Старшая дочь Рамзана Кадырова назначена министром культуры Чечни

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявляет, что в результате обрушения здания в Батуми около 10-15 человек оказались под завалами. Гомелаури говорит, что ситуация очень сложная.

«Один из подъездов корпуса обрушился, мы начали расследование. Мы определим, что стало причиной обрушения. Обрушилось около пяти этажей. По нашей информации, под завалами находятся около 10-15 человек. На связь выходят два человека, они живы и разговаривают по телефону, но не могут объяснить, где они, на каком этаже, хотя мы разговариваем с ними по телефону. Привлечены сотни спасателей. Многим спасателям не удается работать одновременно, но мы чередуем, задействована техника. На месте мобилизованы подразделения МВД, мэрия, муниципальные службы, и мы делаем все, чтобы как можно скорее освободить из-под завалов людей», – заявил Гомелаури.

В Батуми прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что спасатели делают все возможное, чтобы своевременно расчистить завалы.

«Произошла очень печальная, трагическая история. На месте работают около трехсот спасателей. У них есть все средства, и ведется интенсивная работа. Естественно, работает следствие, версий много, и мы ответим на все вопросы. Я слышал версии от министра внутренних дел, он также публично об этом заявил, но я не хочу заранее делать какие-то выводы. Лучше будет дождаться результатов расследования и молиться, чтобы этих людей вызволили живыми», – заявил Ираклий Гарибашвили.

Пятиэтажное здание с двумя пристроенными этажами в центре Батуми обрушилось сегодня в полдень. Пока данных о погибших нет.

Из машины, припаркованной у обрушившегося дома, вытащили ребенка. Его уже выписали из больницы.