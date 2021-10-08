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Старшая дочь Рамзана Кадырова назначена министром культуры Чечни
Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова стала министром культуры республики. О назначении 22-летней Айшат Кадыровой сообщил на своей странице в инстаграме председатель регионального парламента Магомед Даудов.
"Благодаря ответственному отношению к своей работе Айшат удалось внести колоссальный вклад в развитие библиотек республики, домов культуры и театров, а также добиться высоких показателей во всех направлениях деятельности Министерства культуры Чеченской Республики", – написал Даудов.
- В декабре 2020 года Хадижат Кадырова, вторая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, была назначена на должность начальника департамента дошкольного образования Грозного.
- В июле 2020 года государственный департамент США ввел новые санкции против Кадырова за пытки, внесудебные казни и другие нарушения прав человека. Санкции также затрагивают жену главы Чечни Медни Кадырову и его дочерей.
Другие новости дня
Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов получил убежище в Швеции
Оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов получил статус беженца в Швеции, сообщает Кавказ.Реалии.
По словам Абдурахманова, он ждал решения властей шесть лет. До приезда в Швецию ему было отказано в статусе политического беженца в Польше и в Германии. Он считает, что виной тому были действия спецслужб этих двух стран.
В своих видео блогер рассказывает о нарушениях прав человека в Чечне и других злоупотреблениях местной власти. Критика в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова послужила причиной нападения на Абдурахманова, которое произошло в 2020 году. На блогера напали, когда он находился в собственном доме – его ударили молотком по голове. Абдурахманов сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. В январе 2021 года суд в Швеции вынес приговор двум гражданам России, которые пытались убить блогера: Руслан Мамаев был приговорен к десяти годам лишения свободы, его сообщница Эльмира Шапиаева – к восьми годам. Шведский прокурор Пер Линдквист завил в суде, что "все следы следствия указывают на Грозный".
- Уже после вынесения приговора по делу о покушении на Абдурахманова в Германии было предотвращено покушение на его брата Мухаммада, представителя чеченской правозащитной организации "Вайфонд". Блогер рассказал, что организация убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
- 27 сентября этого года около 30 вооруженных людей приехали в село Старые Атаги к родственникам Тумсо Абдурахманова. Им поставили ультиматум: если они не повлияют на высказывания блогера, им будет объявлена кровная месть. За день до этого на связь с Абдурахмановым в открытом чате телеграма вышел председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он угрожал активисту и обещал заставить родственников ответить за его слова.
Глава МВД: под завалами дома в Батуми оказались около 10-15 человек
Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявляет, что в результате обрушения здания в Батуми около 10-15 человек оказались под завалами. Гомелаури говорит, что ситуация очень сложная.
«Один из подъездов корпуса обрушился, мы начали расследование. Мы определим, что стало причиной обрушения. Обрушилось около пяти этажей. По нашей информации, под завалами находятся около 10-15 человек. На связь выходят два человека, они живы и разговаривают по телефону, но не могут объяснить, где они, на каком этаже, хотя мы разговариваем с ними по телефону. Привлечены сотни спасателей. Многим спасателям не удается работать одновременно, но мы чередуем, задействована техника. На месте мобилизованы подразделения МВД, мэрия, муниципальные службы, и мы делаем все, чтобы как можно скорее освободить из-под завалов людей», – заявил Гомелаури.
В Батуми прибыл премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он отметил, что спасатели делают все возможное, чтобы своевременно расчистить завалы.
«Произошла очень печальная, трагическая история. На месте работают около трехсот спасателей. У них есть все средства, и ведется интенсивная работа. Естественно, работает следствие, версий много, и мы ответим на все вопросы. Я слышал версии от министра внутренних дел, он также публично об этом заявил, но я не хочу заранее делать какие-то выводы. Лучше будет дождаться результатов расследования и молиться, чтобы этих людей вызволили живыми», – заявил Ираклий Гарибашвили.
Пятиэтажное здание с двумя пристроенными этажами в центре Батуми обрушилось сегодня в полдень. Пока данных о погибших нет.
Из машины, припаркованной у обрушившегося дома, вытащили ребенка. Его уже выписали из больницы.
Лиза Ясько вновь навестила Саакашвили: «Его здоровье уже очень сильно страдает»
Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в руставской тюрьме вновь навестила его гражданская супруга, депутат Верховной рады Украины Лиза Ясько. Она подтвердила, что политик из-за голодовки уже похудел на 12 кг.
