следующий этап войны может оказаться затяжным, поскольку российские войска обладают численным преимуществом на востоке Украины и они намерены взять под свой контроль более значительные территории чем те, что находились под контролем сепаратистов до начала войны. На юге Россия, скорее всего, попытается удержать в своих руках Херсон. Одновременно, она будет продолжать наносить ракетные удары по всей территории Украины, включая Киев, Харьков, Львов, Одессу.
Джейк Салливан сообщил о том, что в ближайшие дни администрация Байдена объявит о выделении Украине новой военной помощи. Белый дом также ведет переговоры с союзниками о новых санкциях в отношении экспорта российских энергоносителей.
Свидетельства массовых убийств мирных жителей в украинском городе Буча во время его оккупации российской армии, появившиеся в последние дни после ухода из города российской армии, вызвали резкие заявления лидеров западных стран, сообщивших о готовности ввести новые санкции против России и готовности помочь в сборе данных для проведения суда над виновными в военных преступлениях. В понедельник президент США Джо Байден призвал привлечь к суду президента России Владимира Путина за военные преступления.
Абхазские общественники призвали остановить кровопролитие в Украине
Более 20 жителей Абхазии, в том числе журналисты и представители неправительственных организаций призывают остановить кровопролитие в Украине. Обращение опубликовала журналист и литератор Надежда Венедиктова.
«Мы, жители Абхазии, тридцать лет назад пережившие войну, которая длилась более года, призываем немедленно остановить кровопролитие в Украине! Гибель людей с обеих сторон только усугубляет существующие противоречия, которые необходимо решать мирным путем.
Глобальное противостояние, нарастающее каждый день, уже понизило уровень жизни почти на всей планете. В любой момент может начаться ядерная война, которая принесет катастрофические последствия для всех нас.
В первую очередь мы все люди, живые и очень уязвимые существа! Если мы забудем о нашей человеческой общности, мы можем уничтожить все живое. Мы взываем к здравомыслию и ответственности всех, кто способен остановить кровопролитие и предотвратить катастрофу поистине мирового масштаба!» – сказано в обращении.
Документ подписали Надежда Венедиктова, Саида Алания, Русудан Кобякова, Лариса Кация, Астанда Гицба, Елена Заводская, Арда Инал-Ипа, Ольга Корнеева, Диана Керселян, Наала Картозия, Аида Ладария, Людмила Сагария, Мадина Гарцкия, Асида Бутба, Элона Турава, Саид Гезердава, Индира Агрба, Лиана Кварчелия, Азамат Багателия, Асида Ламиа, Циала Цкуя и Элита Кокоскерия.
Публикация вызвала бурную дискуссию. В комментариях многие пишут, что поддерживают призыв, некоторые считают, что это – провокация.
- 11 марта в Абхазии прошел митинг в поддержку России и российской армии. Ранее, 25 февраля абхазский президент Аслан Бжания подписал указы о признании «ДНР» и «ЛНР». 9 марта стало известно об установлении дипломатических отношений между Абхазией и «ДНР». 10 марта глава т.н «ЛНР» подписал указ о признании Абхазии.
ФРГ объявила 40 российских дипломатов персона нон грата
Германия объявила 40 сотрудников российского диппредставительства в Берлине персона нон грата. Все они должны покинуть территорию ФРГ.
Глава МИД Германии Анналена Бербок, комментируя решение, заявила, что дипломаты «каждый день работали против свободы и против сплоченности общества».
Бербок также подчеркнула, что фотографии погибших на улицах города Буча в пригороде Киева говорят о невероятной жестокости российского руководства по отношению к украинцам.
Глава МИД пообещала ужесточить санкции в отношении Москвы, усилить поддержку украинской армии и работать над укреплением восточного направления НАТО.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Интерфаксу», что высылка 40 российских дипломатов из Германии не останется без ответа.
В ФРГ в общей сложности аккредитованы 104 российских дипломата.
