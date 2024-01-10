США заявили о «крупнейшей атаке» хуситов в Красном море

Во вторник Военно-морские силы США и Великобритании сбили более 20 беспилотников и ракет, которые йеменские хуситы выпустили в направлении южной части Красного моря. Об этом пишет Reuters.

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс заявил, что на данный момент это была крупнейшая атака в этом районе. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что о пострадавших и разрушениях не сообщалось. В ведомстве добавили что это 26-е нападение хуситов на коммерческие судоходные пути в Красном море с 19 ноября прошлого года.

Позднее представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что боевики выпустили большое количество ракет и беспилотников по американскому кораблю, который «оказывал поддержку» Израилю. Он также отметил, что операция была «предварительным ответом» на атаку США 31 декабря, в результате которой погибли 10 хуситов.

Хуситы, которые контролируют большую часть Йемена, нападают на морские маршруты Красного моря, чтобы продемонстрировать свою поддержку радикальной палестинской группировки ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС. Хуситы пообещали продолжать атаки до тех пор, пока Израиль не остановит конфликт в секторе Газа.