«Он чувствует себя по-боевому, но, к сожалению, его здоровье уже очень сильно страдает», – сказала Ясько.
По словам украинского депутата, Саакашвили следит за новостями и «очень сильно переживает за Грузию, за выборы, за народ».
На вопрос журналиста «Вы его любите?», Ясько ответила: «Его любит очень сильно Грузия, любит Украина».
- 1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.
- Лизе Ясько 31 год. Она – депутат Верховной рады Украины, бывшая руководительница делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы.
- Саакашвили был женат на уроженке Нидерландов Сандре Рулофс. У них двое сыновей – Эдуард и Николоз. Рулофс заявила, что не знала о его планах создать новую семью.
В Чехии проходят выборы – на фоне ухудшения здоровья президента Земана
В Чехии в пятницу и субботу проходят парламентские выборы. Голосование проходит на фоне сообщений об ухудшении состояния здоровья президента Милоша Земана, который недавно провёл больше недели в больнице и не участвовал в публичных мероприятиях более месяца.
Президент, хотя и располагает в Чехии ограниченными полномочиями, является ключевой фигурой при формировании правительства, которое должно быть создано после выборов. Он, в частности, назначает премьер-министра. Земан не скрывает, что поддерживает нынешнего премьера Андрея Бабиша. Поддержка президента была одним из факторов, который ранее позволил Бабишу сформировать кабинет, несмотря на отсутствие большинства в парламенте.
Ещё в среду ожидалось, что Земан проголосует в одной из школ в Праге. Однако после визита лечащего врача в четверг окружение президента признало, что он болен, и заявило, что он в ближайшее время не появится на публике, а проголосует в своей резиденции. Оппозиция критикует окружение президента за недостаток информации о состоянии его здоровья. Многие коментаторы считают, что оно в последнее время серьёзно ухудшилось. Милошу Земану 77 лет, он страдает рядом заболеваний, в последнее время передвигается на инвалидной коляске.
За победу на выборах в парламент борется движение нынешнего премьера Андрея Бабиша. По опросам, оно претендует на первое место, но вряд ли получит большинство в парламенте. Главные оппоненты премьера – две прозападные коалиции: правоцентристская "Вместе" и левоцентристская "Пираты и старосты". Места в парламенте, скорее всего, получат также националисты и коммунисты.
Оппоненты критикуют Бабиша, крупного бизнесмена и медиамагната, за коррупцию. Сам он находится под следствием по делу о незаконном получении для своей фирмы европейских дотаций. Также имя Бабиша в связи с приобретением через офшорную компанию замка во Франции фигурирует в так называемых "Архивах Пандоры". Бабиш отрицает обвинения и утверждает, что его оппоненты хотят лишить Чехию суверенитета, подчинив её Брюсселю. При этом, в отличие от Земана, Бабиш не выступает с оправданием политики России, возглавляемое им правительство весной обвинило российских агентов в причастности к взрыву складов с боеприпасами в Чехии в 2014 году, что привело к острому дипломатическому конфликту между Прагой и Москвой.
Результаты выборов станут известны во второй половине дня в субботу.
Залкалиани не исключает, что Грузия «в какой-то форме» подключится к формату «3+3»
Грузия не исключает участия в новых региональных инфраструктурных проектах, но этого не произойдёт за счет государственных интересов страны. Об этом вице-премьер, глава МИД Грузии Давид Залкалиани заявил в эфире Общественного вещателя.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что Грузия подключится к формату «3+3» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения).
«Безусловно, когда мы не видим никаких процессов в направлении деокупации, очень сложно участвовать в таком формате и говорить о каких-то инфраструктурных проектах. Тем не менее, хочу предоставить общественности такую позиция для размышления – в этих больших геополитических проектах и отношениях мы в какой-то форме все равно будем (представлены) – безусловно, не за счет государственных интересов и каких-то уступок оккупанту», – заявил Давид Залкалиани.
Он добавил, что суверенитет и территориальная целостность Грузии являются «красной чертой».
«Необходимо, чтобы мы не отставали от тех процессов, которые развиваются в регионе и обязательно участвовали во всех новых, даже инфраструктурных проектах, которые могут обойти Грузию стороной, из-за чего страна может потерять свою роль и функцию. Поэтому здесь важно иметь четкую позицию, чтобы интересы нашей страны не пострадали», – добавил Залкалиани.