- Вечером 2 апреля стали поступать сообщения, что в пригороде Киева Буче, которую больше месяца занимали российские военные, были обнаружены тела десятков, а возможно, сотен мирных жителей. Украинские войска заняли город на днях, после отхода российской армии. После этого в сетях появились записи, на которых видно, что некоторые улицы города буквально усеяны телами убитых.
- По всей видимости, речь идет о мирных жителях, убитые одеты в гражданскую одежду, некоторых уже опознали их знакомые. Часть из них, очевидно, погибла при обстрелах, но на фотографиях есть и тела людей со связанными руками. Украинские власти обвиняют в убийстве гражданских российскую армию – это серьезное военное преступление.
- Минобороны России отвергло все обвинения в убийствах мирных жителей. В заявлении ведомства говорится, что все фотографии и видеоматериалы являются провокацией и «постановкой киевского режима для западных СМИ». Министерство отметило, что российские войска были выведены из Бучи 30 марта. Минобороны также ссылается на мэра Бучи Анатолия Федорука, который сообщил, что в городе не осталось российских военных и который при этом не упоминал о расстрелянных мирных жителях.
Байден: Путин должен предстать перед судом за военные преступления
Президент США Джо Байден 4 апреля призвал начать против президента России Владимира Путина судебное разбирательство по делу о военные преступлениях, совершенных российской армией, а также заявил, что будет добиваться введения дополнительных санкций против страны, сообщает AP.
«То, что произошло в Буче – возмутительно, и все это видят», - добавил Байден, назвав Путина «военным преступником».
Комментарии американского президента поступили после того, как президент Украины Владимир Зеленский посетил город Буча, где после ухода российской армии были обнаружены тела мирных жителей. Однако Байден не согласился с оценкой Зеленского, ответив «нет» на вопрос журналистов, «считаете ли вы произошедшее геноцидом».
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала в своем Твиттере в понедельник, что ЕС направит следователей в Украину, чтобы помочь местному генеральному прокурору «задокументировать военные преступления».
- Из городов Киевской области, недавно освобожденных от российских войск, были вывезены тела 410 мирных жителей, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
- Более 40 стран мира ведут совместное расследование военных преступлений и преступлений против человечности, которые могла совершить Россия и российские войска с начала проведения «специальной операции» в Украине. Независимое расследование также ведет Международный уголовный суд в Гааге.
Делегация абхазского Минздрава прибыла в Цхинвали
Абхазская делегация во главе с министром здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуардом Бутба прибыла в Цхинвали по приглашению югоосетинского коллеги Сослана Наниева.
«Достигнута договоренность о взаимном доступе граждан к имеющимся клиническим и оздоровительным организациям обеих республик», - сказали в пресс-службе Министерства здравоохранения самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Там отметили, что в ближайшее время будет сформирован алгоритм доступа к тому или иному медицинскому учреждению в Абхазии.
В Тбилиси ответили на «беспочвенное и абсурдное обвинение» Киева
Министерство финансов Грузии прокомментировало заявления Главного управления разведки Министерства обороны Украины и вице-премьера Украины Ирины Верещук о том, что «россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны».
В грузинском Минфине заявили, что это – «беспочвенное и абсурдное обвинение».
«С первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и осуществляет мониторинг ввезенных и вывезенных грузов из страны.
Министерство финансов Грузии со всей ответственностью заявляет, что любые виды товаров, как военного, так и двойного назначения, а также все товары, которые включены в санкционный список, подлежат строгому таможенному контролю со стороны властей Грузии.
Следует отметить, что все наши международные партнеры подробно проинформированы об этом.
Грузия и в будущем продолжит осуществлять строгий контроль в этом направлении и обмениваться информацией с партнерами», – говорится в заявлении министерства финансов Грузии.
Депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Георгий Кахиани считает, что такие обвинения могут быть связаны с «гибридной войной, которая, к сожалению, ведется против Грузии».
Кахиани напомнил, что недавно представитель силовых структур в правительстве третьего президента Михаила Саакашвили, генерал Георгий Лорткипанидзе, был назначен на пост заместителя директора контрразведки Украины.