- В декабре прошлого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что на Южном Кавказе можно создать «платформу шести» (Россия, Иран, Турция, Азербайджан, Грузия, Армения) для развития сотрудничества между государствами. Инициативу поддерживает президент Азербайджана Ильхам Алиев.
- В Тбилиси после этого заявили, что ни о каких совместных с Россией форматах не может быть и речи до тех пор, пока Москва оккупирует 20% территории страны.
Эрдоган: «Глобальное значение ж/д Баку-Тбилиси-Карс неизменно растет»
Глобальное значение железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) неизменно растет. Как сообщает агентство Trend, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на заседании Совета по транспорту и связи.
По его словам, в сфере транспорта и связи проводится колоссальная работа и происходит много положительных изменений.
Отметив растущее значение БТК в качестве альтернативной линии в контексте глобальной торговли, турецкий президент заявил, что благодаря новой магистрали стало реальностью бесперебойное железнодорожное сообщение между Западной Европой и самыми отдаленными районами Азии.
«Мы расширяем эти возможности, используя имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы. Мы хотим, чтобы все получили пользу от этих проектов», – добавил Реджеп Тайип Эрдоган.
- Ранее сообщалось, что в Стамбуле был подписан протокол трехсторонней встречи между Азербайджаном, Грузией и Турцией о развитии проекта железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс.
«Свободу Мише» – акция у руставской тюрьмы завершилась задержаниями. ФОТО
Сторонники «Единого национального движения» и экс-президента Грузии Михаила Саакашвили провели акцию у руставской тюрьмы. Они пытались написать на асфальте и на стенах пенитенциарного учреждения «Свободу Мише» .
Сотрудники полиции задержали в административном порядке нескольких участников акции, пояснив, что наносить надписи на стены административных зданий запрещено законом.
Активисты прибыли в Рустави автоколонной из Тбилиси. Они заявляют, что хотят подбодрить Михаила Саакашвили и требует его немедленного освобождения.
Саакашвили из-за голодовки похудел в тюрьме на 12 кг – адвокат
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили из-за голодовки потерял в тюрьме около 12 кг, сообщил его адвокат Бека Басилая после посещения политика в тюремной камере.
На восьмой день голодовки состояние здоровья Саакашвили ухудшается, добавил адвокат.
«Миша морально бодр, но состояние его здоровья голодовки ухудшается, что вполне естественно», – сказал Басилая.
Он также сообщил, что тюремная администрация разрешила Саакашвили встречу с членами своей семьи. Мать и дети политика посетят его, предположительно, в понедельник.
Как сообщалось ранее, Грузинская православная церковь попросила Саакашвили прекратить голодовку, но от отказался. Он обещает продолжать голодовку до тех пор, пока власти не освободят его и людей, которые были задержаны в качестве его сообщников.
«Я могу дышать» – под завалами дома в Батуми есть выжившие
Через час после обрушения жилого дома в центре Батуми к месту происшествия подвезли тяжелую технику, чтобы начать разбирать завалы.
Шестиэтажный корпус расположен в центре Батуми, между улицами 26 мая и Мемеда Абашидзе. Дом неожиданно обрушился сегодня около полудня.
Сразу после происшествия на место прибыли пожарные-спасатели, однако они с помощью небольшого подъемного крана могли только убрать обломки с нескольких машин, которые находились возле корпуса. Так удалось вытащить из машины женщину и ее ребенка, их отправили в больницу.
Между тем под обломками здания находятся люди – в доме было 12 квартир, пишет агентство «Новости-Грузия».
Жильцы дома, чьи близкие попали под обломки, наблюдают за действиями спасателей, их психологическое состояние очень тяжелое – люди оплакивают своих близких, зовут детей, находившихся в доме во время обрушения.
Одному из мужчин из-за шока понадобилась помощь медиков – в доме остались его жена, трое детей и брат.
Спасатели услышали, как несколько людей звали на помощь из-под завалов. Один из жильцов кричал: «Я могу дышать», и утвердительно ответил на вопрос спасателей, слышит ли он их.
Также с некоторыми из находящихся под завалами жильцов удалось связаться по телефону – один из них сказал, что он жив, но у него, скорее всего, сломана нога.
Пока спасатели не вывели из-под обломков дома ни одного человека.
Во дворе дома, несмотря на просьбы спасателей покинуть территорию, продолжают оставаться сотни жителей Батуми.
Жильцы рассказали журналистам, что эта часть дома была возведена в конце 70-х годов в проеме между зданиями более старой постройки. Позже со стороны двора к подъезду пристроили лифт. В результате сегодняшнего происшествия обрушилась конструкция лифта и подъезд, что повлекло за собой и обрушение стен.
По одной из версий, причиной трагедии могли стать проведенные с нарушением строительные работы на первом этаже здания: там расположены кафе, магазины и салон красоты. Есть версия, что во время ремонта коммерческих помещений была демонтирована несущая стена, что и спровоцировало обрушение.
Также есть версия, что обрушение мог вызвать взрыв бытового газа, однако жильцы заявляют, что не слышали звука взрыва.
Бжания возобновил визит в Москву, прерванный из-за инцидента на сухумской набережной
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания возобновил рабочий визит в Москву, прерванный из-за инцидента на сухумской набережной. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, он проведет ряд встреч в администрации президента и в правительстве Российской Федерации.
Бжания отправился в Москву 1 октября. 3 октября стало известно, что он вернулся в Абхазию и провел совещание, на котором глава абхазского МВД Дмитрий Дбар был отстранен от должности на время расследования инцидента 30 сентября.
- По данным абхазского МВД, вечером 30 сентября, когда в Абхазии отмечали День победы и независимости, депутат Гарри Кокая на сухумской набережной произвел несколько выстрелов из пистолета в воздух, «грубо нарушив общественный порядок». В близлежащем ресторане во время стрельбы находились абхазский лидер Аслан Бжания и югоосетинский президент Анатолий Бибилов.
- Кокая не подчинился требованию прибывших на место сотрудников МВД и главы ведомства Дмитрия Дбар сдать оружие. В конфликт вмешались находившиеся рядом с ним ветераны войны из села Адзюбжа. В результате действий сотрудников МВД депутат Кокая и несколько ветеранов получили увечья.
- Уже после этого, по информации силового ведомства, еще один депутат, Алмасхан Ардзинба стрелял из огнестрельного оружия в направлении здания МВД. Ардзинба это отрицает.
- 1 октября в Сухуми состоялось экстренное заседание парламента, во время которого проходила акция протеста односельчан Кокая и ветеранов войны. Собравшиеся требовали отставки главы МВД.
- 3 октября министр внутренних дел Дмитрий Дбар был временно отстранен от служебных обязанностей на время расследования инцидента. Исполнение обязанностей министра возложено на заместителя Руслана Ажиба.
- 4 октября у здания парламента прошел митинг, организованный ветеранской организацией Аруаа и жителями села Адзюбжа. Депутаты, собравшиеся на внеочередное заседание, приняли решение дождаться результатов прокурорской проверки.
Председателем Верховной рады Украины стал Руслан Стефанчук
Новым председателем Верховной рады Украины стал Руслан Стефанчук.
Ранее он занимал должность первого заместителя председателя. Назначение Стефанчука главой Рады поддержал 261 депутат, главным образом представители пропрезидентской партии "Слуга народа". По её спискам он и был избран в Раду.
Накануне украинский парламент снял с поста председателя Дмитрия Разумкова, у которого произошёл конфликт с Офисом президента. Отставки Разумкова потребовали депутаты от "Слуги народа", хотя ранее он возглавлял список этой партии.
Сторонники Зеленского обвиняют Разумкова в том, что он саботировал некоторые инициативы президента, в частности закон о "деолигархизации", и считают, что у главы Рады появились собственные политические амбиции вплоть до борьбы за пост президента.
Отставка главы Рады была фактически предрешена после того, как во вторник депутаты отстранили его от ведения заседаний. В своём выступлении в четверг Разумков обвинил власти в отказе от принципов верховенства закона и наступлении на свободу слова. Он также не исключил, что будет баллотироваться в президенты. Его оппоненты, в свою очередь, не исключают, что лишат его депутатского мандата
Лауреатами Нобелевской премии мира стали Дмитрий Муратов и Мария Ресса
Лауреатами Нобелевской премии мира стали главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов и журналист-расследователь Мария Ресса с Филиппин.
Как говорится в заявлении Нобелевского комитета, журналисты получили награду за "усилия по защите свободы мнений, которая является условием для демократии и мира".