«Мягко говоря, это не имеет ничего общего с правдой. Я бы сказал и по-другому, что это даже оскорбительно для нашей страны, когда у кого-то могут возникать такие вопросы.
Конечно, это ни в коей мере не соответствует действительности. Наоборот, возникают вопросы, почему вообще может возникнуть такое мнение и не связано ли оно опять же с той гибридной войной, которая, к сожалению, ведется против нашей страны.
Вопросы возникают и с той точки зрения, что эта информация исходит от той самой службы, заместителем главы которой недавно был назначен Гия Лорткипанидзе.
Общественность очень правильно оценивает все происходящее и делает правильные выводы», — заявил Кахиани.
Отметим, что вице-премьер Украины Ирина Верещук, говоря об открытии канала контрабанды через Грузию, в интервью телекомпании «Формула» заявила: «Мы не говорим о макаронах и гречке, мы говорим о военной технике, деталях, запчастях».
- Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз заявил, что Грузия не будет вводить экономические санкции против России.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии. Причиной он назвал «неморальную позицию по отношению к санкциям», а также «преграды для добровольцев», которые хотят помочь Украине.
- 31 марта, говоря об отзыве посла из Грузии, Зеленский обратился к украинским дипломатам: «не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу».
Россия с 9 апреля отменит ограничения на полёты в 52 страны
Россия с 9 апреля отменит ковидные ограничения на регулярные и чартерные рейсы в 52 страны, – об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Список состоит из "дружественных" для России государств, – так их назвал чиновник. В него вошли, например, Афганистан, Египет, Китай и Марокко.
По словам Мишустина, уровень заболеваемости коронавиурсом идёт на спад, поэтому пора расширять доступные российским авиакомпаниям направления.
Кроме того, как сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, с 9 апреля будут сняты все ограничения на пересечение сухопутной границы с Китаем россиянами и иностранцами.
- При пересечении сухопутных границ России с другими странами всё ещё действуют ограничения, введенные с начала пандемии COVID-19. Они запрещают россиянам пересекать границу наземных транспортом без особых причин, среди которых могут быть наличие разрешения на работу или лечение.
- После начала "специальной операции" России в Украиной многие страны, например, все члены Европейского союза, США, Великобритания и другие, в качестве санкций закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов.
Литва и Латвия высылают российских послов
Правительство Литвы в понедельник - в связи с российским вторжением в Украину - приняло решение понизить уровень дипломатических отношений между Литвой и Россией. Российскому послу предписано покинуть страну. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Также решено закрыть российское консульство в Клайпеде.
Литовский посол также покинет Москву. По словам Ландсбергиса, в ближайшее время он прибудет в Вильнюс.
Об ответных российских мерах пока не объявлено. О разрыве дипотношений речи в данный момент не идёт - в отсутствие послов, как правило, страну представляет временный поверенный в её делах.
Глава МИД Литвы также сказал, что вскоре посол страны вернётся в Киев. Недавно российские войска отступили от столицы Украины.
Литва одна из тех стран, которые наиболее резко критикуют Россию за войну в Украине и призывают к наиболее жёстким санкциям против Москвы. Она стала первой страной ЕС, понизившей уровень дипотношений с Россией.
Вскоре после сообщения о решении Литвы Латвия сообщила о том, что также вышлет российского посла и отзовёт своего посла из Москвы.
Обвиняемых в избиении оператора Лексо Лашкарава осудили на пять лет тюрьмы
В Тбилисском городском суде огласили приговор по делу о насилии над журналисткой телекомпании «Пирвели» Мирандой Багатурия и оператором Лексо Лашкарава.
Все шестеро обвиняемых – Давид Куталадзе, Торнике Давлашеридзе, Гия Гигуашвили, Цотне Чихладзе, Отар Гелашвили и Акакий Накашидзе – были приговорены к пяти годам лишения свободы.