Дмитрий Муратов родился в 1961 году в Куйбышеве. После службы в армии работал в "Волжском комсомольце" и "Комсомольской правде". Один из основателей в 1993 году "Новой ежедневной газеты". В 1995 году издание было переименовано в "Новую газету". Тогда же Муратов стал главным редактором издания.
Муратов - третий россиянин, удостоенный Нобелевской премии мира. До него назраду получали правозащитник Андрей Сахаров и экс-президент Советского Союза Михаил Горбачёв.
Мария Ресса за свою более чем 30-летнюю карьеру работала ведущим репортером CNN в Азии и руководителем отдела новостей ABS-CBN. Она также принимала участие во многих международных инициативах по поощрению свободы печати. В последние годы против неё возбуждали уголовные дела, связанные с её расследованиями и работой в должности руководителя интернет-портала Rappler.
В этом году на награду претендовали 95 организаций и 234 человека, среди которых российский оппозиционер Алексей Навальный, представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская и экоактивистка из Швеции Грета Тунберг.
Полный список претендентов держится в секрете и может быть опубликован только через 50 лет. Размер премии составляет 10 миллионов шведских крон (более одного миллиона долларов).
В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа ООН.
Нобелевская премия впервые вручалась в 1901 году. Тогда её лауреатами стали швейцарский предприниматель и фактический инициатор создания Международного Красного креста Жан Анри Дюнан и французский политик и миротворец Фредерик Пасси.
Всего за историю Нобелевской премии мира её получили 107 человек (в том числе 17 женщин) и 25 организаций. В 1901-2020 годах премия мира присуждалась 101 раз. 19 раз комитет премии не находил достойного кандидата.
В Батуми обрушился жилой дом, под развалинами могут находиться люди
В Батуми на улице 26 мая обрушилась часть жилого дома. Под развалинами, предположительно, могут находиться люди.
Некоторые очевидцы заявляют, что обрушению дома предшествовал взрыв. По одной из версий, к обрушению могли привести ремонтные работы, которые проходили на втором этаже здания.
На месте работает спецтехника, мобилизованы скорая помощь и полиция, пишет агентство «Новости-Грузия».
По информации очевидцев, из припаркованной у дома машины достали ребенка. Как сообщает Общественный вещатель, его состояние стабильное.
В целях безопасности из оставшейся части дома спасатели эвакуируют находившихся там людей.
Грузинская служба Радио Свобода ведет прямую трансляцию с места происшествия.
COVID-19 в Грузии: 2661 новый случай, 30 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 30 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 9192.
За сутки в стране выявили 2661 новый случай коронавируса. Накануне провели 36 840 тестов: PCR-тестов – 14 721, экспресс–тестов на антиген – 22 119.
Выздоровели еще 1274 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 628 719, выздоровевших – 597 654.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,22%, за последние 14 дней составляет 5,7%, за неделю – 6,16%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 8331 человек, всего в Грузии использовано 1 853 296 вакцин.
Ростуризм пообещал разработать маршрут по местам отдыха Путина
Ростуризм планирует разработать маршрут по местам, где отдыхает президент России Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в четверг, 7 октября. Утверждается, что на такую поездку есть спрос у граждан. Впрочем, в неё не планируют включать приписываемые президенту резиденции в Геленджике, Карелии и аннексированном Крыму.
"Очень много запросов туристов поступает о том, где путешествует наш президент — люди видят уникальные места по телевизору и тоже хотят там побывать, узнать лучше свою страну", — цитирует сообщение ведомства агентство РИА "Новости". Утверждается, что проект разработают ведущие туроператоры. Его рассмотрят на экспертном совете Ростуризма в этом году.
Многочисленные журналистские расследования приписывают президенту несколько постоянных мест отдыха. Издание “Проект” рассказывало, что он много времени проводил в резиденции в Сочи и на бывшей даче Леонида Брежнева в аннексированном Крыму. РБК рассказывало о его резиденции на Валдае, рядом с которой землю купили его близкие друзья. Радио Свобода первым сообщило о приписываемом президенту дворце в Геленджике.
В Ростуризме эти точки, согласно сообщению пресс-службы, не рассматривают. В маршрут мест отдыха планируют включить "несколько регионов Сибири". Кремль называет отпуска президента там "обычными" и регулярно отчитывается о них. В отчётах говорится, что вместе с Путиным в Сибири проводит время министр обороны Сергей Шойгу.
Коронавирус в Абхазии: 162 новых случая инфицирования
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 529 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 162 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 43 пациента. Состояние 15 человек оценивается как тяжелое, 12 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 12 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 7 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 18, состояние 3 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 9 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 94 пациента, состояние 12 человек тяжелое.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 28 503 человека. Зарегистрирован 421 летальный случай. Выздоровели 23 370 человек.
- Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Минюст: Телевизор в камеру Саакашвили принесли, о дополнительном матрасе он не просил
Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии опровергла заявления адвокатов о ненадлежащих условиях содержания экс-президента страны Михаила Саакашвили. В ведомстве утверждают, администрация руставской тюрьмы предоставила политику и телевизор, и матрас.
«Для Саакашвили в понедельник была изготовлена карта, куда была зачислена лимитированная сумма. Во вторник он выбрал телевизор в учреждении исполнения наказаний и оформил заказ. К этому времени он уже пользуется приобретенным телевизором в камере», - говорится в заявлении службы, распространенном сегодня, 7 октября.
Информацию о том, что экс-президенту отказывают в выдаче дополнительного матраса и одеяла в ведомстве назвали ошибочной. «При заселении в учреждение в соответствии с законом ему были переданы вещи для личного пользования, в которые входило белье, одеяло, матрас и подушка. Дополнительно он также приобрел в магазине учреждения плед. За дополнительным матрасом Михаил Саакашвили не обращался», - отмечается в сообщении.
Также в пенитенциарной службе объяснили, почему не передали Саакашвили Евангелие, которое экс-президенту сегодня в тюрьму принес секретарь Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии Второго Михаил Ботковели.
«У принесенного протоиереем Евангелия были позолоченные элементы и камни, согласно уставу пенитенциарного учреждения №12 осужденному или обвиняемому запрещено иметь ценные вещи. К ценным вещам относятся все вещи или украшения с дорогим оформлением», - говорится в сообщении.
- Саакашвили, который считает себя политическим заключенным, объявил голодовку сразу после задержания 1 октября. Экс-президент заявил, что не прекратит ее до тех пор, пока власти не освободят его и людей, которые были задержаны в качестве его сообщников. Политик также отказался от медицинской помощи.
- Администрация тюрьмы запретила экс-президенту встречи со всеми, кроме адвокатов, и телефонные звонки. Сегодня в пенитенциарное учреждение не допустили даже мать Саакашвили Гиули Аласания. Сегодня днем адвокаты политика заявили, что в камеру Саакашвили до сих пор не принесли запрошенный телевизор, а также не выдали дополнительный матрас и одеяло. Сторонники экс-президента считают, что все это делается преднамеренно. По их мнению, власти пытаются оказать на Саакашвили психологическое давление и морально сломить его.
Суд в Варшаве признал приоритет польского права над правом ЕС
Норма о приоритете европейского права над положениями конституции Польши не соответствует нормам страны. Такое решение принял польский Конституционный суд.
Несогласные с решением устроили перед зданием суда акцию протеста. Активисты вышли с плакатами «Неконституционный трибунал» и «Мы европейцы».
Критики Варшавы считают, что оспаривание верховенства права ЕС ставит под угрозу не только долгосрочное будущее Польши в Евросоюзе, но и стабильность самого блока. В ответ польские власти назвали утверждения о выходе страны из ЕС популизмом.
СМИ пишут, что решение суда может повлиять на выделение Польше кредитов и грандов из Фонда восстановления ЕС на сумму около 58 миллиардов евро. Варшава уже представила план распределения средств, но Брюссель его пока не одобрил.
- В марте с запросом о проверке превосходства европейского права над местным в Конституционный суд обратился премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Это произошло вскоре после того, как Европейский суд нашел нарушения Варшавой законодательства Евросоюза при проведении судебной реформы.
- По правилам, которые начали действовать с конца 2017 года, польский Верховный суд был переподчинен минюсту, а глава министерства получил право назначать председателей апелляционных и окружных судов самостоятельно, не совещаясь с представителями правосудия.
- Реформа привела к увольнению около 40 процентов действующих членов Верховного суда, включая председателя. В Еврокомиссии считают, что такие действия нарушают баланс полномочий и угрожают верховенству права.