Судья Нино Элиэшвили признала обвиняемых виновными по всем пунктам обвинения. Переквалификацию дела допустили только в отношении Цотнэ Чихладзе – он также был признан виновным в насилии в отношении оператора Общественного вещателя Ильи Твалиашвили, который получил сильное повреждение глаза и перенес сложную операцию.
Сегодня же Тбилисский городской суд завершил рассмотрение еще двух дел по факту массового избиения журналистов 5 июля 2021 года. К тюремному заключению были приговорены 13 человек:
- Ромео Кекутия – 1 год и 3 месяца
- Георгий Кахиани – 1 год и 3 месяца
- Георгий Наскидашвили – 1 год и 3 месяца
- Илья Кебадзе – 1 год и 2 месяца
- Темур Хараули – 1 год и 2 месяца
- Заза Мчедлидзе – 1 год и 3 месяца
- Тедо Бурдули – 3 года
- Георгий Царуашвили – 1 год и 3 месяца
- Гено Германишвили – 3 года
- Георгий Маградзе – 1 год и 3 месяца
- Заза Чаава – 1 год
- Георгий Хечуашвили – 3 года
- Мурад Девларишвили – 1 год.
Еще один обвиняемый – Ушанги Датунашвили, приговорен к выплате штрафа в размере 5 тысяч лари.
Лексо Лашкарава был одним из 53 журналистов, подвергшихся нападению гомофобной группировки 5 июля в Тбилиси. Беспорядки в центре столицы начались несмотря на то, что ЛГБТ-активисты отказались от планов провести в Тбилиси свое мероприятие — «Марш достоинства». Вместо ЛГБТ-активистов радикально настроенные группы гомофобов стали нападать на журналистов – репортеров, операторов и фотографов, которые освещали акцию. Они также устроили погромы в офисах нескольких общественных организаций.
Журналистка Миранда Багатурия сообщила, что на их группу напали в то время, когда они снимали погром офиса гражданских активистов «Сирцхвилиа». Девушка рассказала, что оператор Лексо Лашкарава вступился за нее, после чего его стали избивать около 20 человек, которые бросили его «лежать в луже крови».
Оператор получил переломы лицевых костей и сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице. Через шесть дней после избиения Лексо Лашкарава скончался дома – утром умершего в постели обнаружила мать.
После смерти Лексо Лашкарава в Тбилиси и других крупных городах Грузии прошли гражданские протесты. Журналисты выразили солидарность пострадавшим во время погрома 5 июля коллегам и потребовали отставки премьер-министра Ираклия Гарибашвили, обвинив его в неспособности защитить конституционные права граждан, меньшинств и журналистов.
Между тем Бюро экспертизы считает, что причиной смерти Лашкарава стала острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, вызванная наркотической интоксикацией. Члены семьи Лашкарава, телекомпания «Пирвели» и представлявшая его интересы правозащитная организация Ассоциация молодых юристов Грузии выразили недоверие этому расследованию, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Зеленский приехал в Бучу и заявил, что Россия совершила в Украине геноцид
Президент Украины Владимир Зеленский посетил город Буча под Киевом, где в последние дни, после отступления российских войск, были обнаружены тела десятков убитых мирных жителей.
Как сообщает Би-би-си, он осмотрел дорогу с уничтоженной российской техникой и пообщался с местными жителями. В беседе с журналистами Зеленский заявил, что Россия совершила в Украине военные преступления и геноцид. При этом он сказал, что по-прежнему выступает за мирные переговоры с Россией: "Мы продолжим дипломатические и военные усилия".
- Россия отвела свои войска от Киева, а также, по последним данным, от Чернигова и из Сумской области. Однако она наращивает силы в районе Донбасса и Харькова. На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что теперь главная задача российской операции – взять под контроль Донбасс.
- Точных данных о числе убитых в Буче и причинах их смерти пока нет. Известно, что были обнаружены в том числе тела убитых со связанными руками. Кроме того, сообщалось о массовых захоронениях в городе. Общее число жертв, которое называют представители украинских властей, более 300. Утверждается, что это жертвы российских военных.