ЕНД проведет в Тбилиси массовую акцию в поддержку Саакашвили
«Единое национальное движение» проведет в Тбилиси массовую акцию в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Об этом после заседания политсовета партии заявила один из лидеров ЕНД Тина Бокучава, передает SOVA.
«В настоящее время идет обсуждение времени проведения акции. Но мы уже приняли важное решение и, конечно, должны были его принять – о проведении крупномасштабной акции в Тбилиси. Хотя у руставской тюрьмы практически в ежедневном режиме проходят акции, в том числе граждан Грузии, которые осознают, что заключение третьего президента и исполнение режимом Иванишвили мечты Путина – позор для страны и каждого отдельного ее гражданина. И они продолжат проводить акции – будь то у руставской тюрьмы или в любой другой локации», - заявила Бокучава.
Напомним, с утра 1 октября, накануне муниципальных выборов, третий президент Грузии Михаил Саакашвили стал публиковать на своей страничке в Facebook статусы и видео, в которых утверждал, что вернулся на родину. В течение всего дня власти опровергали эту информацию, называя ее фейком, но вечером премьер-министр Ираклий Гарибашвили сообщил о задержании экс-президента. После того, как Саакашвили был помещен в руставскую тюрьму, он объявил голодовку.
ЦРУ создаст центр противодействия китайской угрозе
Американское Центральное разведывательное управление создает новое структурное подразделение - «Центр операций по Китаю». Оно займется противодействиям вызовам и угрозам со стороны правительства КНР. Об этом сообщил глава разведывательной службы Уильям Бернс.
«Центр операций по Китаю» создан для ответа на «глобальный вызов со стороны КНР, который затрагивает все области работы спецслужбы», - говорится в пресс-релизе на ее сайте. В заявлении Бернса Китай назван самой важной геополитической угрозой США в XXI веке. Отмечается, что противодействовать ЦРУ будет не народу Китая, а коммунистическому правительству страны.
В январе администрация предыдущего президента США Дональда Трампа назвала геноцидом преследование уйгуров в Китае. «Как минимум с 2017 года Китай под контролем и управлением Компартии совершает преступления против человечности», – говорилось в заявлении госсекретаря Майка Помпео. Вашингтон обвиняет Пекин в промышленном шпионаже и атаках на демократию. И демократические, и республиканские политики регулярно отмечают необходимость усилить противодействие Китаю.
Сообщение о создании нового центра пришло через несколько дней после того, как руководители американской контрразведки разослали резидентурам сообщение о провале десятков информаторов разведки по всему миру, передает The New York Times. В 2017 году газета сообщала, что только с 2010 по 2012 год китайским властям удалось обезвредить и убить более десятка информаторов ЦРУ.
- Уильям Бернс отметил, что ЦРУ по-прежнему продолжит уделять «пристальное внимание» другим важным угрозам, включая «агрессивную Россию, провокационную КНДР, враждебный Иран и терроризм».
- Еще одно новое подразделение спецслужбы займется новыми вызовами, в том числе - глобальным потеплением и пандемиями.
Сандра Рулофс, мать и дети Саакашвили требуют встречи с ним
Бывшая первая леди Сандра Рулофс, мать и дети Михаила Саакашвили требуют встречи с ним. Об этом журналистам сообщил адвокат экс-президента Грузии Георгий Гелхаури.
Как пояснил адвокат, соответствующее заявление уже написано, но пока не удовлетворено.
- 1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с украинским политиком Лизой Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.
- После ареста Саакашвили Ясько приехала в Грузию и встретилась с ним. Сандра Рулофс же заявила, что не знала о планах Саакашвили создать новую семью.
Сегодня еще один адвокат Саакашвили, Бека Басилая заявил, что администрация руставской тюрьмы отказывается выдать дополнительный матрас экс-президенту Грузии. Сообщается, что матрас, выданный заключенному, слишком тонкий.
Адвокаты также говорят, что политик находится в «информационном вакууме», поскольку в его камеру до сих пор не принесли запрошенный телевизор.
Сегодня в тюрьме Саакашвили навестил секретарь Католикос-Патриарха всея Грузии Илии Второго Михаил Ботковели. Он попросил политика прекратить голодовку, но Саакашвили отказался.
Южная Осетия завтра останется без света из-за ремонтных работ на ЛЭП
Самопровозглашенная республика Южная Осетия в течение завтрашнего дня останется без света из-за ремонтных работ на линии электропередачи. Об этом агентству «Рес» сообщили в компании «Энергоресурс».
«Подача электроэнергии будет прекращена с 9.00 утра до 18.00 вечера пятницы в связи с проведением ремонтных работ на подстанции «Северный портал», - уточнил собеседник агентства.
В Южную Осетию электроэнергия поступает из России по линии электропередачи «Зарамаг – Северный портал – Дзау». До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию резервную ЛЭП, которая должна обеспечить бесперебойную подачу света.
Североосетинские школы взяли под усиленную охрану из-за сообщения о готовящемся нападении
В Северной Осетии сотрудники правоохранительных органов взяли под усиленную охрану школу во Владикавказе из-за распространенном накануне вечером сообщении о готовящемся нападении по «пермскому» сценарию. На входе в учебное заведение выставили наряды полиции и Росгвардии. Они ведут визуальное наблюдение за теми, кто заходит на территорию школ, а также досматривают сумки взрослых людей.
Накануне вечером в мессенджерах было распространено письмо под именем Георгия Плиева, в котором обещалось устроить бойню в СОШ-30. В письме даже был указан контактный телефон с призывом звонить всех желающих. Это сообщение вызвало панику в родительских чатах, классные руководители сообщали, что решение отправлять детей в школу или нет оставляют за родителями.
Спустя пару часов стало известно, что силовики практически сразу же установили и допросили 16-летнего Георгия Плиева. В мессенджерах даже был распространен скан его паспорта. Однако никакого отношения к авторству письма, а также к указанной школе, он не имел. Подросток был перепуган случившимся и находился в шоковом состоянии. По одной из версий, это могла быть злой шуткой его неприятелей.
«Авторы письма могли не знать подростка. А его данные и контактный телефон взять из социальных сетей. Злоумышленники взламывают электронную почту конкретного человека, и с нее рассылают письмо с угрозами. Подобные вбросы уже фиксировались в других регионах и, по всей видимости, делаются для того, что дестабилизировать ситуацию», – заявил Кавказ.Реалии источник в североосетинском МВД.
Сейчас оперативники ФСБ и МВД республики устанавливают авторов письма. Также накануне правоохранительными органами было принято решение об охране всех школ республики. С утра у владикавказской школы №30 было крайне мало учеников. У входа дежурили полицейские и росгвардейцы, а также сотрудники правоохранительных органов в гражданском.
Портал «ОсНова» пишет, что посещаемость владикавказских школ по сравнению со вчерашним днем упала сразу же на 69%.
- Трагедия в Пермском университете произошла 20 сентября. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров расстрелял 6 человек. Еще 28 были ранены при стрельбе и при выпрыгивании с окон верхних этажей. Перед этим он опубликовал манифест о своих намерениях.
- После пермской трагедии власти России заложили в проект федерального бюджета на 2022-2024 годы почти более 1,6 миллиарда рублей на создание системы, которая с помощью анализа письменных работ учащихся станет выявлять тех, кто «склонен к социально опасному и деструктивному поведению».
Задержаны обвиняемые в убийстве Ники Кварацхелия
Грузинские СМИ сообщили о задержании Ако Челидзе и Георгия Кавиладзе – обвиняемых в убийстве 22-летнего Николоза Кварацхелия.
В МВД Грузии информацию подтвердили. В заявлении ведомства говорится, что Челидзе и Кавиладзе задержали в пригороде Тбилиси – Цхнети.
Против Челидзе и Кавиладзе дело ведется по двум статьям Уголовного кодекса – статья 109 (умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой лиц) и статья 236 (противоправные приобретение, хранение, ношение, огнестрельного оружия группой лиц). Им грозит лишение свободы сроком от 13 до 17 лет.
Николоз Кварацхелия был основателем грузинской платформы Feedc для обмена и поиска местных новостей. Его убили 15 сентября на улице Анджапаридзе в центре Тбилиси.
Убийца скрылся с места происшествия на автомобиле вместе с поджидавшим его соучастником. Молодого человека с множественными ранениями на его же автомобиле отвезли в больницу имени Хечинашвили. Несмотря на проведенную операцию, утром следующего дня он скончался. Убийство вызвало в Грузии волну общественного возмущения.
СМИ писали, что отец Ники, криминальный авторитет Гия Кварацхелия был причастен к гибели вора в законе Давида Какулия, дети которого могли организовать убийство. При этом у самого Ники не было никаких связей с криминальным миром.
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