- Москва категорически отрицает обвинения в массовых убийствах и называет сообщения о них сфальсифицированными.
США арестовали яхту Виктора Вексельберга в испанском порту
Соединённые Штаты в понедельник арестовали в испанском порту яхту Tango, предположительно принадлежащую попавшему под санкции российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на американских официальных лиц. Как пишет агентство, это первый случай экстрерриториального ареста яхты, принадлежащей включённым в санкционные списки российским олигархам.
Ранее в понедельник испанская полиция совместно с ФБР провели на яхте обыск.
Яхта сейчас пришвартована в марине города Пальма, столицы острова Майорка. Как писал Forbes и другие СМИ, 77-метровая Tango стоимостью около 110 миллионов евро принадлежит президенту фонда "Сколково" Виктору Вексельбергу. О том, что американские власти в рамках санкций, введенных в связи с войной в Украине, собираются заблокировать активы Вексельберга, в том числе яхту Tango и самолет Airbus A319, Минфин США сообщал еще 11 марта.
В связи с чем проводится обыск, не сообщается. Соединённые Штаты ввели санкции против Вексельберга ещё в 2018 году в связи с его предполагаемой причастностью к российскому вмешательству в американские выборы. Известно, что Вексельберга в США на короткое время задерживали и допрашивали сотрудники ФБР. Все его активы в стране заморожены, а американским компаниям запрещено иметь с ним дело. В марте 2022 года Вексельберг вновь попал в санкционный список в связи с событиями в Украине. Санкции против него ввела и Великобритания.
Президент Франции предложил остановить импорт нефти из России в ЕС
Евросоюз готовит новые санкции против России после сообщений о массовых убийствах гражданского населения в пригородах Киева. Европейский совет возложил ответственность за них на Москву, президент Франции Эммануэль Макрон предложил полностью остановить закупки странами ЕС угля и нефти из России.
В заявлении Европейского совета, высшего политического органа ЕС, сказано, что массовые убийства, совершённые на контролируемых Россией территориях Украины, навсегда останутся в истории Европы. В тексте подчёркивается, что Россия несёт ответственность за преступления, совёршенные на контролируемой ей территории.
Санкции против России будут обсуждаться представителями стран ЕС 6 апреля. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий призвал дополнительно провести экстренный саммит лидеров союза. По словам политика, главным противником новых санкций остаётся Германия, при этом канцлер ФРГ Олаф Шольц накануне заявил о необходимости ужесточения ограничений против России в связи с массовыми убийствами в Буче.
Москва категорически отрицает обвинения в массовых убийствах и называет сообщения о них сфальсифицированными. В воскресенье Москва объявила, что планирует созвать экстренное заседание Совета безопасности ООН для обсуждения ситуации. В понедельник представитель российского МИД Мария Захарова заявила в телеграме, что согласие на заседание не дала Великобритания, однако Россия будет настаивать на встрече.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению проанализировать информацию об убийстве мирных жителей в Буче и проверить распространение материалов о них на предмет нарушения уголовного законодательства о распространении недостоверной информации о российской армии. Такая статья была добавлена в Уголовный кодекс в экстренном режиме Государственной думой в начале войны с Украиной.
Украинская разведка: РФ налаживает канал контрабанды товаров через Грузию
Россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны. Об этом заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
«Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности поставки крупной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения. Чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов», – утверждают в украинском ведомстве.
Кроме того, по данным Киева, на сегодня известно об еще одном канале поставки в РФ товаров военного назначения – Восточной Азии. Через него в страну поставляются запчасти для техники, электроника и оптические приборы.
Также в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляют, что сейчас рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и РФ, пишет УНИАН.
В Службе государственной безопасности Грузии отвергли обвинения украинской разведки, пишет грузинская служба Радио Свобода.
- Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в очередной раз заявил, что Грузия не будет вводить экономические санкции против России.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Грузии. Причиной он назвал «неморальную позицию по отношению к санкциям», а также «преграды для добровольцев», которые хотят помочь Украине. 31 марта, говоря об отзыве посла из Грузии, Зеленский обратился к украинским дипломатам: «не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса – ищите, пожалуйста, другую работу».
Врач Важа Гаприндашвили в составе медгруппы партии «Лело» отправился в Украину
Медицинская группа партии «Лело» отправилась в Украину. В миссии участвуют девять врачей разного профиля. Среди них – Важа Гаприндашвили, который в 2019 году провел 48 дней в заключении в цхинвальской тюрьме.
В партии «Лело» заявляют, что миссия является официальной и полностью согласована с Минздравом Украины.
Как отмечают медики, в течение восьми дней они будут помогать беженцам и раненым в одном из городов на западе Украины.
«Едем в один из городов Ивано-Франковской области. В Кракове к нам присоединится один грузинский врач, работающий в Германии. Мы готовились 4 недели, выяснили, что нужно, какие лекарства, какое оборудование. Мы купили это оборудование. В этом городе большое количество вынужденно перемещенных лиц и раненых. Мы едем на восемь дней и везем с собой то, что нужно этим людям», – заявил член партии «Лело» Вато Сургуладзе.
- Врач Важа Гаприндашвили был задержан российскими пограничниками 9 ноября 2019 года. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия обвинили его в незаконном пересечении де-факто границы. Югоосетинский суд приговорил Гаприндашвили к одному году и девяти месяцам тюремного заключения, однако он был освобожден 28 декабря, проведя в заключении 48 дней.
В Цхинвали в результате взрыва гранаты пострадал гражданин Узбекистана
Один человек пострадал накануне в результате взрыва гранаты в одном из жилых домов в Цхинвали. Об этом сообщили в пресс-службе МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия.
«Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что в подвальном помещении частного дома во время проведения ремонтных работ подорвалась граната, в результате чего 32-летний гражданин Узбекистана с различными повреждениями был доставлен Республиканский многопрофильный медцентр», – сказали в МВД.
По данным югоосетинского ведомства, выясняются все обстоятельства происшествия.
Коронавирус в Грузии: 208 новых случаев, два пациента скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще два пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 758.
За сутки в стране выявили 208 новых случаев коронавируса. Накануне провели 5184 теста: PCR-тестов – 1597, экспресс–тестов на антиген – 3587.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 4,01%, за последние 14 дней составляет 4,39%, за неделю – 3,43%.
Выздоровели еще 685 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 649 430, выздоровевших – 1 628 64.
По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась, сохраняется динамика снижения случаев заражения.
«Мы будем следить за текущими тенденциями и наши дальнейшие решения будут соответствующими», – добавил Гарибашвили.
Отметим, что за сутки вакцинированы от коронавируса лишь девять человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 861 953. Ранее в стране была временно прекращена вакцинация препаратом Pfizer, для граждан доступны лишь вакцины китайского производства.
Подтверждена гибель более 120 детей в результате российского вторжения
Сегодня исполняется 40 дней с начала российского вооружённого вторжения в Украину. Управление Верховного комиссара по правам человека ООН в докладе о происходящем в Украине сообщило, что с начала вторжения подтверждена гибель не менее 1417 мирных граждан страны, в том числе 121 ребёнка. Ещё выше число раненых. По данным Генпрокуратуры Украины, погибли более 160 детей.
Как говорится в докладе ООН, самой частой причиной смерти стали применение взрывных устройств с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары, - сообщает Настоящее Время.
Из доклада не ясно, включены ли в опубликованные цифры те погибшие мирные жители, тела которых были обнаружены после отступления российских войск. Больше всего захоронений и не погребённых тел было обнаружено в городе Буча под Киевом.
Журналисты и представители властей Украины сообщили о десятках тел погибших на улицах Бучи 2 апреля. Некоторые из убитых были со связанными руками. По словам работников спасательной службы, которая занимается поиском и захоронением убитых, обнаружены тела около 330 убитых. Генпрокурор Украина Ирина Венедиктова сообщила, что во всех освобождённых районах Киевской области (не только в Буче) были найдены тела 410 убитых мирных жителей.
Власти Украины утверждают, что большая часть этих людей - жертвы расправ со стороны российских военных. Многие представители стран Запада согласны с такой оценкой. Руководитель британской разведки MI6 Ричард Мур заявил, что внесудебные расправы входили в планы российского вторжения в Украину Об этом он написал в твиттере. О существовании "расстрельных списков" западные СМИ со ссылкой на разведку сообщали ещё до вторжения, Россия тогда их наличие отрицала. Сейчас Минобороны России называет случившееся в Буче провокацией украинской стороны, отрицая причастность российских солдат к убийствам.
Советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал перечень российских частей и подразделений, которые, по его словам, могут быть причастны к военным преступлениям в Буче, Гостомеле, Ирпене в Киевской области.
Президент Украины Владимир Зеленский накануне по-русскиобратился к матерям российских солдат. "Я хочу, чтобы каждая мать каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал вашей России украинский город Буча? Как это всё стало возможным? Российские матери! Даже если вы растили мародеров, то как они стали еще и палачами?" - сказал Зеленский. "Я хочу, чтобы все руководители Российской Федерации увидели, как выполняются их приказы. Вот такие приказы. Вот такое исполнение. И солидарная ответственность".
Представители стран ЕС заявляют, что на этой неделе рассмотрят вопрос об ужесточении санкций против России. По сообщению Financial Times, обсуждается и эмбарго на экспорт российских энергоносителей и запрет на использование российскими судами европейских портов. Ранее такие меры предлагали страны Балтии и Польша, но большинство стран ЕС было против. После событий в Буче, как пишет издание, голоса сторонников эмбарго звучат всё громче.
Премьер Польши назвал Россию «тоталитарно-фашистским государством»
Премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал страны ЕС ужесточить санкции против России, которую он назвал "тоталитарно-фашистским государством". Моравецкий, выступая в Варшаве, высказал мнение, что российские военные устроили в Украине "геноцид", приведя в качестве примера гибель сотен мирных жителей Киевской области, в частности города Буча.
По словам Моравецкого, необходимы "решительные действия", чтобы "сломать военную машину Путина". Среди предложенных польским премьером мер - не просто арест, но конфискация имущества российских банков и олигархов в Европе, а также эмбарго на импорт российских энергоносителей.
Моравецкий также заявил о необходимости санкций против российского общества, в том числе запрета на выдачу виз для всех россиян, кроме тех, кто, как он выразился, "бежит из этой фашистской страны." Польский премьер также призвал ввести санкции против всех членов партии "Единая Россия" (по последним данным, их более 2 миллионов).
Как заявил Матеуш Моравецкий, главной помехой для ужесточения санкций сейчас является Германия, а не Венгрия, несмотря на прокремлёвскую репутацию венгерского премьера Виктора Орбана. При этом канцлер Германии Олаф Шольц накануне заявил о необходимости ужесточения санкций в связи с массовыми убийствами в Буче. О том же заявил и французский президент Эммануэль Макрон. По его словам, Франция готова обсуждать отказ от российского угля и нефти. Многие страны ЕС ранее подчёркивали, что к отказу от поставок газа из России их экономики не готовы.
Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель в понедельник обвинил Россию в массовых убийствах в Буче, назвав их "зверствами". По его словам, Россия отвечает за все преступления, совершённые на территориях, находящихся под её контролем.
Санкции будут обсуждаться представителями стран ЕС 6 апреля. Польский премьер призвал дополнительно провести экстренный саммит лидеров союза.
Российские власти отрицают причастность России к убийствам жителей Бучи. Заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев (официально он является председателем "Единой России") в ответ на предложения Моравецкого заявил, что "можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS (правящая партия "Право и справедливость" - РС). Заодно всех негодяев в Польше перечислим поименно". Как при тайном голосовании Медведев намерен определить голосующих за партию, он не пояснил.
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